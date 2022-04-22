Минобороны заявило о готовности ввести режим тишины для эвакуации граждан с «Азовстали»

Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В соответствии с указанной принципиальной позицией, а также руководствуясь чисто гуманными принципами и в ответ на продолжающиеся утверждения украинской стороны о якобы нахождении на «Азовстали» мирного населения, в очередной раз заявляем, что Россия готова в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих, о наличии которых также ежедневно заявляют официальные должностные лица Киева», – передает его слова РИА «Новости».

Мизинцев также отметил, что обвинения Киева и Запада в адрес ВС России и формирований ДНР в создании каких-либо препятствий для выхода мирных жителей из Мариуполя являются безосновательными.

«Статистика свидетельствует о безосновательности обвинений властей Украины и стран так называемого цивилизованного Запада в адрес Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики в создании каких-то препятствий выходу мирных жителей и необеспечении условий для сдачи в плен украинских военнослужащих», – подчеркнул представитель Минобороны.

Он добавил, что ложь и обман распространяются Западом, чтобы дискредитировать действия ВС РФ. «Достаточно посмотреть материалы, размещенные на сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе межведомственного координационного штаба <...> по гуманитарному реагированию, где мы ежедневно, скрупулезно ведем всю хронологию событий», – сказал Мизинцев.

Начальник Национального центра управления обороной пояснил, что «фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали».

При обнаружении флагов на любом из направлений металлургического комбината «Азовсталь», Вооруженные силы России и формирования ДНР немедленно прекращают любые боевые действия, а также обеспечивают безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн.

«Благодаря принятым мерам, из Мариуполя удалось эвакуировать 143 631 мирного жителя и 341 иностранного гражданина, а также осуществить безопасный вывод 1 844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен. Всем им сохранены жизни, обеспечена безопасность и оказывается квалифицированная медицинская помощь. Все это сделано без какого-либо участия киевских властей, но в отношении граждан их же страны», – сказал Мизинцев.

В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен от националистов, бандеровцев, шайтанов. На телевышке в освобожденном Мариуполе подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР).

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