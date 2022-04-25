В ЕР призвали расширить список получателей льгот для ИТ-специалистов

Предложения по модернизации образования в ИТ-сфере помогут компенсировать нехватку специалистов в отрасли и добиться импортонезависимости России, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В частности, он обозначил задачу увеличить прием по ИТ-специальностям. При этом на государственном уровне нужны неординарные решения как для подготовки, так и для удержания кадров в области «цифры».

«Есть ряд сфер, которым сложно конкурировать по зарплатам, чтобы удержать сотрудников. Это в первую очередь сфера оборонно-промышленного комплекса, IT-сектора региональных и местных органов власти, бюджетных учреждений», – приводятся слова Турчака на сайте ЕР.

По его словам, есть успешные примеры государственной поддержки специалистов в области здравоохранения и образования в отдельных регионах – это программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель». Аналогичные меры поддержки могут применяться и в случае с ИТ-специалистами, считает первый вице-спикер Совфеда.

Также он предложил субсидировать ставку по кредитам на получение дополнительного профобразования и дать возможность бесплатно получать второе высшее по ИТ-специальностям.

«В прошлом году был принят федеральный закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусства. Отбор для таких абитуриентов проводится отдельно, со своими вступительными испытаниями. Предлагаем проработать аналогичные меры в отношении ИТ-специальностей. И определить вузы, контрольные цифры приема, порядок прохождения конкурсных испытаний», – заявил Турчак.

Помимо этого, будут введены дополнительные льготы при покупке российского ПО и электроники. Речь идет о введении коэффициента 1,5 при учете расходов на приобретение российской радиоэлектроники и ПО. Это уменьшит налоговую базу компаний и снизит налог на прибыль. Регионам дадут право вести новый инвестиционный налоговый вычет на расходы по внедрению российской инновационной продукции и обучению сотрудников работе с такой продукцией, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, отметив, что изменения уже находятся на рассмотрении в Госдуме.

Субсидии получат и российские разработчики ПО в сфере образования – это позволит поставлять продукцию учебным заведениям бесплатно или за минимальную плату, а также заместить зарубежное ПО от иностранных цифровых компаний, которые уходят с российского рынка.

Он также считает, что необходимо расширить список получателей ИТ-льгот в целом: в их число должны войти не только программисты и разработчики, но и преподаватели, специалисты инфобизнеса, работники радиоэлектронной промышленности. Все, кто имеют профильное образование и квалификацию. Помимо этого, Андрей Турчак предложил повысить предел годового дохода для самозанятых в ИТ-отрасли.

Представители отрасли поддержали озвученные предложения по модернизации и расширению системы подготовки ИТ-специалистов. Как отметила председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская, нужно направить меры поддержки на те отрасли, которые критически важны для России.

Она отдельно отметила, что массового оттока представителей отрасли, несмотря на многочисленные сообщения в социальных сетях и СМИ, не было.

«Более чем в 60% опрошенных нами компаний уехало 1–3 «айтишника». Только две компании заявили, что у них уехало более 25 разработчиков. Это 0,1% от всех участников ассоциации. Мы также поинтересовались, повлияет ли на ИТ-компании отъезд сотрудников и сохранение за ними рабочего места. 88% компаний сочло, что не повлияет», – рассказала она.

Глава думского комитета по информационной политике, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн, в свою очередь, предложил ввести льготы для предприятий IT-отрасли, которые берут на работу студентов. Также парламентарий предложил включить в школьные программы уроки цифровой грамотности.

«Речь идет о том, чтобы наши дети были компетентны, и основным набором знаний, что происходит в цифре, владели», – пояснил он.

Все предложения участников Совета по цифровизации поддержал зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что меры поддержки специалистов ИТ-отрасли беспрецедентны.

«Чтобы обеспечить равномерное цифровое развитие, мы планируем предоставлять финансовую поддержку компаниям, которые привлекают IT-специалистов в регионы, где наблюдается дефицит таких сотрудников. Мы ведем мониторинг использования этих мер и видим реальный результат. Например, с начала года мы зафиксировали рост налоговых поступлений, страховых взносов, увеличение доходов ИT компаний на 30%», – сообщил он.

Между тем депутат, заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «только интенсификация профильного образования позволит быстро нарастить необходимый потенциал для ускоренного цифрового развития России».