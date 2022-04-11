Кремль заявил об отсутствии причин для дефолта России

Причин для дефолта у России нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что у нашей страны есть потенциал для выполнения всех обязательств, однако ситуацию может осложнить неконструктивная позиция Запада.

«Это вопрос правительства», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать решение международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P) понизить долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до «SD» (выборочный дефолт) с CC/C.

«Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр [финансов Антон] Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но с другой стороны такая неконструктивная позиция наших оппонентов она может осложнить ситуацию», – приводит его слова ТАСС.

Силуанов ранее говорил, что дефолт – это «неисполнение обязательств заемщика по своим обязательствам», однако Россия «добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату нашего долга». Он объяснил, что при дефолте в 1998 году у России не было валюты, страна не смогла расплатиться со своими внешними долгами, а в нынешней ситуации, несмотря на то что золотовалютные резервы заморожены, валюта есть, но Западу важно, чтобы был объявлен дефолт, так как это якобы отразится на репутации Москвы.

Министр говорил, что правительство начнет обращаться в суды, если Запад объявит России дефолт по неисполнению обязательств по евробондам. Силуанов также заявлял, что нужно расценивать заморозку золотовалютных резервов России за рубежом как кражу.

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