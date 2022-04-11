Швыдкой предупредил о сложностях с возвращением экспонатов частных коллекции из-за санкций

Могут возникнуть сложности с возвращением частных экспонатов коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых из Парижа в Россию из-за санкций в отношении собственников некоторых произведений искусства, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«В этой экспозиции есть вещи, принадлежащие частным лицам, которые находятся под личными санкциями Евросоюза. Здесь могут возникнуть проблемы», – передает его слова ТАСС.

Швыдкой добавил, что Вся логистика возвращения коллекции Морозовых проработана. Ожидается, что экспонаты вернутся в Россию к майским праздникам.

Между тем картины из собрания Третьяковской галереи, которые были задержаны на финской границе, будут доставлены в музей в понедельник.

«Произведения из собрания Третьяковской галереи будут выгружать (в музей) в понедельник. Выгрузили уже или нет – пока точно не можем сказать. А распаковывать будут во вторник в 10.00 утра. Но это предварительное расписание, которое может измениться», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе музея.

Напомним, задержанными в Париже картинами оказались «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Финляндии решило выдать разрешение на возвращение в Россию задержанные финской таможней грузы с предметами российских музейных коллекций.