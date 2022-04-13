В МИДе заявили о попытках Запада спровоцировать дефолт в России

Запад перекрывает возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, пытаясь спровоцировать дефолт в России, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков заявил, что «были запрещены любые вложения в российские государственные ценные бумаги», и «именно перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт», передает ТАСС.

Кроме того, США «рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, нам еще пытаются предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты».

Он подчеркнул, что в Вашингтоне «с маниакальной настойчивостью штампуют антироссийские рестрикции», а количество санкционных волн давно перевалило за сотню.

«Здравый смысл и экономическая выгода приносятся в жертву сиюминутным политическим целям. Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость, эффективность мер по стабилизации курса рубля на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о росте цен и нехватке базовых товаров в европейских странах-сателлитах, попросту выводят Белый дом из себя», – считает Рябков.

По его словам, речь не только о нервирующем Вашингтон требовании Москвы к европейцам платить за газ в рублях, «раздражает наша спокойная сосредоточенность на решении задач стабилизации и обеспечения устойчивого функционирования экономики в условиях беспрецедентного внешнего давления».

«Вопреки предсказаниям и ожиданиям, в которых на Западе себя убедили, что русские сдадутся, мы реально поддерживаем отечественного производителя через импортовытеснение и расширение свободы предпринимательства, помощь особо уязвимым группам, насыщение рынка товарами, оказание необходимого содействия отдельным секторам», – отметил замглавы МИД.

По его словам, «в США, похоже, готовы жертвовать интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в российскую экономику».

«По официальным оценкам, накопленные инвестиции корпораций из США достигали 3,2 млрд долларов, а по неофициальным подсчетам, осуществленные через третьи страны вложения превышали 80 млрд долларов. Отечественный фондовый рынок был для них одним из самых привлекательных и доходных», – констатировал Рябков.

Он подчеркнул, что Москва остается в числе лидеров в области высоких и передовых технологий, санкционное давление Вашингтона может осложнить развитие России, но не остановить его, а санкции «стимулируют возрождение российской промышленности, обеспечивают нашему сельскому хозяйству благоприятные условия для дальнейшего роста с целью выйти на полную продовольственную самодостаточность».

При этом «сказанное не означает, что Россия закрывается от внешнего мира»: «Мы по-прежнему открыты для диалога с американским бизнесом. Многие компании сейчас размышляют: уйти под прессингом наших недругов или остаться на российском рынке. Это их выбор, насильно никого не держим. Принимаем, однако, необходимые меры для того, чтобы несмотря на решение некоторых бизнес-структур покинуть нашу страну, их предприятия продолжали работу. Благополучие граждан России страдать не должно».

Ранее Минфин назвал ложной информацию CNN об объявлении Россией дефолта по госдолгу. Кремль заявил об отсутствии причин для дефолта России. Глава Минфина Антон Силуанов объяснил разницу между современной угрозой дефолта и дефолтом 1998 года.

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