Компания-оператор задержанного в Греции танкера сообщила о состоянии российского экипажа

Российский экипаж задержанного греческими властями судна Pegas в порядке, на борту есть продовольствие, сообщил гендиректор компании-оператора танкера «Трансморфлот» Сергей Власенко.

«Судно задержано греческими властями, экипаж – 19 человек. Все сведения переданы в Минтранс, МИД, все занимаются. Мы со своей стороны контролируем, чтобы экипаж был жив-здоров, чтоб к ним не применялись санкции. С экипажем все в порядке», – цитирует Власенко ТАСС.

Он указал, что запас продуктов на судне позволит экипажу прожить там месяц, также есть вода и топливо, сам танкер выходил из Турции.

Посольство России начало проверку по сообщению о задержании танкера. «Находимся по данному вопросу в контакте с греческими властями», – цитирует сообщение дипмиссии РИА «Новости».

По данным информационного портала fleetphoto, танкер был построен в 2003 году в Японии, с июня 2021 года им владеет ООО «ПСБ Лизинг», а оператором является астраханская ООО «Трансморфлот». Портом приписки является Таганрог.

Ранее СМИ сообщали, что власти Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в бухте Каристос около острова Эвбея, на борту судна находятся 19 российских моряков.