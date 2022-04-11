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Франция объявила о высылке еще шестерых российских дипломатов
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МИД Франции объявил персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов, говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства, распространенном его пресс-службой.
«По итогам длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) сообщило 10 апреля о тайной операции, проводимой российскими разведывательными службами на территории Франции. Шесть российских агентов, работавших под дипломатическим прикрытием и осуществлявших действия, противоречащие интересам национальной безопасности, объявлены персонами нон грата. Об этом было сообщено советнику-посланнику российского посольства, вызванному в понедельник вечером в МИД Франции», – приводит заявление ТАСС.
Напомним, Европа за несколько дней выслала десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства России на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов, Норвегия выслала трех дипломатов.
МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов.
Кроме того, Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата.
Россия уже объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики и пообещала ответ на высылку дипломатов из Дании.
Во Франции после объявления результатов первого тура выборов вспыхнули беспорядки
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Около 600 человек вышли на манифестацию в городе Ренн после объявления результатов первого тура президентских выборов, во время акции начались беспорядки, сообщает радиостанция France Bleu.
Недовольные итогами выборов пришли в исторический центр Ренна примерно в 20.30 (21.30 мск). Призывы выйти на акцию распространялись в соцсетях, передает РИА «Новости».
Через некоторое время участники акции начали шествие по городу. Часть из них призывали «не блокировать Марин Ле Пен», другие выступали сразу против обоих кандидатов, которые примут участие во втором туре выборов, в том числе против действующего президента Эммануэля Макрона.
В районе 22.00 (23.00 мск) участники акции возвели баррикаду из металлических ограждений, деревянных балок и других элементов городского оборудования. Протестующие разбили витрины магазина и кафе, а также банка и полицейского участка.
Некоторые митингующие подожгли мусорные баки и металлические ограждения, на место прибыли пожарные, которые принялись тушить огонь.
Между тем Макрон, по предварительным данным, лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 27,41% голосов после обработки 95% бюллетеней, передает ТАСС.
На втором месте находится кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая получает 24,03% голосов.
Идущий на третьем месте лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон сокращает отрыв от Ле Пен и набирает 21,57% голосов.
Напомним, после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен, но на 75% подсчитанных голосов в лидеры вышел Макрон.
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Ле Пен вырвалась вперед на выборах президента Франции
На выборах президента во Франции в первом туре пока лидирует кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, соответствующие данные приводит МВД страны.
После подсчета 50% голосов Ле Пен вырвалась вперед с 27,53% голосов, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 26,67% голосов, передает ТАСС.
Напомним, во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составляла 25,48%. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призывал не отдавать голоса Марин Ле Пен.
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Минченко назвал единственный шанс Ле Пен победить Макрона
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«Только крупный политический скандал с участием Макрона может помочь Ле Пен выйти вперед во втором туре», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов, по итогам которого в лидерах оказались Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
«Ле Пен смогла так серьезно сократить отрыв от Макрона благодаря тому, что изменила тематику своей риторики с миграционной на социальную тему», – рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Но социологи предрекают победу именно Эммануэлю Макрону. По словам Минченко, это связано сразу с несколькими факторами.
«Дело в том, что на нынешнего президента работает вся медийная машина. Кроме того, у него очевидно больше средств на продвижение своих идей. Ну и немаловажную роль играет тот факт, что он заручился мощной поддержкой элит», – поясняет собеседник.
Еще один важный аспект касается того, за кого будут голосовать те, кто в первом туре предпочел отдать свой голос другим кандидатам. «Мы уже видим, что Жан-Люк Меланшон, занявший третье место, призвал своих сторонников не поддерживать Марин Ле Пен. Но в то же время он не высказался в поддержку Макрона. Совсем иначе обстоят дела с Эриком Земмуром. Весь его электорат почти наверняка пойдет голосовать за Марин Ле Пен», – уверен Минченко.
По словам эксперта, есть только один фактор, который мог бы сыграть на руку Ле Пен и подарить ей первенство по итогам второго тура. «Ей нужен крупный политический скандал с участием Макрона. В последнее время он активно позиционировал себя главным переговорщиком и чуть ли не лицом современной европейской дипломатии. Но один неверный шаг, например, по ситуации в Донбассе – и Марин Ле Пен выйдет вперед», – подчеркнул собеседник.
В воскресенье во Франции стартовали выборы президента. Первый тур завершился в пользу Эммануэля Макрона (27,6%), но лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален (23,41%). Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
Вместе с тем во Франции вспыхнули беспорядки после объявления результатов первого тура выборов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему нового лидера Франции определит битва телевизора с холодильником.
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Франция захотела оставить у себя две картины из коллекции Морозовых
Две картины, представленные на выставке коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, остаются пока во Франции, сообщило министерство культуры Франции.
В министерстве отметили, что первая картина, якобы принадлежащая российскому бизнесмену, «будет оставаться во Франции до тех пора, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов», передает ТАСС.
Второе полотно, как добавили в ведомстве, принадлежит Днепропетровскому художественному музею. Это полотно будет во Франции до тех пор, пока не появятся условия для ее безопасного возвращения.
Напомним, выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» проходила в фонде «Луи Виттон» с 22 сентября 2021 по 22 февраля 2022 года. В парижскую экспозицию включены работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров.
Макрон и Ле Пен стали лидерами в первом туре выборов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24% голосов, сообщает бельгийская газета LaLibre со ссылкой на полученные изданием первые данные exit poll.
В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля, сообщает РИА «Новости».
По информации издания, за Макроном и Ле Пен следует лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19% голосов. Затем идут кандидат от центристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс и приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, за каждого из них проголосовали по 8% французов, пришедших на участки.
Ранее во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составила 25,48%, сообщил телеканал BFM. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
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Макрон стал вторым на выборах в столичном регионе Франции
Глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который уже не претендует на второй тур, занял первое место в столичном регионе с 30,24% голосов, а действующий президент Эммануэль Макрон получил 30,19% и занял вторую позицию, следует из данных МВД республики.
На третьем месте после подсчета всех бюллетеней – глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 12,97%, на четвертом – крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур с 7,46%, передает РИА «Новости».
Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс с 6,19%.
При этом в самом Париже ситуация другая: во французской столице Макрон получил 35,33%, Меланшон – 30,09%, а Земмур – 8,16%, Марин Ле Пен заняла шестое место с 5,54%.
Напомним, в штабе Меланшона заявили, что он не сможет пройти во второй тур выборов 24 апреля. По последним общим данным МВД после подсчета 97% голосов, Макрон – на первом месте с 27,6% голосов, Ле Пен – на втором с 23,41% и замыкает тройку лидеров Меланшон с 21,95%.
Вместе с тем во Франции вспыхнули беспорядки после объявления результатов первого тура выборов.
Макрон лидирует на выборах во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.
Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля, сообщает РИА «Новости».
Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.
Между тем, лидер французской Компартии Фабьен Руссель явно не выразил поддержки Эммануэлю Макрону, но призвал своих сторонников голосовать против Марин Ле Пен во втором туре.
«Я никогда не позволю госпоже Ле Пен прийти к власти. Мы никогда не позволим, чтобы крайне правые и их идеи стали чем-то обыкновенным. Я призываю всех французов использовать единственный имеющийся в нашем распоряжении бюллетень, чтобы победить ее во втором туре», – написал Руссель в Twitter.
Руссель, по данным телеканала BFMTV, набирает 2,1% на выборах.
Ранее сообщалось, что Макрон и Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24% голосов
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В Париже появились «предвыборные плакаты» с котами
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Президентские выборы во Франции нашли свое отражение в местной рекламе, один из производителей кошачьего корма изобразил на своих рекламных плакатах в Париже котов в костюмах с лозунгами наподобие агитационных афиш кандидатов.
Стиль рекламных плакатов производителя кошачьего корма напоминает тот, который использовали кандидаты на пост французского лидера: серьезный фотопортрет в костюме, под которым написан предвыборный лозунг. В рекламных баннерах кошачьего корма меняются только породы котов и их костюмы, напоминая разных претендентов на пост президента, сообщает РИА «Новости».
Среди лозунгов «котов-кандидатов» – «Свобода, равенство и больше паштета!», «Перемены в питании – прямо сейчас!», «У Республики - сиеста!».
Ранее во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составила 25,48%, сообщил телеканал BFM. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Названы задержанные в Париже картины с российской выставки
Задержанными в Париже картинами оказались «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова.
Задержанная картина Кончаловского была написана в 1910 году, она принадлежит российскому предпринимателю Петру Авену. Другая картина – портрет Тимофея Морозова, созданный в 1891 году Серовым и принадлежащий Московскому музею авангарда, передает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете Le Monde.
Позже пресс-служба посольства России в Париже прокомментировала информацию французских СМИ о задержании двух картин из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых.
«Решаются вопросы логистики. В нынешних условиях это непросто», – заявили в пресс-службе.
Напомним, агентство АФП сообщило в субботу о задержании двух картин из российской экспозиции, не указав их названий и авторов.
Кандидат в президенты Франции призвал не голосовать за Ле Пен
Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призвал не отдавать голоса Марин Ле Пен.
«Нельзя дать власть мадам Ле Пен», – цитирует Меланшона РИА «Новости».
Об этом он заявил в предвыборном штабе после объявления результатов exit-poll. Он также призвал продолжать борьбу.
Напомним, во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составляла 25,48%. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24% голосов, сообщила бельгийская газета LaLibre со ссылкой на первые данные exit poll.
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Макрон обогнал Ле Пен и вышел в лидеры на президентских выборах во Франции
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон обошел соперницу от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после подсчета трех четвертей голосов.
Макрон после подсчета 75% голосов набрал 27,25% голосов, Ле Пен –26,22%, Жан-Люк Меланшон – 19,26%, Эрик Земмур – 6,87% Соответствующие данные приводятся на сайте президентских выборов Франции.
Ранее после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен.
Во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составляла 25,48%. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призывал не отдавать голоса Марин Ле Пен.
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Макрон продолжил удерживать лидерство в первом туре выборов президента Франции
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон удерживает лидерство на выборах главы государства, по итогам обработки 90% бюллетеней он набирает 27,4% голосов, сообщило МВД страны.
Второе место удерживает кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен (24,58% голосов), идущий на третьем месте лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон набирает 20,96%, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД Франции.
Напомним, после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен, но на 75% подсчитанных голосов в лидеры вышел Макрон.
Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призывал не отдавать голоса Марин Ле Пен.
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Во Франции стартовал первый тур президентских выборов
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Во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков.
Избирательные участки в большинстве французских коммун будут открыты до 20.00 мск, а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, они будут работать до 21.00 мск, передает РИА «Новости».
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом этапе.
За пост главы государства борются 12 политиков. Согласно опросу компании Elabe, наибольшие шансы на победу имеют действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Ранее политолог Сергей Федоров заявил газете ВЗГЛЯД, что никто из основной тройки претендентов не сможет одержать победу в первом туре. «В результате мы увидим борьбу между действующим президентом и Марин Ле Пен», – отметил он.
В минувшее воскресенье газета ВЗГЛЯД писала, что отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами сократился с 11% до 5%. Опрос, проведенный IFOP, свидетельствует, что в первом туре за Макрона готовы проголосовать 27% избирателей (минус 2,5 процентного пункта за две недели), за Ле Пен – 22% (плюс 3,5). Третье место занимает Жан-Люк Меланшон (15%), четвертое – Эрик Земмур (10,4%), пятое – Валери Пекресс (9%), шестое – Янник Жадо (5%).
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Французам не понравилось предложение «жертвовать собой» ради Украины
Читатели газеты Le Figaro начали активно обсуждать предложение властей Франции отказаться точечно от газа и электричества по всей Франции из-за возможного сбоя в поставках энергоносителей из России.
Эта новость вызвала шквал критики со стороны пользователей. Кто-то отмечал, что «это еще цветочки», передает РИА «Новости».
Один из пользователей написал: «После выборов Макрон раскроет нам истинную цель противостояния, которое не коснулось нас напрямую, но в котором мы по глупости приняли сторону американцев.
По словам пользователя под ником booba69, Франция движется в сторону глобальной нищеты и социального бедствия.
«И что самое ироничное, украинцы этим пользуются и продолжают получать разрешения на пребывание во Франции. Выходит, мы должны пожертвовать собой...», – размышляет 3770601.
«Другими словами, в один прекрасный день грядущей зимой мы рискуем оказаться без электроэнергии, потому что Франция совместно со странами-членами НАТО не смогла заставить Зеленского достигнуть мирного соглашения», – заключил DidierLAGARDE.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Европа срочно ищет замену российскому газу – эмбарго на поставку энергоносителей из России пока не введено, но активнейшим образом обсуждается.
Макрон проголосовал на выборах президента Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в голосовании во временном здании мэрии города Ле-Туке, который располагается на севере государства.
Действующий президент прибыл на избирательный участок вместе со своей женой Брижит. На протяжении 15 минут чета разговаривала с местными жителями, которые ожидали их возле здания, передает РИА «Новости».
Макрон отдал свой голос последним из 12 кандидатов, которые участвовали в первом туре выборов.
Эксперты называют кандидата «Национального объединения» Марин Ле Пен первой соперницей действующего президента. Она голосовала в этом же департаменте Па-де-Кале, но в другой коммуне – Энен-Бомон.
По данным на 13:00 мск, явка на выборы составила 25,48%, сообщил телеканал BFM. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Ранее во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков.