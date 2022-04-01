Стартовали учения с Тагильским ракетным соединением «Ярсов»

Командно-штабные учения с Тагильским ракетным соединением, оснащенным подвижным грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс», стартовали в Свердловской области, сообщили в Минобороны.

«В рамках контрольной комплексной проверки Оренбургского ракетного объединения в Свердловской области началось командно-штабное учение с Тагильским ракетным соединением, оснащенным ПГРК «Ярс», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, всего в учениях будут задействованы свыше 2 тыс. военных и около 200 единиц техники. Основной целью является совершенствование практических навыков командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в организации и осуществлении всех видов обеспечения.

Предполагается, что в рамках учений будет проверена слаженность действий военнослужащих при выполнении задач, а также дана оценка возможности по совершению маневров перспективных образцов вооружения и специальной техники, поступающих в переоснащаемые соединения.

«Особое внимание в ходе учений будет уделено новым способам инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, применению широкой линейки современной инженерной техники, БПЛА, охранно-сигнальных устройств, а также охране и обороне полевых районов в различное время суток», – отмечается в сообщении.

Также во время учений будут отработаны вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки. Эта задача будет решаться во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа, отметили в Минобороны.

В четверг учения с Ясненским ракетным соединением РВСН начались в Оренбургской области.

Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал Минобороны России перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Днем позже глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России, что «Ядерная триада» России переведена в особый режим боевого дежурства. В Кремле подчеркнули, что приказ верховного главнокомандующего о переводе сил стратегического сдерживания в особый режим боевого дежурства не может иметь двойного прочтения.