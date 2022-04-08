Член СММ ОБСЕ задержан в ДНР

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8 апреля, пятница | Последнее обновление — 15:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Курс доллара упал ниже 73 рублей
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Переход на расчеты в рублях, который должен устранить недооцененность нашего экспорта, страна уже начала. Но столь же важно и выявить истинную цену западной интеллектуальной собственности, частью которой являются бренды и товарные знаки.
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Похоже, в той новой эпохе, куда мы вступаем, не будет многого прежнего и шутовской стихии тоже не будет. Это грустное ощущение, и потому очень многие, отнюдь не сочувствовавшие Владимиру Вольфовичу и его политике, сейчас грустят от того, что нас покинул сын юриста.
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Уже ничего не вернешь – нужно строить новые взаимоотношения. Садиться за стол и писать новые правила – всем вместе, Западу и России. Но готов ли на это Запад? Пока – вряд ли. После российской операции – однозначно будет готов.
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Член СММ ОБСЕ задержан в ДНР
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В Донецкой народной республике задержали работавшего в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ местного жителя за несовместимую с мандатом миссии деятельность, сообщила глава МИД республики Наталья Никонорова.
«У правоохранительных органов республики есть вопросы (к ОБСЕ), поскольку один из сотрудников был задержан. Сейчас проводится доследственная проверка, но есть обоснованные основания полагать, что некоторые сотрудники, местный персонал – сейчас, в частности, я об этом говорю – совершали противоправные деяния на территории республики, которые, как вы понимаете, несовместимы с мандатом официальной СММ», – цитирует Никонорову «Донецкое агентство новостей».
Миссия ОБСЕ начала работу на Украине в марте 2014 года, решение о ее работе поддержали 57 стран-участниц организации. В ее состав входили порядка 1 тыс. наблюдателей. Офисы находятся в Киеве, Донецке и Луганске.
В начале марта сообщалось, что все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск.
Стало известно о присутствии офицеров НАТО на «Азовстали» в Мариуполе
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На заводе «Азовсталь» в Мариуполе присутствуют высшие офицеры Североатлантического альянса, они запросили у российской стороны эвакуацию, заявил автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
«Мои источники в Мариуполе подтверждают присутствие натовских высших офицеров на «Азовстали». Натовцы вышли на нашу разведку через открытый радиоканал и просят дать им возможность эвакуироваться в Днепропетровск. В составе этой группы есть полковники», – написал Баширов в своем канале «Политджойстик».
Всего на заводе присутствует несколько десятков западных кадровых военных. Они пытались покинуть территорию предприятия на украинских вертолетах, но вертолеты регулярно сбивались.
«То есть эту форточку закрыли и другого канала теперь только как уехать по автодорогам – нет. А для этого надо пройти наши войска», – отметил автор канала.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что в самом Мариуполе завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь».
Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказывал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Клинцевич: На «Азовстали» могут находиться высокопоставленные военачальники НАТО
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Кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО, рассказал газете ВЗГЛЯД глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
«Националисты – это сейчас основная контролирующая и запугивающая сила на подконтрольных Киеву территориях. К сожалению, с ней там все вынуждены считаться, – она держит в страхе в том числе командиров ВСУ. Заметная часть националистических формирований засела сегодня в подвалах на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Понятно, что падение Мариуполя в ближайшее время станет для ВСУ тяжелейшим психологическим ударом, после которого в Киеве сразу начнут иначе реагировать на мирные предложения Москвы», – полагает лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Кроме националистов внутри «Азовстали» находятся высокопоставленные представители командования стран НАТО и, по некоторым данным, ученые, связанные с американскими биолабораториями, работавшими на территории Украины, полагает собеседник. «В ближайшие сутки в ситуации вокруг «Азовстали» произойдет коренной перелом. И тогда мы получим серьезную информацию, в том числе и о том, что происходило в этих лабораториях последние восемь лет», – уверен собеседник.
Клинцевич особо подчеркнул успехи бойцов, прибывших в Мариуполь из Чечни. «Рамзану Кадырову, кроме представителей силового блока, удалось привлечь и большое количество чеченских добровольцев. Они проводят не только зачистки городских кварталов, но и оказывают жителям гуманитарную помощь, обеспечивают ее доставку», – добавил эксперт. Лидер воинов-афганцев напомнил, что Россия собрала у границ с Украиной большое количество гумпомощи, в том числе и в Ростовской области, недалеко от Мариуполя.
Директор «Национального благотворительного фонда», генерал-лейтенант Владимир Носов также считает, что внутри «Азовстали», кроме националистов, могут находиться иностранные наемники. «На заводской территории очень много подвальных помещений, там легко укрываться», – отметил собеседник. –
«Поэтому всю мощь оружия и российских войск, и Народной милиции ДНР нужно сосредоточить сегодня на уничтожении этого оплота националистических формирований».
Носов отмечает, что на протяжении всей спецоперации Россия параллельно проводит гуманитарную миссию: «Гумпомощь направляется из самых разных уголков России, я знаю, что даже с Камчатки. Поддержка идет беспрецедентная. Доставляется питание, медикаменты. В качестве добровольцев направляются специалисты-медики.
В подобных масштабах гуманитарных операций не предпринимали во время своих военных конфликтов ни американцы, ни англичане».
«В то же время беженцев с Украины принимают и в Ростовской области, и других регионах. Местные власти снабжают украинских граждан всем необходимым, начиная с размещения в достаточно комфортных условиях и заканчивая полным медицинским обеспечением», – рассказал генерал.
В среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил мэром Мариуполя Константина Иващенко, который ранее был депутатом местного горсовета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и гендиректором завода «Азовмаш».
Пушилин также поручил создать администрацию города для обеспечения в Мариуполе законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также для «функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».
Ранее на этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись одного из эпизодов штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что так «выглядит боевое превосходство». О начале штурма «Азовстали» Кадыров сообщил 2 апреля. Глава Чечни также призвал поскорее создавать в освобожденных от ВСУ городах и селах органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормальной жизни.
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В Мариуполе найдены новые доказательства преступлений СБУ
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«У нас есть списки личного состава СБУ. Мы хорошо знаем их позывные, паспортные данные и даже как они выглядят. Они, конечно, попытаются скрыться в США или Британии, но мы их в любом случае найдем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее Народная милиция ДНР сообщила о завершении основных боев в центральной части Мариуполя.
«В здании, где располагалось СБУ в Мариуполе, мы нашли целый ряд важных документов», – рассказал член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «В кабинетах оперативников мы увидели, что они боролись с мариупольским подпольем, которое после 2014 года отказалось принимать киевский режим», – добавил он.
«Преследованию подвергались и те, кто принимал участие в организации референдума, на котором местные жители высказали свою волю в плане самоопределения и независимости от Украины. На протяжении всех восьми лет украинские спецслужбы системно зачищали в Мариуполе тех, кто не принимал украинскую идеологию. Эта работа продолжалась до последнего момента, пока сотрудникам СБУ не пришлось бежать», – пояснил Григорьев.
По словам эксперта, большую ценность имеют и находки, связанные с личными документами сотрудников СБУ. «Мы устанавливаем личности виновных в преступлениях. У нас есть списки личного состава СБУ. Мы хорошо знаем их позывные, паспортные данные и даже как они выглядят», – подчеркнул собеседник.
На месте базирования СБУ также было найдено немало оружия. «Там были и гранатометы, и огнеметы, различные снаряды и патроны. В наших отчетах, с которыми вы можете ознакомиться у меня на канале, мы смогли показать лишь малую часть того, что на самом деле хранилось там. Видимо планировалось, что сотрудники СБУ будут готовы вести бой. Но на деле они предпочли просто сбежать, бросив все свои вещи прямо в здании», – рассказал Григорьев.
Политолог также отметил, что работа по выявлению преступлений все еще продолжается. Как только будет набран массив информации, его передадут в следственные органы России.
«Понятно, что все те, кто был уличен в преступлениях, попытаются сбежать, как это делали в 45-м году последователи гитлеровской Германии. Они тогда бегали по всему миру и прятались. В скором времени мы увидим то же самое и с сотрудниками СБУ. Вероятно, что кому-то удастся укрыться в США или Великобритании, но мы их найдем», – заключил Григорьев.
В начале марта Общественная палата заявила о создании международного общественного трибунала. Как ожидается, в рамках его работы будут рассматриваться преступления украинских националистов. На данный момент в организации насчитывается порядка 20 стран.
«Есть целый ряд правозащитников, журналистов из разных стран мира, которые работают вместе с нами. Сегодня я объявляю о том, что мы создаем международный общественный трибунал, где будем рассматривать эти факты, чтобы в дальнейшем уже принимали решение правоохранительные органы тех стран, в которых пострадали эти граждане. Самое главное, что сейчас даже украинская власть не понимает, что она сделала, когда вооружила десятки тысяч людей боевым оружием, и как в Киеве бесчинствуют мародеры и группы неонацистов», – отмечал тогда Григорьев.
Между тем в самом Мариуполе, по сообщениям представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь». Ранее глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
В четверг Минобороны заявило, что Российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из городской больницы Мариуполя более 100 мирных жителей, которых не выпускали боевики «Азова».
«Военнослужащие морской пехоты ВМФ России совместно с резервистами ДНР обеспечили эвакуацию всех пациентов четвертой городской больницы в Левобережном районе Мариуполя. Для обеспечения безопасного вывоза людей из зоны боевого соприкосновения с подразделениями националистического батальона «Азов» использовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Кроме того, украинская сторона, по сообщениям Народной милиции ДНР, в целях провокации подожгла корабль управления «Донбасс» в порту Мариуполя.
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Силы ЛНР показали отбитый у ВСУ опорный пункт с бронированными куполами
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Силы Народной милиции Луганской народной республики взяли важный опорный пункт украинских войск в районе поселка Новотошковский, тем самым открыв путь на крупный город Лисичанск, который остается под контролем Киева.
«В среду военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады НМ ЛНР штурмом отбили 29-й блокпост в районе поселка городского типа Новотошковский. Блокпост входил в состав украинского укрепрайона, получившего у местных жителей название «Силоска», – передает РИА «Новости» слова военных ЛНР.
Также опубликовано видео, на кадрах которого видны позиции укрепрайона, со следами артиллерийских и минометных обстрелов. Показаны блиндажи украинских войск с бетонными дверями и бронированными куполами, выступающими над землей и имеющими бойницы для стрельбы.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщили, что украинские войска за семь недель обстреляли ЛНР более 800 раз.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Пушилин назначил мэра Мариуполя
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил руководителем администрации Мариуполя Константина Иващенко, глава ДНР подписал соответствующий указ.
«Постановляю: назначить главой администрации Мариуполя Константина Иващенко», – цитирует указ «Донецкое агентство новостей».
До этого Иващенко был депутатом в Мариупольском совете от украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и был генеральным директором завода «Азовмаш».
Ранее Пушилин отдал распоряжение о создании гражданской администрации города Мариуполя.
Администрацию города создали для обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также для «функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».
В ДНР заявили об ударе ВСУ «Точкой-У» по Краматорску
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Украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом.
«В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Населенные пункты в Донбассе регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, ранее в пятницу ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 мм. А в четверг утром украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку, в том числе минами калибром 120 мм.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Пушилин и Турчак водрузили знамя Победы над поселком под Запорожьем
Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин и зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак водрузили знамя Победы и флаг России в поселке в Запорожской области, сообщают СМИ.
Пушилин водрузил знамя Победы в селе Розовка под Запорожьем, а Турчак на этом же здании флаг России, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».
Отмечается, что общественное движение ДНР также открыло приемную главы республики для оказания помощи населению.
В Запорожье для решения гуманитарных вопросов также находятся депутаты Госдумы Дмитрий Саблин и Артем Туров.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев
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«Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация аналогичная произошедшему в Буче и имеет конкретные политические цели», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее ВС Украины нанесли удар «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Есть погибшие.
«Это классическая схема работы медиамашины Зеленского. Кадры якобы зверств российских военных в Буче появились сразу после того, как в Сети были опубликованы доказательства издевательств ВСУ над российскими пленными», – рассказал Бердичевский.
«Поэтому очевидно, что удар «Точкой-У» по Краматорску устроили к сегодняшнему приезду в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Они используют это как фон для переговоров и выдвижения своих требований по санкциям и поставкам оружия», – отметил депутат.
В пятницу украинские войска нанесли удар
«Точкой-У» по Краматорску. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. «В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом», – говорится в сообщении в Telegram
-канале ведомства.
По предварительным данным, в результате удара есть погибшие (около 30 человек) и около 100 раненых. Украинская сторона поспешила обвинить в ударе Россия, сочтя обломки «Точки-У» за «Искандер». Однако «по решетчатым рулям понятно, что это действительно «Точка-У», – пишет отраслевой Telegram-канал «Рыбарь». Также направление падения обломков указывает на запуск «Точки-У» с подконтрольной ВСУ территории.
«Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось», – отмечается в заявлении Минобороны РФ.
«Особо подчеркнем – тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами. Ранее 14 марта 2022 года подобной ракетой «Точка-У» дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей», – добавили в ведомстве.
На этом фоне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель в пятницу, 8 апреля, посетят Киев. «Я отправлюсь в Киев, чтобы передать сигнал поддержки отважному украинскому народу в его отважной борьбе за наши общие ценности», – сказала
фон дер Ляйен.
Населенные пункты в Донбассе регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, ранее в пятницу ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 мм. А в четверг утром украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку, в том числе минами калибром 120 мм.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Глава ДНР назвал удар «Точкой-У» по Краматорску «чудовищной провокацией» Киева
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Ракеты «Точка-У», использованные при ударе по вокзалу Краматорска, стоят только на вооружении Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 1».
«Использовано, предположительно, две «Точки-У». Сразу скажу, что на вооружении ДНР, ЛНР и РФ такие ракеты не используются. Это устаревший тип ракет», – передает его слова РИА «Новости».
Пушилин добавил, что силы ДНР с начала спецоперации сбили 24 ракеты «Точка-У».
«Это, действительно, очередная чудовищная провокация, очередное военное преступление со стороны киевского режима. Для нас все очевидно, киевский режим не считает этих людей своими, они ни перед чем не останавливаются», – добавил глава ДНР.
По его словам, этот обстрел будет не последней провокацией со стороны ВСУ, стоит готовиться и по возможности противодействовать подобным военным преступлениям.
В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. «В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, в результате удара есть погибшие (около 30 человек) и около 100 раненых.
Из добровольцев сформированы казачьи батальоны для участия в боях в Донбассе
В боевых действиях в Донбассе принимают участие около 1,4 тыс. казаков Всероссийского казачьего войска, из добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-й казачий батальон, выдвигается 2-й батальон, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.
Как сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества, всего в боевых действиях в Донбассе принимают участие порядка 1,4 тыс. казаков, в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины казаки служат в различных частях и подразделениях и несут все виды военной службы.
Из казаков-добровольцев сформирован и в середине марта приступил к выполнению боевых задач 1-й казачий батальон. В настоящее время для участия в освобождении Донбасса выдвигается 2-й казачий батальон, добавили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса.
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Пушилин осудил передачу Киевом артиллерии «свихнувшимся» тербатам
Решение кабмина Украины разрешить применение артиллерии и ракет батальонам территориальной обороны (тербатам) приведет к уничтожению гражданской инфраструктуры и массовым жертвам, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин прокомментировал решение украинского кабмина расширить перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны. В список включены артиллерия и ракетные системы.
Пушилин заявил, что «люди уже боятся выходить из собственного дома, где до принятия данного постановления они могли ощущать себя в относительной безопасности». «А теперь представьте, что будет, когда в руках свихнувшихся «мстителей» появятся артиллерия, ракеты, в том числе неуправляемые», – приводит его слова РИА «Новости».
Он предрек, что тербаты «целенаправленно начнут уничтожать гражданскую инфраструктуру». Кроме того, из-за «отсутствия хотя бы минимальных навыков обращения с данным видом вооружения» использование артиллерии и ракетных систем «приведет к массовым случайным жертвам», сказал он.
Напомним, военный корреспондент Александр Коц заявил, что именно украинские батальоны территориальной обороны расстреливали мирных жителей в Буче.
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Мэр Мариуполя назвал число погибших мирных жителей
Около пяти тысяч мирных жителей Мариуполя погибли в результате боев и обстрелов, сообщил новый мэр города Константин Иващенко.
«Порядка пяти тысяч человек», – ответил он на вопрос о числе жертв среди мирного населения, передает ТАСС.
По словам главы города, примерно 50-60 тыс. жителей Мариуполя находятся сейчас в подвалах под обстрелами и угрозой для жизни.
«Минимум половина мариупольцев находятся в городе. Даже те, кто уехал в близлежащие поселки, они звонят мне и спрашивают, когда можно вернуться, чтобы восстанавливать город», – рассказал Иващенко.
Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил руководителем администрации Мариуполя Константина Иващенко, глава ДНР подписал соответствующий указ.
Администрацию города создали для обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также для «функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».
Ранее российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из городской больницы Мариуполя более 100 мирных жителей, которых не выпускали боевики «Азова». В Минобороны также добавили, что эвакуированные из подвалов городской больницы мирные жители Мариуполя рассказали о бесчеловечном отношении боевиков националистических батальонов к жителям города.
Басурин назвал число остающихся на заводе в Мариуполе боевиков
На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе по-прежнему находятся не менее 3 тыс. боевиков, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Мы предполагаем, что осталось порядка 3–3,5 тысяч. Но нужно учитывать все-таки тот факт, что и жители Мариуполя, кто-то из них взял оружие, поэтому количество может быть намного больше», – заявил Басурин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Ранее Басурин сообщал, что в самом Мариуполе завершены основные бои в центральной части города. Сейчас наиболее серьезное противостояние разворачивается в порту и на территории завода «Азовсталь». Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказывал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
ДНР полностью зачистила от националистов населенный пункт Сладкое
Подразделения войск ДНР полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что «подразделения войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, полностью зачистили от националистов населенный пункт Сладкое», передает РИА «Новости».
Вместе с тем Вооруженные Силы России продолжали нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.
Ранее была дана оценка эффективности огневых действий российских военных на Украине.
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ВСУ обстреляли Докучаевск
Украинские войска обстреляли Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство сообщило в Telegram, что был зафиксирован «обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению (...) населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра».
Ранее ВСУ обстреляли Горловку и Донецк снарядами калибром 122 мм.
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