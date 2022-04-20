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20 апреля, среда | Последнее обновление — 09:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в разработке ракет
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Постпред Крыма заявил о подготовке украинскими националистами «кровавой бойни» в Одессе
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Жители юга Украины опасаются, что украинские националисты могут пойти на жуткую провокацию в Одессе, устроив кровавую бойню среди мирного населения, рассказал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
«Поступают тревожные сообщения от друзей из Одессы. Они рассказывают, что люди опасаются, что киевский режим готовит Одессе кровавую бойню. По словам местных жителей, возможен сценарий, когда озверевшие националисты и наемники в форме русской армии начнут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей Одессы, чтобы затем в этом обвинить российских военных. Все идет к тому, что украинские нацисты замышляют жуткую провокацию», – приводит его слова РИА «Новости».
Постпред подчеркнул, что очевидцы сообщают о большом скоплении танков украинских военных вокруг Одессы и о приехавших иностранных наемниках в самом городе.
«В сообщениях от людей из Одессы говорится, что солдат ВСУ переодевают в форму российской армии. Не исключено, что они и на свою технику могут нанести тактические знаки «Z» или «V». При этом, как сообщают одесситы, российских войск там нет. Одесса находится под полным контролем ВСУ и территориальной обороны», – подчеркнул постпред.
По его словам, одесситы должны знать, что готовят против них украинские нацисты и каратели, захватившие Одессу.
По данным Минобороны России, Служба безопасности Украины готовит очередную провокацию в Одесской области для обвинения российских военнослужащих. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что в ближайшее время украинские националисты могут использовать форму российских военнослужащих, демонстративно расстреливая в ней мирных жителей. Следственный комитет России решил расследовать подготовку такой провокации.
Напомним, ранее западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Буче. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сообщения о «зверствах» армии России в Буче – это ложь, и зачем она понадобилась.
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Лавров: Зеленский делает заявления в зависимости от того, что пьет или курит
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Глава МИД Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский делает заявления в зависимости от того, что «пьет или курит» – так он прокомментировал его слова о том, что Россия якобы собирается применить против Украины ядерное оружие.
«Он много что говорит. Зависит от того, что он пьет или курит, он многое говорит», – заявил министр телеканалу India Today, передает ТАСС
Лавров также отметил, что Запад использует Зеленского в своих целях.
«Если бы Зеленский сотрудничал и стремился к выполнению Минских соглашений, то тогда кризис бы уже давно был разрешен. Запад предал Зеленского. Я думаю, что они просто-напросто воспользовались им против России. Они сделали все, чтобы укрепить его в желании игнорировать любые предложения», – цитирует главу МИД РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что в планы России не входит смена режима на Украине. «Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора», – сказал он.
Ранее Зеленский в своем очередном обращении заявил, что Вооруженные силы России «начали битву за Донбасс», к которой давно готовились.
Минобороны сообщило о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться
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Украинские военные на «Азовстали» в Мариуполе готовы сдаться, но им нужна команда из Киева, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев со ссылкой на радиоперехваты сообщил, что украинские командиры, «осознавая безысходность своего положения, готовы сложить оружие». Однако сделают они это «только по соответствующему распоряжению (команде) из Киева», поскольку в противном случае «их ждет военный трибунал с приговором вплоть до расстрела» на Украине.
«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе по гуманитарным коридорам», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, киевские власти, скорее всего, цинично запретят сделать это оставшимся на территории комбината. «В случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие призываем киевские власти оказать влияние на боевиков в гарантированном соблюдении режима тишины для вывода мирных жителей, если таковые находятся на территории «Азовстали», – сказал Мизинцев.
Сообщается, что мирным гражданам, которые могут находиться на комбинате по утверждению украинской стороны, не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве живого щита. Мизинцев отметил, что «эта достоверная информация подтверждалась показаниями пленных военнослужащих Украины и перехваченными радиопереговорами в ходе боевых действий в городской черте Мариуполя».
По состоянию на 22.00 мск предложенным Минобороны гумкоридором с территории «Азовстали» 19 апреля никто не воспользовался. По словам Мизинцева, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации. Россия гарантирует безопасную эвакуацию всем без исключения мирным гражданам. Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам в Мариуполе с 14.00 мск среды прекратить боевые действия и сложить оружие, им гарантируется жизнь.
Напомним, Вооруженные силы России открыли в 14.00 мск гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался. Нацбатальонам и наемникам на «Азовстали» предложили сложить оружие.
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Царев заявил о расчете ВСУ выстоять в битве за Донбасс
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«Если бы ВСУ видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску и Запорожью. Или спрятались в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть, и стягивают в Донбасс лучшее вооружение», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее на Украине заявили о начале «битвы за Донбасс».
«Наступление анонсировалось на протяжении последнего месяца, все направления ударов были многократно обсуждены как на Украине, так и в России и на Западе. Аналитики из США и Великобритании давно нарисовали карты направлений ударов», – рассказал экс-депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев.
Царев предположил, что продвижение российских войск будет идти медленно в силу многих факторов. «Власти Украины и их западные союзники прекрасно понимали, что будут делать российские войска. Они взвешивали ситуацию, считали количество наших, количество своих, количество техники, и приняли решение оставить свои войска там», – отметил экс-депутат.
«Если бы они видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску, к Запорожью, спрятались бы в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть. Они стягивают туда лучшее вооружение, которое им поставляют западные страны», – рассказал он.
Царев отметил, что вооруженные силы Украины и нацбаты выстраивали оборону в Донбассе очень долго. «За последние пару недель они укрепили свои линии обороны, которые в общем-то семь с половиной лет выстраивали. Они готовились к войне, поэтому легкой прогулки для нас не будет. Не нужно ругать наши войска за медленное продвижение, у них очень тяжелая задача», – добавил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 18 апреля заявил о начале «битвы за Донбасс». По всей стране ближе к полуночи фиксировались воздушные тревоги. Минобороны России официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков.
В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».
В свою очередь командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки второй фазы спецоперации на Украине. «Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.
По его словам, активизация боевых действий наблюдается по всей линии фронта в Донбассе. «У нас в Мариуполе тоже ведутся переброски военных с направления на направление и их концентрация. Это действительно либо преддверие серьезного наступления, или мы уже в него вошли», – добавил собеседник.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что большое наступление в Донбассе началось с маленького городка под названием Кременная.
Розовский район Запорожья захотел присоединиться к ДНР
Жители Розовского района Запорожской области заявили о намерении присоединиться к Донецкой народной республике (ДНР).
«Розовский район Запорожья самостоятельно организовал и провел собрание, на котором присутствовали уполномоченные местными жителями люди для принятия решений», – сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале .
Он добавил, что присутствующие единогласно проголосовали за присоединение к ДНР.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая народная республика изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.
Глава ЛНР Леонид Пасечник также допустил проведение референдума по поводу вступления республики в состав России.
Военный эксперт рассказал о тактике уничтожения укрепрайонов ВСУ
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«Для того, чтобы взять укрепрайоны, нам потребуются все виды вооружения. Причем «долбить» по ним придется с расстояния. И только когда укрепления рухнут, будет смысл переходить к зачистке», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Сергей Лавров анонсировал начало второй фазы спецоперации на Украине.
«Укрепрайоны ВСУ строились последние восемь лет. Просто так взять их не получится. Необходима массированная атака всеми видами оружия. Я говорю и о минометном огне, и об артиллерийском, и реактивном, а также ракетном и воздушно-бомбовом. Только после этого можно будет переходить к зачистке», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«При этом для нас важно сделать так, чтобы ВСУ не смогли получить дополнительную помощь – продовольствие, боеприпасы, оружие и личный состав», – заметил собеседник. «Совершенно точно можно сказать, что мы полностью контролируем воздух, так что здесь поддержка для ВСУ обрублена. Что касается дорог, то надо сделать так, чтобы они хорошо простреливались. Я даже не исключаю, что их придется заминировать», – подчеркнул военный эксперт.
Перенджиев также обратил внимание на то, что часть укрепрайонов расположена в жилой зоне. «Там, где есть такая возможность, необходимо организовывать гуманитарные коридоры и выводить гражданских. Те же, кто там останутся, должны быть предупреждены, что дороги заминированы», – заключил Перенджиев.
«Российская операция на востоке Украины направлена на – как уже было объявлено – полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», – сказал во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
Минобороны России пока официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков. В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».
В подтверждение этого выступил и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, «российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции». «Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», – добавил он.
Военные в ДНР также сообщают о наращивании огней мощи. «По всем признакам, либо мы подготовились к серьезному наступлению, либо оно уже действительно началось», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. «Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.
При этом экс-депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что продвижение российских войск будет идти медленно в силу многих факторов. «Власти Украины и их западные союзники прекрасно понимали, что будут делать российские войска. Они взвешивали ситуацию, считали количество наших, количество своих, количество техники, и приняли решение оставить свои войска там», – отметил экс-депутат в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
«Если бы они видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску, к Запорожью, спрятались бы в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть. Они стягивают туда лучшее вооружение, которое им поставляют западные страны», – рассказал он.
Царев отметил, что вооруженные силы Украины и нацбаты выстраивали оборону в Донбассе очень долго. «За последние пару недель они укрепили свои линии обороны, которые в общем-то семь с половиной лет выстраивали. Они готовились к войне, поэтому легкой прогулки для нас не будет. Не нужно ругать наши войска за медленное продвижение, у них очень тяжелая задача», – добавил политик.
Шойгу оценил ход спецоперации на Украине
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Вооруженные силы России последовательно выполняют план освобождения ДНР и ЛНР, военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», – передает ТАСС заявление генерала на коллегии военного ведомства.
По его словам, участвующие в операции российские военные проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга.
Генерал армии добавил, что Россия остается надежным гарантом безопасности своих граждан. Он также отметил, что события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование своей армии.
При этом, заявил Шойгу, Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы максимально затянуть спецоперацию. «Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца», – сказал министр.
При этом, по его оценке, действия российских войск и качество применяемого вооружения еще раз показывают правильность определенных военно-политическим руководством страны приоритетов строительства ВС РФ.
Напомним, Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что нота направлена «по всем странам». При этом в США российское предостережение назвали «пустыми угрозами».
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В ДНР заявили о ликвидации под Донецком командира батальона ВСУ
В результате точечного удара под Донецком был убит командир 2-го механизированного батальона 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Стець, заявили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
«Военное руководство Украины пытается скрыть факт массовых потерь и сдачи в плен военнослужащих 2-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. Также хочу отметить, что сегодня в результате точечных ударов был уничтожен командир батальона майор Стець Сергей Олегович», – приводит ТАСС заявление официального представителя оборонного ведомства республики.
Управление Народной милиции ДНР также опровергло заявление генерального штаба ВСУ о том, что украинским военным якобы удалось восстановить контроль над поселком Марьинка, который ранее был занят силами ДНР.
Ранее Министерство обороны России впервые опубликовало подробные данные о потерях в ВСУ, а также среди прибывших на Украину иностранных наемников.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему президент Украины Владимир Зеленский скрывает истинное число потерь ВСУ.
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В ДНР сообщили о более 100 вышедших из подвалов «Азовстали» мирных жителях
В Мариуполе 120 мирных жителей, прятавшихся в подвалах в районе завода «Азовсталь», вышли к военным Донецкой народной республики, сообщил источник в силовых структурах ДНР.
«Сто двадцать человек. Нет [не с завода], они на проходной были в подвалах», – передает его слова ТАСС.
Отмечается, что люди вышли сами. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе освободят от украинских националистов уже 19 апреля.
Вооруженные силы России открыли в 14.00 мск гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался.
Ранее во вторник группы военных Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) частично приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Перед этим командир батальона «Восток» показал кадры удара авиации России по «Азовстали», где остаются порядка 1,5–2 тыс. «азовцев».
Ходаковский указал на признаки второй фазы спецоперации на Украине
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«По всей линии фронта идет активизация боевых действий. По всем признакам, либо мы подготовились к серьезному наступлению, либо оно уже действительно началось», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале «битвы за Донбасс».
«Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.
По его словам, активизация боевых действий наблюдается по всей линии фронта в Донбассе. «У нас в Мариуполе тоже ведутся переброски военных с направления на направление и их концентрация. Это действительно либо преддверие серьезного наступления, или мы уже в него вошли», – добавил собеседник.
При этом, говоря конкретно о Мариуполе, Ходаковский заверил, что сейчас в приоритете завершение ранее поставленных задач, касающихся полного освобождения города от сил ВСУ и нацбатов. «У нас тут есть своя задача, и пока мы ее не закончим, на другое направление мы не перебросимся», – заключил собеседник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 18 апреля заявил о начале «битвы за Донбасс». По всей стране ближе к полуночи фиксировались воздушные тревоги. Минобороны России официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков.
В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что большое наступление в Донбассе началось с маленького городка под названием Кременная.
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Сдавшийся британский наемник обвинил Зеленского
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Британский наемник Эйден Эслин заявил, что принял решение сдаться в плен, потому что Владимир Зеленский и правительство Украины бросило военных на произвол судьбы.
«Приняли решение сдаться в плен, потому что украинское правительство бросило нас здесь. Мы должны были покинуть Донбасс из-за сложившийся ситуации и передать регион в руки солдат ДНР и Российской Федерации, – передает РИА «Новости» слова Эслина в видеозаписи, которую опубликовало МВД ДНР.
Мужчина также отметил, что с пленными все в порядке. «С нами хорошо обращаются, у нас есть еда, вода, сигареты, у нас нет никаких поводов для беспокойства», – добавил Эслин.
Он также обратился к Зеленскому. «Вы должны знать, что вы бросили нас, не дали ни малейшей возможности покинуть Мариуполь», – сказал он.
Ранее британская газета Guardian сообщила, что Эйден Эслин из города Ньюарк-он-Трент, который воевал в Мариуполе на стороне украинских войск, был вынужден сдаться вместе со своим подразделением российской армии.
Напомним, в понедельник Эслин рассказал, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.
ВКС России подавили 13 опорных пунктов подразделений ВСУ
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Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами воздушного базирования подавили 13 опорных пунктов подразделений украинских войск и места сосредоточения живой силы и техники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная», – приводит его слова ТАСС.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У», – сказал Конашенков. По его словам, также поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.
Представитель Минобороны добавил, что ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск России в течение ночи нанесли удары по 1260 военным объектам ВСУ.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 487 беспилотных летательных аппаратов, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и другие боевые бронированные машины, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 единиц специальной военной автомобильной техники», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Эксперты назвали Запад и Хрущева виновниками возрождения украинского нацизма
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«Украинские фашисты совершали такие страшные преступления против человечности, как расстрел в белорусской Хатыни, уничтожение евреев и советских военнопленных в Бабьем Яру, Волынская резня поляков», – сообщил политолог Владимир Шаповалов на прошедшем в Москве круглом столе, где была обозначена прямая связь между пособниками фашистов времен войны и современным нацизмом на Украине.
«Для всех нас 19 апреля – значимая дата памяти о тех жертвах, которые понесла наша страна в результате нацистской агрессии», – отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он напомнил, что 19 апреля 1943 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев».
Во вторник, в годовщину принятия указа, по всей стране прошел День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. К памятной дате был приурочен и организованный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) круглый стол на тему: «Вопросы денацификации: история, инструменты, перспектива».
Ответственность за преступления на оккупированных гитлеровцами территориях несут не только эсэсовцы и подразделения вермахта, но и разнообразные коллаборационисты, и не в последнюю очередь украинские – сторонники идеологии «интегрального национализма» Дмитрия Донцова, отметил Шаповалов.
«Именно украинские фашисты совершали такие страшные преступления против человечности, как расстрел в белорусской Хатыни. Они напрямую причастны к уничтожению евреев и советских военнопленных в Бабьем Яру под Киевом – когда только за одни сутки было расстреляно не менее 30 тысяч человек. Они участвовали в Волынской резне – этнической чистке против польского населения. Имена Степана Бандеры, Романа Шухевича, Андрея Мельника – лидеров украинских нацистов – очень тесно связаны с преступлениями немецких нацистов», – подчеркнул замдиректора Института истории и политики МПГУ.
Логичным результатом победы над нацизмом стал Нюрнбергский трибунал, который лег в основу современного понимания международного права, отметил Шаповалов. Он напомнил – именно тогда, в 1945-1946 годах было сформулировано такое понятие, как преступление против человечности и геноцид. «Сейчас Россия продолжает дело поиска и наказания нацистов, в частности, в последние годы у нас состоялось два судебных процесса, в рамках которых преступления против советских граждан были квалифицированы в качестве геноцида. «Без срока давности» – так называется программа поиска и наказания преступников и почитания памяти наших жертв в Великой Отечественной войне», – напомнил Шаповалов.
Другой участник круглого стола ЭИСИ, депутат Госдумы Олег Матвейчев напомнил, что после окончания Великой Отечественной войны многие годы, вплоть до середины 1950-х годов, продолжалось уничтожение бандеровщины. По данным историков, жертвами банд УПА*, действовавших на Западной Украине, стали около 15 тысяч военнослужащих и не менее 100 тысяч мирных жителей. Но первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев совершил ошибку, когда реабилитировал всех украинских националистов и вернул их из лагерей, отметил Матвейчев.
«Но никакая бандеровская идеология не сохранилась бы до наших дней, если бы у нее не было гигантской финансовой и медийной базы на Западе, –
подчеркнул депутат. – Сразу после окончания войны нацистские преступники, как немецкие, так и украинские коллаборационисты, находили прибежище в Соединенных Штатах. Либо США обеспечивали им это прибежище в других государствах, которые были под их патронажем. Это Латинская Америка и Канада, которая стала для бывших бандеровцев гнездом, где они нашли не просто прибежище, но и где они получили мощности для того, чтобы распространять свою литературу, создавать библиотеки, тиражировать всевозможные манифесты», – напомнил Матвейчев.
Добавим, что управление ФСБ по Крыму и Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» обнародовало архивные материалы, свидетельствующие о преступлениях одного из таких коллаборационистов – Федора Федоренко по прозвищу Черный Федор. Этот командир украинского подразделения численностью около 200 человек принимал участие в «операции «Рейнхард» – уничтожении евреев и цыган на территории Польши. Обервахманн СС Федоренко, будучи заместителем командира одной из охранных рот в концлагере Треблинка, принимал участие в расстрелах заключенных.
После войны украинский коллаборационист бежал в США, но в начале 1980-х годов был экстрадирован по запросу Советского Союза и осужден на открытом процессе в Симферополе. Документы о преступлениях Федоренко и «других пособников нацистов, совершивших преступления в отношении мирных граждан в концлагере Треблинка на территории Польши», отныне доступны широкой общественности, говорится в сообщении крымского УФСБ.
Тему преемственности между гитлеровскими пособниками и современным украинским неонацизмом затронул руководитель Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев. По его словам, символом этой преемственности можно считать 50-томную энциклопедию Украинской повстанческой армии*, изданную в канадском Торонто и обнаруженную недавно на одной из разгромленных баз националистического полка «Азов».
Украинский фашизм, не мог существовать сам по себе, он всегда опирался на внешнюю поддержку: Австро-Венгрия, Польша, гитлеровская Германия, затем США, подчеркнул Григорьев. «К сожалению, на протяжении последних восьми, а на самом деле 30 лет, украинский фашизм подпитывался при прямой нескрываемой поддержке США, Великобритании и других стран, взращивался естественно против России, – указал эксперт.
В ходе дискуссии на круглом столе ЭИСИ были представлены видеоматериалы, которые свидетельствуют о преступлениях украинских неонацистов в ходе нынешних боев в Мариуполе. В них мирные жители, ставшие очевидцами преступлений, приводят примеры зверских убийств, жестокостей, насилия и бесчеловечного отношения к мирным жителям города.
19 апреля по всей России проводятся памятные мероприятия, посвященные Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Так, в частности, в московском Музее Победы 19 апреля проходит первый всероссийский школьный исторический форум «Сила – в правде». В рамках форума также открылась выставка «Обыкновенный нацизм», посвященная истории возникновения и развития украинского варианта этой человеконенавистнической идеологии. В экспозицию вошли более ста предметов, связанных не только с периодом Великой Отечественной войны, но и с событиями на Украине в 2014–2022 годах.
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«Тинькофф» назвала слова Тинькова о спецоперации на Украине мнением клиента
Олег Тиньков, который выступил с критикой спецоперации России на Украине, является лишь одним из 20 млн клиентов банка, а не сотрудником, заявила группа «Тинькофф».
Группа «Тинькофф» заявила, что не собирается «комментировать личное мнение Олега Тинькова», который «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы». Подчеркивается, что Тиньков – «не сотрудник «Тинькофф», давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья».
«Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, Тиньков попал под санкции, которые ввели против России в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине. Тиньков в соцсетях выступил с критикой спецоперации России на Украине, негативно отозвался о российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает спецоперацию – их, по его версии, в стране якобы меньшинство.
Стало известно о планах Лондона поставить Киеву зенитные установки Stormer
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Британские власти намерены в скором времени передать Киеву самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak, сообщают британские СМИ.
Глава британского Минобороны Бен Уоллес планирует выступить на этой неделе перед парламентом страны с заявлением о том, что Лондон планирует увеличить потенциал Киева в сфере противовоздушной обороны, сказал собеседник Sun, передает ТАСС.
Источник указал, что две недели назад украинским военным показали бронированные Stormer на самом крупном учебном полигоне вооруженных сил Британии на Солсберийской равнине.
Доставка этой техники может быть проведена военно-транспортными самолетами C-17 Globemaster. Сейчас Британия готова предоставить Украине лишь несколько таких машин в дополнение к 120 бронетранспортерам.
Военный эксперт и основатель лондонского исследовательского центра «Общество Генри Джексона» Алан Мендоса указал, что машины Stormer – это «лучшие образцы техники среди всего, что к настоящему моменту направлялось Украине» странами Запада.
Газета Times указала, что машины Stormer легко управляются и осваиваются, ее пусковая установка позволяет поражать сложные цели даже без серьезной предварительной подготовки.
Stormer разработаны британской компанией Alvis Vickers, входящей в состав корпорации BAE Systems, их выпускают в разных модификациях, включая самоходную зенитную установку с 17 ракетами Starstreak с лазерным наведением.
Вес машины – 13 тонн, она способна разгоняться до 80 км/ч. Экипаж – три человека. Ракеты Starstreak могут поражать низколетящие цели на расстоянии до семи километров, их скорость достигает 4,6 тыс. км/ч.
Ранее Британия заявила, что направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.
До этого премьер Британии Борис Джонсон заявлял о намерении поставлять более смертоносное вооружение на Украину.
Псаки назвала «пустыми угрозами» предупреждение России о поставках оружия Киеву
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала сообщения американских СМИ о том, что Москва по дипломатическим каналам направила Вашингтону ноту о «непредсказуемых последствиях» военной помощи Киеву.
«Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах [президента России Владимира] Путина», – приводит ее слова РИА «Новости».
Как сообщали американские СМИ, Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что что нота направлена «по всем странам».
Отметим, что, согласно статье, опубликованной Bloomberg, западные страны вынуждены выбирать между продолжением поставок оружия Украине и сохранением арсеналов для поддержания собственной обороноспособности.
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