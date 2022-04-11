Медведев: Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира

Европейские чиновники, заставившие задержать финских пограничников российские картины из Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, – это «банальные ворюги», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При этом он отметил, что Россия не прекратит выставочную деятельность за рубежом и не будет закрываться таким образом от мира.

«Бюрократия Евросоюза нахраписто заставила Финляндию под надуманными «санкционными» предлогами задержать на границе картины Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, экспонировавшиеся в Италии и Японии. Только колоссальными усилиями удалось склонить местный МИД пойти на попятную – разрешение на их перевозку было выдано. Картины вернулись на Родину», – напомнил предысторию зампред СБ России в своем Telegram-канале.

Он добавил, что процесс возвращения картин, выставленных фондом Louis Vuitton в Париже, продолжается «ни шатко, ни валко», в списке этих произведений искусства есть в том числе работа Пабло Пикассо.

«Молодцы европейцы, просто красавцы... Ну или банальные ворюги, с какой стороны посмотреть. Это хороший урок всему миру на будущее. Если не хотите, чтобы ваше имущество оказалось под арестом, в третьем десятилетии XXI века нельзя верить на слово властям европейских стран. Их гарантийные письма не стоят той бумаги, на которой они напечатаны», – подчеркнул Медведев.

Он отметил, что участие России в дальнейшей международной выставочной деятельности возможно, но «доверчивость и великодушие надо убрать в дальний ящик».

Для выражения доверия необходимо выбирать «нормальные цивилизованные страны, для которых международное право – не пустой звук».

По словам Медведева, Россия не намерена «в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует».

Он указал, что у России есть насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих странах проживают «миллиарды адекватно настроенных людей», которые любят и ценят россиян.

«Для взаимодействия с ними открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Не сомневаюсь, что власти и профильные организации помогут нашим молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий не выпасть из международной обоймы», – подчеркнул Медведев.

Он порекомендовал «представителям вырождающегося европейского истеблишмента» посмотреть советский фильм «Александр Невский». «[Фильм] поможет лучше понять: не злите русских, верните чужое, дабы в итоге снова не оказаться подо льдом Чудского озера», – заключил зампред Совбеза России.

Напомним, задержанными в Париже картинами оказались «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Финляндии решило выдать разрешение на возвращение в Россию задержанные финской таможней грузы с предметами российских музейных коллекций.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что могут возникнуть сложности с возвращением частных экспонатов коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых из Парижа в Россию из-за санкций в отношении собственников некоторых произведений искусства.