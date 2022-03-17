Иностранные наемники удирают с Украины от российских войск

Распиаренная Киевом идея массового призыва на Украину иностранных наемников, похоже, приказала долго жить. Прибывшие защищать «украинскую демократию» иностранцы теперь массово бегут из страны – и далеко не только потому, что десятки из них уже уничтожены российским дальнобойным оружием. Украинское государство, люди и армия оказались вовсе не такими гостеприимными, как это изображалось.

Обязательный спутник любого военного конфликта – «дикие гуси» или попросту наемники. Люди, которым все равно, за кого воевать, лишь бы воевать. Кто-то больше ничего не умеет. Кто-то добирает себе опыт для резюме. Кто-то из-за денег, хотя на наемничестве особо не разбогатеешь.

Между наемниками и бойцами ЧВК нередко ставят знак равенства, что несколько неправильно. ЧВК обычно решают конкретные задачи в сфере безопасности: сопровождение грузов, охрана объектов и людей, разминирование. Четкая работа, четкий прайс – вот тут да, можно заработать. Брать и/или оборонять населенные пункты, партизанская война – это нет, увольте.

А вот наемники берутся. Правда, в данном случае они очень быстро поняли: Украина – не пострелушки для фоточек в Instagram. Здесь настройки реализма на максимуме.

Интернационал Зеленского

Массовое прибытие наемников на Украину президент Украины Владимир Зеленский анонсировал еще 3 марта: «Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну, первые из 16 тысяч едут защищать нашу свободу». Для этого 28 февраля Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для иностранцев, «...желающих вступить в интернациональный легион Украины».

2 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более 1000 человек уже успели приехать на Украину. Учитывая, что присутствие некоторых из них (200 наемников из Хорватии) было замечено уже в конце февраля, к руководству Украины возникает ряд вопросов. 200 человек – это не посылка сухофруктов, их за полчаса не соберешь и не отправишь. То есть не исключено, что по крайней мере некоторые наемники прибыли на Украину еще до 24 февраля, а их легализация в интернациональном легионе произошла уже постфактум.

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Вскоре после заявления Зеленского и Кулебы официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял , что военная разведка США ведет вербовку сотрудников Academi, DynCorp, Cubic и других компаний для отправки на Украину. Если это и так, то пока они ничем себя не выдали.

Зато о других можно говорить определенно: «…прямыми нарушителями международного права на данный момент уже однозначно являются Украина, Польша, Хорватия, Чехия, а также под подозрением находятся еще ряд западных государств», – говорится в публикации на сайте РАПСИ.

Сколько всего наемников прибыло на Украину мы, конечно, не знаем. Зато примерно известно, сколько их обезврежено. По словам Конашенкова, в ходе недавних ударов по военно-учебным центрам Украины было убито до 180 наемников (данные на 14 марта).

Кстати, далеко не все едут на Украину воевать. Судя по вот этому объявлению, некоторые ЧВК получили заказ на услуги по экстренной эвакуации с Украины особо важных персон. На важность указывает вилка зарплаты (1000–2000 долларов в день + бонус) и перечень требований к соискателям.

Война в «Инстаграме»

Впрочем, куда интереснее читать самих наемников. Многие из них не утруждают себя соблюдением правил цифровой безопасности и заваливают подписчиков видео, фоточками и историями о себе любимых. Спасибо им за это, мы узнали много интересного. Видеозаписи переполнены эмоциональными откровениями, всхлипами, слезами и признаниями.

Наиболее полную иллюстрацию того, чем является интернациональный легион Зеленского, дает история британского наемника, учителя из Кардиффа (имеющего, впрочем, обильный военный опыт) Джейка Прайдея. По приезде на Украину было объявлено, что после пятидневной подготовки ему и его братьям по оружию предстоит направиться в самое пекло боев. Перед этим – подписать контракт с окладом 7000 гривен в месяц (200 долларов по коммерческому курсу). К тому же контракт лишал их права покинуть страну до окончания боевых действий. Джейк отказался от таких условий и уехал восвояси.

Джейк – молодец, будь как Джейк. Потому что так везет не всем. Вот еще один наемник очень эмоционально рассказывает о том, как их и соседняя базы были уничтожены авиаударом ВКС России. Второй (вторая половина видео) подтверждает, что вместе с ним (на видео – кадры удара по Яворовскому полигону Львовской области) находились наемники из США, Франции, Канады, Южной Кореи, Чили. «Все, что я знаю, – что все они мертвы».

Не все, парень из Бразилии сгущает краски. Кореец Ли Гын точно жив. Правда, из числа интернациональных наемников он срочно ретировался к украинско-польской границе и просит там родное посольство помочь выбраться с Украины: поляки отказываются его впускать. И даже угроза потери гражданства и срок за наемничество не останавливают парня на пути к новой мечте.

Его энтузиазм проясняет другой наемник, американец Генри Хойф. По словам парня, отказникам выбраться с Украины бывает непросто: «На границе любого, кто в форме, выдергивают из очереди и отправляют обратно на фронт. Выцепляют людей и режут их паспорта. Так что мы сбросили форму, надели жилеты Красного Креста».

Британец Джейсон Хейг и вовсе испытал на себе friendly fire: после авиаудара ВСК РФ по аэродрому в Гостомеле он прятался в лесу, где его нашли работники СБУ и крепко избили (прежде чем проверить паспорт и телефон). Так что Джеймс тоже досрочно демобилизовался.

Многие из этих и других наемников успели стать героями зарубежной прессы, написавшей об их решении защищать демократию на Украине. О бесславном конце этих планов пишут меньше. Разве что корейцы написали о неудаче Ли Гына, но это понятно: он красавчик и тамошняя звезда Instagram, фолловеры требовали новостей. Поэтому остальные пишут свои видео сами.

Пропагандисты перестарались

Во всех этих видео есть одна общая черта. Молодой человек, избравший путь наемника, конечно же, амбициозен и должен с неохотой признавать неудачи. Между тем все они чуть ли не с восторгом рассказывают, как им на Украине дали по соплям. Все они явно поражены мощью, точностью и масштабами ударов российских войск, их результативностью.

Все это говорит о том, что украинская пропагандистская машина полощет мозги не только украинцам, но и в значительной степени западному наблюдателю. Некоторые из них, наслушавшись баек в стиле «цыгане украли у русских танк, пока те искали водку», «ой, всю ночь их колонну жгли, но потом бросили – джавелины кончились», едут записываться в легион Зеленского. Ведь тут непыльная войнушка с русскими, которые не знают, с какой стороны автомат стреляет!

На месте же оказывается, что здесь все по-взрослому: бои с профессиональной армией, применяющей авиацию и тяжелое вооружение. И корейские тренеры по самообороне, и британские вышибалы из стриптиз-клубов против всего этого не тянут. Тем более что до настоящих боев они даже не доехали, пожалел Господь дураков.

Конечно, не все они такие. В интернациональном легионе есть отряды белорусов и грузин, воевавших на Украине еще со времен АТО. Едут англичане и американцы, ветераны. Есть даже канадский снайпер, воевавший в Афганистане. Эти, наверное, не сбегут, увидев разбомбленную казарму. Все же боевой опыт есть. Но вопрос: а какой это опыт? Опыт войны в условиях тотального численного и огневого превосходства в Ираке и Афганистане? Опыт боев с ополченцами молодой ДНР в 2014–2015 годах?

Воевать с русскими – это немного другое, но «Радио Свобода*», «Дойче Велле» и прочие забыли им об этом сказать. Возможно, оно и к лучшему. И операция по демилитаризации Украины окажется еще и умиротворением борзых ветеранов из стран НАТО.

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