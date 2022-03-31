В России начались учения РВСН

Учения с Ясненским ракетным соединением РВСН начались в Оренбургской области. Ракетчики отработают противодействие современным и перспективным средствам воздушного нападения, сообщили в Минобороны.

«В учении на качественно новом уровне будут отработаны вопросы вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там также заявили, что целью учений будет совершенствование слаженности органов военного управления и оценка практических навыков командования и офицеров РВСН к подготовке и ведению боевых действий.

Учения проводятся в соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2022 год. В них принимают участие более 3 тыс. военнослужащих, также задействовано более 300 единиц техники.

Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал Минобороны России перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Днем позже глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России, что «Ядерная триада» России переведена в особый режим боевого дежурства. В Кремле подчеркнули, что приказ верховного главнокомандующего о переводе сил стратегического сдерживания в особый режим боевого дежурства не может иметь двойного прочтения.