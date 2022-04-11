Несколько школ Хабаровска получили сообщение о «минировании»

Более 6,7 тыс. учеников покинули школы Хабаровска после сообщений о «минировании» зданий, это уже восьмой подобный случай с начала года, сообщает мэрия города.

В мэрии сообщили, что «в 9.30 на электронную почту администрации города поступило письмо с информацией о заложенных взрывных устройствах в общеобразовательных учреждениях», были эвакуированы 6,7 тыс. учеников и 351 сотрудник, «в образовательные учреждения выехали службы экстренного реагирования», передает РИА «Новости».

Отмечается, что с начала года сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях школ поступают регулярно, но после проверок спецслужбами угрозы не подтверждались.

Электронные письма с сообщением об опасности также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска.

Напомним, волна «минирований» в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

Ранее сообщалось, что украинские сайты начали набирать сотрудников для телефонного терроризма в России.