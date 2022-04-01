СМИ: Украина приостановила набор наемников в «интернациональный легион»

Украинские военные решили приостановить набор иностранцев на службу в армии для участия в боевых действиях. Среди причин – недостаток оружия и большое количество малоопытных «добровольцев».

Об этом сообщает источник изданию National Post. По его словам, посольства Украины на Западе активно поощряли привлечение потенциальных боевиков, в частности из Канады, что необычно для дипломатов.

Спустя несколько недель Украина набор прекратила, ссылаясь на запрет вербовать граждан со стороны западных стран. Поток добровольцев с ограниченным военным опытом остановился.

Чтобы его вернуть, парламент Украины планирует рассмотреть часть вопросов на заседании в пятницу, сообщил представитель иностранного легиона территориальной обороны Украины.

«Это включает в себя возможность предоставления украинского гражданства добровольцам, лишенным собственного гражданства за участие в борьбе, сказал человек, попросивший не называть его имени из соображений безопасности», – пишет СМИ.

Указывается, что еще одной причиной прекращения вербовки стала нехватка огнестрельного оружия.

«Украинские военные, с которыми я разговаривал, не хотят жертвовать молодыми канадцами или молодыми британцами ради драматического эффекта, – сказал Любомир Лучюк, профессор Королевского военного колледжа (RMC).

При этом отмечается, что часть канадцев все же отправилась на Украину. Кто-то даже сформировал канадско-украинскую бригаду.

Правительство Канады лишь предупредило граждан, что ездить на Украину небезопасно, но оно не создало никаких юридических барьеров для желающих туда отправиться.

Все же есть несколько стран, включая Австрию, Швейцарию, Южную Корею и Словакию, где гражданам запрещено вступать в Международный легион.

«Когда боевики обращаются, они знают об этом, и некоторые говорят, что готовы отказаться от своего гражданства взамен украинского», – сказал представитель Международного легиона.

Бывший депутат-либерал Борис Вжесневский отметил, что он и украинские дипломаты в Канаде отклоняют претендентов на роль пехоты на передовой, которые не имеют реального боевого опыта. Канадцы без такого образования могут быть скорее помехой, чем помощью.

«Некоторые люди предполагали, что они приедут, быстро пройдут обучение, получат оружие и отправятся на фронт», – сказал он. Но по его словам, есть всевозможные последствия, если в дело вмешаются неподготовленные люди.

Отмечается, что по-прежнему существует большая потребность в добровольцах в других областях, таких как оказание гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что прибывшие защищать Украину иностранцы массово бегут из страны. На местах оказывается, что бороться приходится с профессиональной армией и оружием. О том, что на территорию страны прибудут наемники, сообщал 3 марта президент Украины Владимир Зеленский.

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