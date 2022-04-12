Минфин назвал ложной информацию CNN об объявлении Россией дефолта по госдолгу

Информация американской телекомпании CNN о том, что Россия якобы объявила дефолт по обязательствам по евробондам не соответствует действительности, говорится в сообщении Минфина России.

«Информация, опубликованная CNN, не соответствует действительности. Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам. Дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. Ни о том, ни о другом речи в случае с Россией не идет. У Российской Федерации достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств», – приводит сообщение ТАСС.

В министерстве заявили, что запретительные меры властей США прежде всего ущемили интересы иностранных инвесторов, в том числе американских. Препятствия для осуществления платежей, погашения и обслуживания госдолга России в иностранной валюте созданы искусственно, поэтому ограничение на обслуживание госдолга России можно расценивать как очередное неисполнение ее иностранными контрагентами своих контрактных обязательств, подчеркнули в Минфине.

«Все возможные претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств», – добавили в министерстве.

Ранее в Кремле заявили, что причин для дефолта у России нет, у нашей страны есть потенциал для выполнения всех обязательств, однако ситуацию может осложнить неконструктивная позиция Запада.