Дипломатам вернули сорванный с канцелярии посольства в Тарту российский флаг

Сотрудники эстонской полиции вернули в дипмиссию российский флаг, сорванный со здания канцелярии посольства в городе Тарту, сообщил пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичюс.

По словам Синкевичюса, флаг, который сорвали с флагштока консульского отдела здания посольства России, был найден 21 марта. «На следующий день полиция вернула его в посольство. Подозреваемый в совершении преступления и другие обстоятельства пока еще выясняются», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на портал эстонского телерадиовещания ERR.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над официальными символами иностранных государств и международных организаций». Виновникам грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года.

Российский флаг со здания канцелярии посольства России в Тарту был сорван 19 марта.

В понедельник посольство России в Эстонии сообщило, что вандалы повредили на Военном кладбище в Таллине памятник Воину-освободителю, известный как «Бронзовый солдат», срезав орден Красной звезды на гимнастерке солдата. Российская сторона потребовала от властей Эстонии провести расследование этого акта вандализма.

Между тем в парламент Эстонии подан законопроект о демонтаже памятников советским и российским солдатам в общественных местах.