В Москве захотели разрешить водителям оставлять место ДТП

В Москве планируется провести эксперимент, в рамках которого водителям, попавшим в ДТП, позволят в нарушение правил оставить место происшествия, пишут СМИ.

Такой сценарий предусмотрен в рамках борьбы с «повторными» ДТП – наездами на людей и автомобили во время оформления аварии, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. По итогам встречи вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал правительству Москвы, МВД, Минтрансу, Минцифры и РСА разработать до 1 июля комплексный план мероприятий «по предупреждению наезда на стоячее транспортное средство с проведением пилотного проекта на скоростных автодорогах города Москвы».

Московская мэрия уже несколько лет занимается проблемой «повторных» ДТП. Одно из последних подобных происшествий случилось 5 апреля в Москве на Ленинградском проспекте. После столкновения двух такси один из водителей вышел осмотреть незначительные повреждения и погиб под колесами другого авто. По данным экспертного центра Probok.net, только в Москве при схожих обстоятельствах ежегодно гибнут 25-40 человек.

Действующие ПДД обязывают водителя при аварии «немедленно остановить» машину, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если в аварии нет погибших и пострадавших, можно покинуть место аварии, сфотографировав поврежденные транспортные средства. Вызов инспектора в этом случае является опцией.

Как пояснили в пресс-службе дептранса Москвы, в рамках «пилота» предполагается разрешить водителю после аварии на крупных магистралях сразу съезжать с проезжей части, убедившись в отсутствии пострадавших. «На дорогах действует единая система видеонаблюдения: фото- и видеоматериалы с камер можно получить позднее. Требование как можно скорее покинуть проезжую часть позволит избежать жертв, а также повысить пропускную способность в среднем на 50% в зависимости от количества полос», – отметили в ведомстве.

Эксперимент будет проводиться на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге, а его результаты лягут в основу возможных изменений в ПДД, следует из комментария дептранса.