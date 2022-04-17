Оппозиция Армении объявила о бессрочной акции протеста

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17 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 22:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Над Харьковской областью сбиты два украинских МиГ-29
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Против нас выступают силы зла, чье главное орудие – отвратительная и подлая ложь. Это превращает войну на Украине в очередную битву с драконом, которую мы исторически выиграем.
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Сетевая война разворачивается в сфере смыслов, ее основная задача – перекодировать общество, то есть поменять основные критерии его оценок, основные ценностные ориентиры. Иными словами, захватить общество с помощью подмены ценностей.
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В США между правительством и бигтехом началась конфронтация. Она вызвана стремлением Белого дома немного осадить ИТ-гигантов, которые слишком откровенно начали лезть в политику и влиять на общественные процессы.
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Оппозиция Армении объявила о бессрочной акции протеста
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На организованную оппозицией акцию на площади Свободы в центре Еревана собрались несколько сотен человек, следует из трансляции онлайн-ресурса News.am.
Лидер фракции «Честь имею» и экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян в воскресенье призвал сторонников прийти на площадь для поддержки Нагорного Карабаха. Вечером полицейские пресекли попытку протестующих установить палатки, несколько человек увезли на полицейских машинах. Тогда Ванецян заявил, что не покинет площадь вне зависимости от того, разрешат власти установить палатки или нет. «Я никуда отсюда не уйду, мы начинаем бессрочные акции протеста. Наша борьба во имя нашей страны», – приводит слова политика РИА «Новости».
В воскресенье из бюллетеня Минобороны России о деятельности российских миротворцев стало известно, что Армения нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.
В прошлую пятницу глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что российские миротворцы вернут азербайджанских военных на исходные позиции и восстановят статус-кво в Нагорном Карабахе. В конце марта Нагорный Карабах вновь оказался на грани возобновления боевых действий, в регионе был нарушен статус-кво, сложивший после окончания второй карабахской войны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему обострение возникло именно сейчас и что в этом случае делать Москве?
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Зеленский: Можем сражаться с Российской Федерацией 10 лет
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«Если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума», – заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.
«Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если они способны на него, то мы готовы», – ответил он на вопрос о перспективах переговоров с Россией, передает ТАСС.
«Если возможность разговаривать есть, то мы будем говорить, но не на основании российского ультиматума. Это вопрос отношения к нам», – уточнил Зеленский.
Украинский лидер добавил, что «чем быстрее это произойдет (начнется диалог – прим. ВЗГЛЯД), тем меньше людей погибнет», однако не исключил и другого варианта. «Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет», – подчеркнул он.
В воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен незамедлительно отвести войска из ДНР и ЛНР, а также признать Крым российским.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.
До этого Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
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Власти США начали торговать лицом Зеленского по 100 долларов
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Сувенирный магазин Белого дома выставил на продажу коллекцию монет с изображением лица украинского лидера Владимира Зеленского.
Стоимость монеты 100 долларов. Отмечается, что это 32-я монета, представленная в серии «Исторические моменты коллекции монет американского президентства». На ней запечатлено обращение Зеленского по видеосвязи к Конгрессу Соединенных Штатов 7 марта текущего года.
«Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе. Зеленский ссылался на события в американской истории: нападение на Перл-Харбор, которое положило начало Второй мировой войне, и теракты 11 сентября 2001 года, которые начали войну с террором», – сообщается на сайте администрации США.
Как говорится в заявлении, 100% прибыли от продажи этих монет пойдет американскому Красному Кресту для «для его неустанных гуманитарных усилий по оказанию помощи украинскому народу».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.
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Российские военные показали паспорт убитого в Мариуполе наемника из США
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Военнослужащий Армии РФ с позывным «Керчь» продемонстрировал паспорт убитого наемника из США, воевавшего на стороне националистов в Мариуполе, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.
«Военнослужащий Армии РФ с позывным «Керчь» показывает паспорт убитого наемника из США, воевавшего на стороне националистов в Мариуполе. На паспорте ручкой нанесены координаты места, где похоронен этот гражданин. Это сделано для того, чтобы его родственники могли найти тело и перезахоронить», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Репортер Руденко V».
Накануне в СК пообещали допросить очередного пойманного в Мариуполе английского наемника Шона Питера, который служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ. Ранее стало известно, что среди пленных морпехов ВСУ, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин.
В пятницу замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов заявил, что в ходе спецоперации на Украине в плен попали военнослужащие стран НАТО. Кроме того, в СК пообещали изучить данные Минобороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины. Также хорватские журналисты заявили, что в Мариуполе на стороне ВСУ воюют 200 наемников из Хорватии.
Российские военные, руководствуясь гуманными принципами, учитывая катастрофическое положение на металлургическом комбинате «Азовсталь», предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1,5 тыс. человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
В минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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Власти Украины запретили боевикам на «Азовстали» сдаваться в плен
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Киев запретил боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, украинской группировке предложено добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни, передает РИА «Новости».
«Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников», – сказал Конашенков.
Ранее Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
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Рейтинг Шольца опустился до рекордно низких значений
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Рейтинг немецкого канцлера Олафа Шольца стремительно упал до 38%, это рекордно низкий уровень доверия к политику, сообщило издание Bild со ссылкой на исследование INSA.
«Недовольство им достигло нового рекордного максимума. Согласно воскресному опросу INSA для IMAGE (1002 респондента), 49% недовольны работой Олафа Шольца, удовлетворены 38%», – приводит «Коммерсант» сообщение издания.
Немцы также недовольны работой правительства. Около 55% респондентов не удовлетворены проводимой им политикой. Поддерживает правительство только 35% опрошенных.
Ранее стало известно, что Шольц намерен дополнительно потратить порядка 2 млрд евро военного бюджета на покупку новой техники для оказания помощи Украине.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц был приглашен в Киев для обсуждения поставок тяжелого вооружения из Германии для «отражения российской агрессии» после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».
Попавший в плен в Мариуполе британский наемник ВСУ рассказал об «испарившемся» командире
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Сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
По его словам, начальство отправило их в местность, где были российские военные. Пиннер считает, что руководство сделало это специально, зная, что они могут погибнуть, передает «РЕН ТВ».
«Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился, я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Понятия не имею об этом. Мы были брошены. Не знаю, кто принял такое решение», – отметил он.
Пиннер добавил, что его группа выдвинулась из промышленной зоны Мариуполя.
«Было принято решение уходить оттуда, но я точно не могу сказать куда. В четыре часа утра во вторник мы начали движение. Было темно, мы забрали с собой раненых. Начались минометные и артиллерийские обстрелы, работала военная авиация, началась паника», – рассказал британец.
Он отметил, что ему неизвестна судьба раненых и тел погибших, которые были в его группе.
Ранее сообщалось, что российские военные предложили боевикам в Мариуполе сложить оружие.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1,5 тыс. человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
Глава Еврокомиссии назвала неизбежным дефолт России
Западные санкции приведут к дефолту в России, заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
Политик отметила, что, по прогнозам, валовой внутренний продукт в России снизится на 11%, поскольку страну покинули сотни крупных компаний и экспертов. Кроме того, она назвала государственное банкротство страны вопросом времени, передает ТАСС.
«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%», – заявила глава ЕК.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что запад перекрывает возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, пытаясь спровоцировать дефолт в России.
В Китае предупредили Россию об опасной ловушке США
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Соединенные Штаты используют Украину в противостоянии с Россией: поставки вооружения Киеву – это лишь способ обострить кризис, поделился мнением в Global Times китайский военный эксперт Сун Чжонпин.
«Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт... США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие», – приводит сообщение РИА «Новости».
По мнению специалиста, Киев используется Вашингтоном как марионетка. Накачивание страны орудиями и боеприпасами «создает плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям».
Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Европейского союза с призывом как можно скорее поставить оружие на Украину.
Между тем в пятницу стало известно, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.
В среду Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства. Ранее в Пентагоне раскрыли объемы поставок оружия на Украину Западом.
Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ найден убитым в Мариуполе
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В Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В ночь с 11 на 12 апреля группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва из блокированного завода им. Ильича Мариуполя. Подразделением спецназначения ДНР данный прорыв был предотвращен. Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие», – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».
Владимир Баранюк – подполковник ВСУ, командир 36-й бригады морской пехоты. В 2014 году был заместителем командира 1-го отдельного батальона морской пехоты в Феодосии в Крыму. 19 марта 2022 года Зеленский присвоил Баранюку звание героя Украины. В 2016 году Баранюк был объявлен руководством ДНР военным преступником. По данным оперативного командования ДНР, Баранюк, являясь на тот момент командиром 1-го отдельного батальона 36-й бригады ВСУ, исполнял приказы на обстрел мирных жителей в Коминтерново из орудий 122 мм, в результате чего погибли двое детей.
В среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
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Сенатор: Зеленскому придется говорить только о полной капитуляции Украины
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«Цель вашингтонских покровителей Зеленского – конфликт на истощение между Украиной и Россией. С учетом этой американской поддержки, украинский президент и говорит все, что ему взбредет в голову», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он прокомментировал условия Зеленского, который тот выдвинул для «обсуждения статуса Крыма».
«В том, что киевская делегация на переговорах в Стамбуле говорила одно, а сейчас Владимир Зеленский заявляет совсем другое, нет ничего удивительного. С такой противоречивостью в суждениях Зеленского мы сталкивались задолго до начала спецоперации – с того момента, как он стал президентом. Можем привести уйму примеров, когда он говорил одно, потом прямо другое – прямо противоположное, потом делал третье», – заметил сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.
Киев готов обсуждать с Москвой вопросы о статусе Крыма и о возможности отказа Украины от вступления в НАТО лишь после вывода войск с украинской территории и прекращения боевых действий, заявил Владимир Зеленский в интервью сетевым СМИ. При этом, как признал сам украинский президент, позиция Москвы кардинально иная – нейтральный статус Украины должен быть условием для переговорного процесса, а не предметом для торга. Что касается вопроса о нахождении Крыма в составе России, то он обсуждению не подлежит.
Заявление Зеленского фактически уничтожает почву для переговоров, и это было предсказуемо, отметил Цеков. «Цель вашингтонских покровителей Зеленского – конфликт на истощение между Украиной и Россией. С учетом этой американской поддержки, украинский президент и говорит все, что ему взбредет в голову – с целью затягивания конфликта. Украина же в такой ситуации выступает лишь как инструмент коллективного Запада в его противостоянии с Россией», – подчеркнул сенатор.
«Мы в Русской общине Крыма еще около 15-20 лет назад указывали на то, что Украина выступает как орудие в руках Соединенных Штатов в борьбе против России. Как говорят сейчас – вести военные действия до последнего украинца. Они готовы жертвовать боевиками «Азова», блокированными в Мариуполе, и тем более – готовы жертвовать мирными гражданами Украины», – добавил Цеков.
Поэтому рассуждения Зеленского «можно слушать, но не следует принимать в расчет», добавил собеседник. «После полного достижения результатов специальной военной операции, ему если и придется о чем-то говорить, то только об условиях полной капитуляции. К чему Зеленский и приведет Украину, в конце концов, своими действиями», – подчеркнул сенатор от Крыма.
Киев отошел от важнейших положений, зафиксированных на переговорах в Стамбуле 29 марта, констатировал в середине прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров. В том числе в проекте соглашений, который передала украинская сторона, отсутствует пункт о Крыме. Киев, отойдя от достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию, отметил президент России Владимир Путин.
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Зеленский поставил условие обсуждения статуса Крыма
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Киев готов обсуждать с Москвой вопросы об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма только после прекращения военных действий и вывода войск России с украинской территории, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью сетевым СМИ.
«Я считаю, что все надо разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные. Есть понимание. Есть гарантии безопасности, мы хотим. Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, мы понимаем, что когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить про это. Это нормальный шаг. Я считаю, нормальный. Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и отведена техника», – приводит слова Зеленского ТАСС.
«Ты говоришь, сначала нейтральный статус, а потом отведем технику, – продолжил Зеленский, имея в виду позицию российской стороны. – А мы говорим, про какой статус можно говорить, если тут стоит техника, кто из гарантов безопасности это подпишет?»
Президент России Владимир Путин много раз подтверждал, что вопрос Крыма закрыт. «Народ Крыма решение принял, проголосовал. Вопрос исторически закрыт. Возврата к прежней системе не существует вообще никакого», - заявлял Путин на Восточном экономическом форуме в 2016 году.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
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Украинские боевики на территории «Азовстали» отказались сдаться
Украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
По состоянию на 12 часов по московскому времени вооруженные формирования продолжали сопротивляться на территории завода, передает РИА «Новости».
«Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в Азовсталь. «Ильича» (металлургический завод имени Ильича) практически наш...Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ», – сказал командир подразделения ДНР с позывным «Хохол».
Ранее Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
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Два порта в Ливии из-за политического кризиса остановили отгрузку нефти
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В ливийских портах Зувентина и Меллита приостановлены отгрузки нефти на фоне политической напряженности в стране, сообщили агентства Reuters и Bloomberg.
В порту Зувентина остановлена отгрузка нефти после того, как там появились протестующие с требованиями об отставке премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы. Протестующие помешали отгрузке 1 млн баррелей нефти, сообщает «Коммерсант».
Отгрузка нефти также приостановлена в порту Меллита после того, как неизвестные остановили добычу месторождения Эль-Фил, нефть из которого экспортируется в этот порт.
Нефтяной кризис в Ливии связан с политической обстановкой в стране, где действует двоевластие. В феврале этого года новым премьер-министром Ливии был назначен бывший глава МВД Фатхи Башагу, однако предыдущий премьер Абдель Хамид Дбейба не хочет уходить в отставку. В связи с этим представители генерала Хафтара призвали блокировать экспорт нефти.
В 2020 году ливийская нефтяная компания объявила о возобновлении экспорта нефти.
Глава ЕК призвала страны ЕС как можно скорее поставить Украине оружие
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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Европейского союза с призывом как можно скорее поставить оружие на Украину.
«Я не делаю различий между тяжелыми и легкими вооружениями. Украина должна получить то, что ей нужно для обороны, и то, с чем она может справиться», – приводит ТАСС слова главы Еврокомиссии, сказанные фон дер Ляйен в интервью Bild am Sonntag.
Вместе с тем она отметила, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию на Украине. «Мы должны сделать все возможное, чтобы он [конфликт] закончился как можно скорее», – подчеркнула глава ЕК. При этом она выразила мнение, что военные действия могут продолжаться еще «месяцы, даже годы».
Накануне российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет с крупной партией западной военной техники. В тот же день стало известно о попытках США убедить союзников увеличить поставки артиллерии и боеприпасов Украине.
Между тем в пятницу стало известно, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.
В среду Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства. Ранее в Пентагоне раскрыли объемы поставок оружия на Украину Западом.
В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он также подтвердил призыв ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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WSJ: Россия избежала изоляции из-за неприятия санкций США в мире
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Нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры, говорится в статье The Wall Street Journal.
Авторы статьи подчеркнули, что лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, однако они сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран, включая такие демократии, как Индия, Бразилия и ЮАР, передает РИА «Новости».
«Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», – говорится в публикации.
Обозреватели издания напомнили, что Саудовская Аравия, будучи давним стратегическим партнером США, отказалась осуждать Москву и не последовала призыву Вашингтона увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.
«Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы», – считают публицисты.
Авторы заключили, что вторжение США в Ирак в 2003 году породило в некоторых странах мнение о том, что Белый Дом виноват в нарушениях суверенитета, против которых сам выступает.
Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия и Китай стремятся изменить «основанный на правилах» мировой порядок.
Напомним, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о продаже части своей нефти в юанях.
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