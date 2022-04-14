Глава Белгородской области сообщил о втором обстреле за сутки со стороны ВСУ

ВС Украины обстреляли еще одно село в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет», – написал Гладков в Telegram.

Он добавил, что в данном селе уже был объявлен режим ЧС, люди вывезены за его пределы.

«К сожалению, в Журавлевке есть пострадавший. Это местный житель тридцати семи лет. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – пояснил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что село Сподарюшино в Грайворонском округе в приграничном районе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВС Украины. Жертв и пострадавших нет.

Во вторник он также сообщил, что в Шебекинском районе, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути.

Кроме того, в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД