Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

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27 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 16:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина согласилась на переговоры в Гомеле
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Позиция Белоруссии ближе к российской, чем в предыдущие годы. Очевидно, определенные выводы Лукашенко сделал – хотя некоторые вопросы к поведению Белоруссии все равно остались. Хочется верить, что Россия усилила «дисциплину» среди своих союзников.
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На этот раз хоть не так обидно: пусть уж санкционируют за то, что мы реально делаем, чем на основе фейков своих спецслужб, фантазий политиков и истерической клеветы СМИ.
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Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
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Президент России Владимир Путин приказал Минобороны России перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
«Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особой режим несения боевого дежурства», – сказал Путин на совещании с главой МО РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщает РИА «Новости».
Он также указал, что Запад предпринимает не только недружественные действия в экономике: высшие должностные лица НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.
«Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны», – сказал Путин.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Китай пояснил свою позицию по голосованию в СБ ООН по Украине
Пекин поддерживает урегулирование отношений между Россией и Украиной путем переговоров, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, призвав Совбез «не подливать масла в огонь».
Китай заявил, что «суверенитет и территориальная целостность государств должны всегда уважаться», передает ТАСС.
Чжан Цзюнь заявил, что Пекин «глубоко обеспокоен последними событиями в связи с ситуацией на Украине», которые «подошли к такой точке, которую не хотелось увидеть». Он подчеркнул, что «Китай всегда формирует свою позицию, исходя из сути происходящего».
Китай считает, что СБ ООН «должен откликнуться» на ситуацию, но «ответ должен быть рассудительным», а действия – «направленными на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь».
Чжан Цзюнь заявил, что «безопасность одной страны не может быть достигнута путем нарушения безопасности других стран», а «региональную безопасность нельзя укрепить за счет усиления альянсов». «На фоне пяти последовательных раундов расширения НАТО законные озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены», – подчеркнул дипломат.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН, в котором содержится призыв «прекратить наступление на Украину». За проект резолюции проголосовали 11 членов Совбеза. Китай, Индия и ОАЭ воздержались.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Путин сообщил о готовности к переговорам с Украиной
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Россия готова вести переговоры с Киевом на высоком уровне, заявил глава российского государства Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.
«Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», – передает слова Путина РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.
«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», – сказал он.
В делегацию войдут представители Минобороны, МИДа, а также администрации президента.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои, давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», – передает его слова ТАСС.
Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский врет, заявляя о готовности обсуждать нейтральный статус страны.
Политолог и публицист Владимир Корнилов сказал газете ВЗГЛЯД, что «договариваться о нейтральном статусе Украины можно было неделю назад, а сейчас единственный вариант для Киева – пойти на более жесткие условия России».
В США предсказали «унизительный удар» России по Западу
Американские СМИ напомнили, что «Путин никогда не проигрывал войны» и предсказали «унизительный удар» России по Западу.
Издание Newsweek опубликовало статью о ситуации на Украине с заголовком «Путин никогда не проигрывал войны. Вот как он победит на Украине». Издание ожидает «падения Киева», после которого должно начаться политическое урегулирование и утверждение на Украине дружественного России правительства. После возможных переговоров с Украиной Россия сможет вывести войска и положит конец конфликту, нанеся при этом «унизительный удар» по Западу. При этом со ссылкой на разведку США утверждается, что в течение ближайших дней в Киеве может быть сформировано новое правительство, передает РИА «Новости».
Newsweek подчеркивает, что теперь Украина точно никогда не станет участником НАТО. Кроме того, события на Украине станут предупреждением для всех постсоветских стран. По версии издания, США снова «втянуты» в Восточную Европу, где на протяжении веков было пролито «много крови», а Путин привлекает к себе внимание всего мира, как и каждый генсек в советскую эпоху. Россия же демонстрирует военную мощь и подтверждающей свой статус великой державы. Как отмечает Newsweek, неизвестно, сильно ли повлияют на нее санкции, потому что Путин считает, что сделал страну «защищенной от санкций».
Издание пишет, что после СССР, хаоса и предательства Запада Путин якобы хочет отомстить за плохое обращение с Россией и сформировать «новую Российскую империю». При этом, по версии Newsweek, президент России рассчитывал углубить «трещины» в НАТО, но альянс стала более сплоченным.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Если события будут развиваться так, как сейчас ожидают военные аналитики, конфликт относительно быстро закончится урегулированием путем переговоров, в результате чего Россия может получить часть территории, а в Киеве установится новая дружественная России власть. Для Путина ситуация с Украиной, скорее всего, станет финальной точкой в его стремлении восстановить «империю», а если это не произойдет, то может начаться «перестрелка» между двумя ядерными державами – Россией и США, заключило издание.
Песков: Киев предложил провести переговоры с Россией в Варшаве, но затем ушел со связи
Украинская сторона предложила российской стороне провести переговоры по урегулированию конфликта вместо Минска в Варшаве, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Помощник главы отметил, что после озвученного предложения Киев на связь больше не выходит.
«После небольшой паузы украинцы заявили, что пересматривают идею с Минском и что теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи, взяли паузу», – сообщил журналистам представитель Кремля, передает ТАСС.
Путин согласился на переговоры с Киевом о нейтральном статусе Украины, но украинская сторона взяла паузу, подчеркнул Песков.
«Эта пауза продолжается достаточно долго. К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что в крупных городах собственно то, о чем говорил президент, в крупных городах националистические элементы осуществляют развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве», – сказал Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что в ходе обращения украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Позже от него поступило предложение Путину сесть за стол переговоров.
СМИ: Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил президента России Владимира Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщили турецкие СМИ.
«На заседании правящей партии, где главным вопросом была ситуация на Украине, президент Эрдоган сказал, что Турция должна стоять за мир. «В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации», – цитирует президента Турции телеканал TGRT Haber.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей России через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет.
В посольстве России в Турции заявили, что не получали никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей.
До этого в Киеве потребовали от Анкары закрыть черноморские проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.
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Путин назвал вынужденной мерой операцию на Украине
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Специальная военная операция в Донбассе является вынужденной мерой, России не оставили возможности поступить иначе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.
«Это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит, – вынужденная мера. Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе», – передает ТАСС.
Путин пояснил, что для России создали такие риски в сфере безопасности, что другими средствами отреагировать было невозможно.
Он отметил, что встреча планировалась заранее. «Уважаемые коллеги, друзья... К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали ее заранее», – цитирует его РИА «Новости».
Президент заявил, что Россия готовилась к текущей ситуации, анализировала риски. Он указал на то, что Россия остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб этой системе. По его словам, «экономические партнеры не должны выталкивать нас из международной финансовой системы, но рестрикции будут».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
США и ЕС ввели санкции против Путина
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США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России Владимира Путина.
Минфин США сообщил, что Вашингтон «в координации с союзниками и партнерами продолжил давать решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину». США «ввели санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России», передает ТАСС.
ЕС включил в черный список президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и других представителей российской власти. Соответствующие нормативные акты опубликованы в Официальном журнале ЕС. Всего в список включены 98 представителей руководства страны, парламентариев, чиновников России, а также высокопоставленных военных, командующих пограничными базами и различными частями в Белоруссии.
Евросоюз ввел санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. В частности, в черный список попали «Сухой», «Туполев», ракетно-космический центр «Прогресс», Калашников, «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», РЖД, «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш».
Евросоюз запрещает поставки товаров в Россию для использования в авиационной или космической промышленности, а также поставки товаров и технологий для нефтепереработки. ЕС запрещает принимать депозиты от российских граждан свыше 100 тыс. евро, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Британия ввела санкции против Путина и Лаврова
Санкции вводятся в отношении главы российского государства Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, следует из обновленного санкционного списка Великобритании.
Как сообщают британские власти, санкции предполагают заморозку счетов, если таковые есть, передает ТАСС.
Лондон сообщает, что против Путина санкции вводятся, поскольку он отвечает за политику правительства России и за вооруженные силы страны, «а в феврале 2022 года дал приказ войскам начать вторжение на Украину». Лавров же, говорится в заявлении британских властей, является одним из ключевых лиц, принимающих решения в России. Поэтому министр «вовлечен в дестабилизацию и подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины». При этом въезд в Великобританию им не запрещен, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции против Путина и Лаврова – это пример и демонстрация абсолютного бессилия Запада. Она также заявила: «Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом».
В канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с лидерами НАТО заявили, что Великобритания очень скоро введет санкции против Путина и Лаврова из-за ситуации на Украине. Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
СМИ: ЕС согласовал санкции против Путина и Лаврова
Евросоюз согласовал персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, сообщил немецкий телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на источники в ЕС.
Телеканал уточняет, что речь идет о заморозке активов. Главы МИД ЕС примут формальное решение в пятницу, однако СМИ утверждает, что «ЕС на это уже согласился», передает ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору, а также по космической программе.
Страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, Москва подготовила ответный пакет санкций против стран Запада, которые ввели рестрикции в отношении России в связи с военной операцией на Украине.
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Байден заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России
Президент США Джо Байден и остальные главы государств Группы семи (G7) согласовали дальнейшие действия, касающиеся введения санкций против России в связи с событиями на Украине.
«Сегодня утром я встретился с моими коллегами по Группе семи, чтобы обсудить необоснованное нападение президента [России Владимира] Путина на Украину, и мы договорились продвигаться вперед по разрушительным пакетам санкций и другим экономическим мерам, чтобы привлечь Россию к ответу. Мы поддерживаем мужественный народ Украины», – говорится в Twitter Байдена, передает ТАСС.
Ранее лидеры стран Группы семи (G7) призвали Россию к немедленной деэскалации на Украине и выводу войск.
озже в Британии решили ограничить размер вкладов россиян в британских банках, запретили экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, заморозили все активы ВТБ.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Тпакже Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов заявил, что специальная военная операция в Донбассе является вынужденной мерой, России не оставили возможности поступить иначе.
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Путин разъяснил Макрону причины спецоперации России на Украине
Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине, глава российского государства проинформировал коллегу о причинах спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля.
В Кремле сообщили, что «в ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины», передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Отмечается, что Путин «дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции».
Лидеры условились оставаться в контакте.
Ранее Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди указал на агрессивные действия Киева и неприемлемые шаги НАТО, в связи с которыми была начата специальная операция по защите Донбасса.
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Кремль заявил о признании Зеленского президентом Украины
Россия признает, что Владимир Зеленский является президентом Украины, но пока нет разговора о его встрече с Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да, конечно. Зеленский – это президент Украины», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
При этом Песков ответил, что пока ничего не может сказать насчет возможных контактов Путина и Зеленского в ближайшее время.
«Сейчас я не могу об этом ничего сказать», – отметил представитель Кремля.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал ложью готовность Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины.
Ранее Зеленский вновь призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий.
До этого Владимир Зеленский допустил обсуждение нейтрального статуса Украины с Россией. До этого на Украине заявили, что Киев осознал провал идеи вступления в НАТО, поэтому теперь власти страны могут попытаться «продать» нейтральный статус за большие деньги.
Кроме того, украинский президент констатировал, что Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
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В МИДе заявили об отказе США от обсуждения гарантий безопасности
США уведомили Россию, что не намерены заниматься переговорным процессом по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы делали все, чтобы были переговоры. Вчера эти переговоры закрыли американцы, отказавшись от дальнейших обсуждений по дипломатическим каналам и вопросов глобальной безопасности, и ситуации вокруг Украины», – сказала Захарова в эфире Первого канала.
По ее словам, на четверг были запланированы переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Но за несколько часов до вылета, Блинкен официально уведомил по дипканалам, что США больше не намерены заниматься переговорным процессом по обозначенной проблематике.
Захарова также напомнила, что от запланированной на 25 февраля встречи глав МИД России и Франции в Париже отказалась французская сторона.
«МИД Франции устами своих представителей отказался от этой встречи, которую они не просто инициировали, а навязывали нам. Нам не надо навязывать, не надо нас уговаривать. Нам предложили – мы согласились. Они просто были очень настойчивы в публичном освещении своих усилий, но они отказались. Они сами закрыли эту дверь», – отметила официальный представитель российского МИДа.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен утверждает, что Россия пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Псаки анонсировала санкции США против Путина и Лаврова
США введут санкции в отношении главы российского государства Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Псаки сказала, что Вашингтон присоединятся к санкциям ЕС «и введет санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности». Псаки «полагает», что «запрет на поездки» станет «частью американских санкций». По ее словам, подробности будут опубликованы позднее в пятницу, передает РИА «Новости».
Отношения России и США сейчас не в том состоянии, чтобы вести дела как обычно, заявила Джен Псаки. Однако США рассчитывают на дипломатическую работу с Россией, несмотря на разногласия. По ее словам, разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина в данный момент не кажется Вашингтону своевременным.
США не исключают возможности введения санкций против энергетического сектора России. При этом она подчеркнула, что война с Россией не в интересах США. Псаки заявила, что США готовы в случае необходимости принять у себя беженцев с Украины и поддерживают контакт со своими партнерами в Европе по данному вопросу.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции против Путина и Лаврова – это пример и демонстрация абсолютного бессилия Запада. Она также заявила: «Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом».
Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова. Как сообщают британские власти, санкции предполагают заморозку счетов, если таковые есть. При этом въезд в Великобританию Путину и Лаврову не запрещен. В ЕС в санкционный список также решили включить Лаврова и Путина.
Путин в беседе с Моди объяснил причины спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди указал на агрессивные действия Киева и неприемлемые шаги НАТО, в связи с которыми была начата специальная операция по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.
«При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса, как и многолетней деструктивной политики, направленной на слом Минских договоренностей», – цитирует сообщение ТАСС.
Сообщается, что в «этих обстоятельствах, а также в связи с неприемлемым для России военным освоением США и их союзниками по НАТО территории Украины было принято решение о начале специальной военной операции».
«Премьер-министр Индии поблагодарил за пояснения и попросил оказать содействие в обеспечении безопасности индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине. Президент России сказал, что будут даны необходимые указания», – говорится в сообщении Кремля.
Отмечается, что лидеры также затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в контексте состоявшегося в декабре 2021 года российско-индийского саммита в Нью-Дели. Они условились о дальнейших контактах на различных уровнях.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
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