ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной

Театры в Италии изменили афиши из-за запрета украинскому балету танцевать под русскую музыку

Несколько итальянских театров заменили в своей программе «Лебединое озеро» на другие спектакли из-за запрета сборной труппы Украинского классического балета танцевать под русскую музыку.

Последним об отмене балета под музыку Чайковского объявил театр «Беллини» в Неаполе, где он должен был идти на сцене 25 апреля в исполнении находящейся в турне по Италии сборной труппы Украинского классического балета, включающей танцовщиков Национальной оперы Украины, Одесского театра оперы и балета и Харьковского театра оперы и балета, передает ТАСС.

Итальянские СМИ сообщили, что балет «Лебединое озеро» заменен на «Жизель». Такое же решение принял театр в Лониго, а в театре Фриули-Венеции-Джулии в Триесте и в городском театре Феррары вместо русского балета пройдет «Украинский гран-гала».

Как пояснили в дирекции театра в Ферраре, изменение в программе связано с запретом правительства Украины исполнять любые произведения российских авторов.

«Украинские власти недавно запретили своим артистам исполнять русские произведения. Дирекция городского театра Феррары не разделяет этого решения. Русская культура – наследие всего человечества и часть западной культуры. Культура должна объединять, выстраивать мосты между народами, а не разделять. Однако в знак поддержки украинских танцовщиков, не принуждая их нарушать распоряжения их министерства культуры, мы приняли предложение о смене программы, поэтому 9 апреля на сцене театра вместо «Лебединого озера» Украинский классический балет представит партии из разных балетов», – говорится в заявлении дирекции театра.

В театре Триеста, где «Лебединое озеро» было в программе на 14 апреля, также заявили о том, что не поддерживают решение украинских властей.

Директор европейского турне труппы Украинского классического балета Наталия Иорданова выразила сожаление в связи с запретом на исполнение произведений российских авторов.

«В искусство, музыку и культуру вмешалась политика, запретив нам и другим артистам исполнять русские произведения. Создавшаяся ситуация для нас очень тяжелая и болезненная. Мы вынуждены, несмотря на наше сожаление, не представлять более в Италии «Лебединое озеро» Чайковского», – заявила она итальянским СМИ.

В некоторых театрах объявили о том, что все доходы от продажи билетов будут переданы на помощь украинскому населению.

Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на украинских. По словам представителя учреждения, цитируемого The Guardian, «название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему».

В марте на встрече с деятелями культуры президент России Владимир Путин заявил, что на Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. Сейчас в западных странах запрещают русских писателей и дискредитируют всех, чья позиция выходит за рамки общепринятых норм.

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