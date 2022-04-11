Франция объявила о высылке еще шестерых российских дипломатов

Минченко назвал единственный шанс Ле Пен победить Макрона

«Только крупный политический скандал с участием Макрона может помочь Ле Пен выйти вперед во втором туре», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов, по итогам которого в лидерах оказались Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

«Ле Пен смогла так серьезно сократить отрыв от Макрона благодаря тому, что изменила тематику своей риторики с миграционной на социальную тему», – рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Но социологи предрекают победу именно Эммануэлю Макрону. По словам Минченко, это связано сразу с несколькими факторами.

«Дело в том, что на нынешнего президента работает вся медийная машина. Кроме того, у него очевидно больше средств на продвижение своих идей. Ну и немаловажную роль играет тот факт, что он заручился мощной поддержкой элит», – поясняет собеседник.

Еще один важный аспект касается того, за кого будут голосовать те, кто в первом туре предпочел отдать свой голос другим кандидатам. «Мы уже видим, что Жан-Люк Меланшон, занявший третье место, призвал своих сторонников не поддерживать Марин Ле Пен. Но в то же время он не высказался в поддержку Макрона. Совсем иначе обстоят дела с Эриком Земмуром. Весь его электорат почти наверняка пойдет голосовать за Марин Ле Пен», – уверен Минченко.

По словам эксперта, есть только один фактор, который мог бы сыграть на руку Ле Пен и подарить ей первенство по итогам второго тура. «Ей нужен крупный политический скандал с участием Макрона. В последнее время он активно позиционировал себя главным переговорщиком и чуть ли не лицом современной европейской дипломатии. Но один неверный шаг, например, по ситуации в Донбассе – и Марин Ле Пен выйдет вперед», – подчеркнул собеседник.

В воскресенье во Франции стартовали выборы президента. Первый тур завершился в пользу Эммануэля Макрона (27,6%), но лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален (23,41%). Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

Вместе с тем во Франции вспыхнули беспорядки после объявления результатов первого тура выборов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему нового лидера Франции определит битва телевизора с холодильником.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД