Украинские сайты начали в открытую набирать сотрудников для телефонного терроризма в России

ЕС допустил использование замороженных средств России для восстановления Украины

Евросоюз может создать фонд восстановления Украины, в который направит средства и имущество находящихся под санкциями компаний и граждан России, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу LN24.

«Мы можем говорить о создании фонда поддержки Украины, куда могут направлять конфискованные средства и имущество находящихся под санкциями российских граждан и компаний», – приводит его слова ТАСС.

Еврокомиссар напомнил, что проведенная в рамках принятых против России санкций процедура заморозки активов и имущества российских государственных структур, компаний или физических лиц не равносильна конфискации. «Должна пройти дополнительная процедура, которая установит, возможно ли перейти от стадии ареста [активов] к стадии конфискации», – заявил еврокомиссар по вопросам юстиции.

По его словам, основанием для этого может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег.

Ранее сообщалось, что Россия не будет просить Евросоюз об отмене санкций, запас прочности у страны есть, а на ЕС «свет клином не сошелся».

Между тем ЕС и США провели первую встречу высокого уровня по противодействию России, где подтвердили стремление «изолировать Россию» и координировать применение уже принятых санкций.

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