Минобороны обнародовало документы об освобождении Мариуполя в 1943 году

Минобороны запустило на своем сайте новый мультимедийный исторический раздел «Мариуполь. Освобождение», посвященный важному эпизоду Донбасской операции 1943 года.

Город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 10 сентября 1943 года. В разделе на сайте ведомства представлены оперативные документы советского командования, раскрывающие замысел операций, в том числе мариупольского десанта, журналы боевых частей и соединений, наградные материалы.

Также представлены сведения «о зверствах немецко-фашистских оккупантов в отношении горожан и пленных военнослужащих Красной Армии, свидетельствующий о кровавой преемственности между тогдашними нацистами и сегодняшними украинскими радикалами».

Например, согласно акту о зверствах и злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в период с 8 октября 1941 года по 10 сентября 1943 года, «гитлеровцы, как и современные украинские националисты, часть своих кровавых свирепых акций проводили с целью дискредитации советских воинов-освободителей».

Указывается, что в первый день оккупации, 8 октября 1941 года, части эсэсовцев захватили 26 первых попавшихся им граждан и в центре города во дворе здания бывшего НКВД замучили их: «Им содрали кожу с рук, отрезали половые органы, уши и носы и полуживыми замуровали в стенах подвала. Через 13 дней эти трупы раскопали и показывали населению под видом жертв НКВД. Так погибли граждане Левин, Коган, Аливанов и другие».

Отмечается, что «нередко немецкие пропагандисты для создания фейков проводили жестокие манипуляции над мирными гражданами, точно так же в настоящее время поступают украинские националисты, используя западные СМИ».

Мирным жителям фашистами было объявлено, что из Ростова идут русские военнопленные и мариупольцы могут забрать своих опознанных родственников: «Тысячи жителей вышли встречать военнопленных в надежде увидеть кого-либо из близких им людей. Но вместо военнопленных подошли немецко-фашистские войска. Фашистские кинооператоры в это время засняли все на пленку как «встречу русским населением немецких войск».

В период оккупации фашисты убивали стариков, женщин и детей, издевались над людьми, проводили массовые расстрелы, грабили население, а затем, спасаясь бегством от наступающей Красной Армии, оставляли после себя выжженную землю.

«Перед бегством фашистские звери сознательно сожгли и разрушили город. Специальные отряды факельщиков с 7 по 10 сентября 1943 года жгли и взрывали все общественные и частные здания», – сказано в документе.

Последствия их злодеяний также зафиксированы на опубликованных в разделе фотоснимках. На двух представленных фотографиях изображены разрушенная школа в Мариуполе, которую немцы подорвали при отступлении из города, и взорванный ими водоочистительный цех завода Ильича. На третьей, изъятой у фашистского офицера, показаны трупы истерзанных пленных красноармейцев.

Как подчеркивают в Минобороны, «сегодняшние их украинские последователи не изменяют таким преступным приемам и точно так же, отступая под напором российских войск, освобождающих Мариуполь, прячутся за спинами мирных граждан и вымещают собственную злость на беззащитных людей, не жалея ни детей, ни женщин».

Вместе с тем боевые традиции солдат Красной армии продолжают их потомки – российские военнослужащие, которые в настоящее время, освобождая Украину от неонацизма, так же совершают подвиги.

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об освобождении Мариуполя, о зверствах фашистов в отношении мариупольцев, о подвигах советских воинов-освободителей направлена на защиту исторической правды и противодействие фальсификациям истории, подчеркивают в министерстве.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Также киевским властям выдвинут ряд политических условий, в частности – суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года.

Российские военные и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с этого дня идет зачистка города.

В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы страны и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь».

Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание валифицированной медицинской помощи.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно и бесповоротно», город зачищен. На телевышке города подняли флаг ДНР.

С начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ.

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