В Москве рассказали о зверствах украинских нацбатов в Донбассе

Киевский режим при одобрении Запада придал официальный статус националистам на Украине, и это стало одной из главных причин трагедии в Донбассе. Об этом сказал политолог Александр Асафов в рамках прошедшего в Москве круглого стола: «Донбасская трагедия. 8 лет с начала противостояния».

«После начала военной спецоперации России на Украине ряд СМИ-иноагентов и западных ресурсов поставили под сомнение цели спецоперации по денацификации Украины, и вообще сам факт существования там неонацистских формирований. Специально для таких сомневающихся я посчитал, что на Украине после «майдана» было создано 47 националистических группировок», – сказал политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Он представил доклад на тему «8 лет геноцида: преступления киевского режима против народа Донбасса», в котором напомнил – действия неонацистских и других радикальных групп, брошенных в апреле 2014 года на подавление гражданского протеста в Донецке и Луганске, легализовал тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов. Именно он подписал указ «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины», который дал начало карательной операции в Донбассе.

В украинскую силовую вертикаль на вполне законной основе был встроен целый ряд группировок, составивших основу нацбатов – «Азов» (запрещен в России), «Айдар», «Артемовск», «Шахтар», «Волынь», «Донбасс», «Днепр», «Киевская Русь», «Кривбасс» и другие. «Костяк этих подразделений составило, силовое крыло «майдана», футбольные группировки, уголовники. Они ловили так называемых «бытовых сепаратистов» в Мариуполе и предавали их внесудебным казням. В последний месяц они стреляли в спины беженцам с Украины, которые уходили по гуманитарным коридорам. Другие устроили в Лисичанске пыточную тюрьму, их осудили по украинским законам. Однако, недавно президент Владимир Зеленский помиловал их и вернул в строй. Часть из них сейчас находится в Мариуполе, а часть захватила БТР у ВСУ и мародерствует под Киевом», – отметил аналитик.

Асафов напомнил, что воспитанные на бандеровской идеологии нацбаты говорили: «Донбасс должен быть или украинским, или безлюдным». «Также, в Мариуполе представители нацбатальона «Днепр-1» создали пыточную, которую назвали «Библиотека». В ходе нынешней спецоперации ВС РФ вскрылось множество подобных фактов. Тем, не менее, все эти каратели из «зоны АТО» были мифологизированы украинской пропагандистской машиной в качестве «героев» нации, как и прежние «герои» – Степан Бандера, командующий УПА* Роман Шухевич, основатель и первый лидер ОУН* Евгений Коновалец и другие коллаборанты с Гитлером», – подчеркнул политолог.

Говоря об экономической базе неонацизма на Украине, нельзя забывать, что у истоков создания нацбатальонов стояли олигархи, которые использовали вооруженные формирования и в своих коммерческих целях, указал Асафов. Он также напомнил – впоследствии отличившиеся боевики делали успешную политическую карьеру, а само необандеровское движение формировало идеологию Украины после Майдана.

Одна из главных задач на освобожденных от неонацистов территориях Украины – помимо помощи мирным жителям и борьбы с диверсантами – это фиксация преступлений совершенных нацбатами и ВСУ, сказал в своем выступлении на круглом столе член Общественной палаты, руководитель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев. Люди на освобожденных территориях Донбасса приводят многочисленные факты зверств националистов. Эти данные лягут в основу обвинительного заключения на будущем трибунале, наподобие Нюрнбергского, сказал представитель ОП России. «Сам украинский национализм всегда носил фашистский характер с идеей превосходства украинской нации над другими нациями с соответствующими методами для достижения поставленных целей. Особенно тяжело осознавать, что украинцы применяют и сейчас методы, используемые фашистской Германией», – заявил Григорьев.

Россия не могла не вмешаться, иначе гуманитарную катастрофу в Донбассе нельзя было бы остановить, считает политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.«Восемь лет там шел геноцид русских людей. Это геноцид людей с русской идентичностью, независимо от того, какого они были этнического происхождения. Эти факты – оккупация и геноцид требовали с нашей стороны вмешательства, – отметил Рудаков. – И эта реакция последовала в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Юридически мы пришли на помощь государствам – признанным ДНР и ЛНР, территория которых была оккупирована, и жители которых подверглись геноциду».



Масштабы этого геноцида назвал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он сообщил, что по данным ООН, число погибших жителей Донбасса с начала так называемой «АТО» и по конец 2021 года составило от 42,5 тысяч до 44,5 тысяч человек.

Ранее директор Первого Московского кадетского корпуса, генерал-майор Владимир Крымский заявил газете ВЗГЛЯД, что именно указ Турчинова от 14 апреля 2014 года привел к бойне в Донбассе. «Когда военный трибунал начнет рассматривать преступления украинских властей, расследование необходимо начать именно с этого документа», – сказал военный. Генерал-майор выразил сожаления в связи с тем, что во время «Иловайского и Дебальцевского котлов не удалось ликвидировать группировку противника». «Те, кого тогда выпустили из котлов, в итоге составили ядро вооруженных сил Украины в Донбассе, с которыми нам приходится бороться по сей день», – отметил Крымский.

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