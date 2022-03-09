В Нидерландах заявили о неготовности к отказу от российских энергоносителей

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Калининград подготовился к европейской блокаде

Из России в Калининград заработал важный паром Михаил Голенков/РИА Новости
На фоне ужесточения санкционной войны со стороны Запада, вопрос обеспечения связи Калининградской области с остальной Россией стал как никогда актуальным. Как Россия подготовилась к потенциальной блокировке российского региона на Балтике? Какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда?  Подробности...
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В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии

Топливо в России уже в 100 дешевле, чем в Европе REUTERS/Karoly Arvai
Призывы Вашингтона, Лондона и Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов вызвали панику на рынках, рекордные скачки цен на топливо и серию резких заявлений со стороны лидеров ведущих стран ЕС. О каких именно странах идет речь и удастся ли им отстоять свою точку зрения в этом вопросе?  Подробности...
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«Здравствуй, дерево». Как Европа отомстила мертвому дубу Тургенева

Тургеневский дуб после падения. Декабрь 2021 года архив музея-заповедника "Спасское-Лутовиново"
Даже на фоне потока антироссийских санкций в самых различных сферах – экономика, культура, спорт и выставки кошек – история о том, как Европа успешно победила дуб Тургенева, выделяется своей нелепостью и абсурдностью. Спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в имение писателя – одного из наиболее значимых русских европейцев – и узнал подробности участия тургеневского дуба в европейском конкурсе деревьев. Подробности...
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США создавали на Украине чудовищную угрозу России

Москва получила доказательства разработки биооружия на Украине Евгений Софийчук/ТАСС
Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Для чего Пентагон вел биологические разработки на Украине и чем они опасны для России? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Почему не слышно сторонников России на Украине

Ватник из Киева
Ватник из Киева, В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
Вчерашние «ватники» на Украине боятся даже не самой войны, пусть и есть риск попасть под снаряд и лишиться своего дома. Для них страшнее сепаратный мир между Москвой и киевскими властями. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Дезертирства с инфовойны быть не может

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
После начала российской спецоперации значительная часть отечественных журналистов исполнила свой долг – защитила сознание россиян от беспрецедентной массы украинских фейков. Но были и те, кто просто сбежал на сторону врага. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если часть связей с Западом окажутся по итогам происходящих событий восстановленными, постсоветское пространство – это не только источник озабоченностей, но и масса возможностей, которыми нельзя будет пренебрегать. Подробности...
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Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

Обсуждение: 13 комментариев

Как «закенселить» всю Россию

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В Нидерландах заявили о неготовности к отказу от российских энергоносителей

    		    9 марта 2022, 16:18
    Фото: IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Нидерланды на данный момент не могут отказаться от российских нефти и газа, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в Париже перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «Нам также необходимо сегодня обсудить нашу уязвимость [перед РФ] в плане зависимости от поставок российских нефти и газа. Я бы не стал сегодня призывать отказываться от них, они нам необходимы, это некомфортная правда, однако мы можем сделать больше для того, чтобы продвинуть зеленую повестку и сделать нашу экономику менее углеродоемкой», – цитирует Рютте ТАСС.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».

    Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

    В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.

    Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.


    Медведев сыронизировал по поводу газа за 3500 евро
    		    7 марта 2022, 13:59
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Европейских чиновников можно поздравить с ценой на газ в 3,5 тыс. евро, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Могу только поздравить дальновидных европейских коллег, которые надежно защитились от коварных русских и проекта «Северный поток – 2», – цитирует Медведева РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах выросла более чем на 60% и превысила уже 3 тыс. 500 долларов за 1 тыс. кубометров. Через несколько часов цена приблизилась к 3 тыс. 900 долларов.

    В субботу Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.

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    Макрон предупредил о последствиях прекращения поставок газа из России
    		    7 марта 2022, 22:21
    Фото: Kay Nietfeld/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на первом предвыборном собрании в коммуне Пуасси.

    «Франция не так сильно зависит от российского газа. Но, если Россия прекратит поставки газа, Европу будущей зимой ждут большие трудности», – приводит слова Макрона ТАСС.

    «Если Россия примет решение принять контрсанкции в сфере энергетики, то следующая зима будет еще более сложной», – подчеркнул Макрон. По его словам, 18% импортируемого Францией газа поступает из России. «Такие страны, как Германия, Италия, гораздо больше зависимы от России в сфере газа», – сказал французский лидер. «Мы найдем решение на ближайшие недели с помощью согласованных контрактов. Но большие проблемы возникнут следующей зимой. Европа сейчас ищет решение этой проблемы», – заявил политик.

    Напомним, в понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Тем временем представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.

    В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?

    Коментарии (30)
    Кадыров посмеялся над санкциями Японии в отношении россиян
    		    8 марта 2022, 14:02
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял санкции Японии против себя и задался вопросом, как страна с вековыми традициями вдруг прогнулась под Европу.

    «Япония ввела санкции против российских граждан, среди которых оказался и я. Только-только я начал понимать дешевую политику Штатов и их европейских прислужников, которые в целях демонстрации активной деятельности вводят санкции и замораживают мои несуществующие банковские счета. Но Япония? Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения «Бусидо», которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу», – передает РИА «Новости» слова Кадырова.

    Он пошутил, что помимо запрета на финансовую деятельность, ему отныне запрещено «смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры».

    «Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя...», – добавл глава Чечни.

     Кадыров также озвучил ответные меры, согласно которым «руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест – психбольниц в селениях Брагуны и Самашки».

    «Все их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов. А если серьёзно, то знайте, мне плевать на любые санкции любой страны. Я боюсь только одного - попасть под санкции Всевышнего!» – подытожил Кадыров.

    Ранее правительство Японии ввело санкции в отношении 20 россиян, среди которых бизнесмены и чиновники, в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией России. В частности, в список вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Кроме того, в него добавлены российские бизнесмены, включая братьев Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова, телеведущий Владимир Соловьев. 

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    Коментарии (52)
    Депутат Европарламента назвал катастрофой отказ от закупки газа у России

    8 марта 2022, 09:40

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой, сказал депутат Европарламента Тьерри Мариани.

    «Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», – передает РИА «Новости» слова Мариани.

    Депутат добавил, что «Европа эмоциональна при принятии решений и не знает, что добавить к уже принятым санкциям». Он считает, что санкции – это история о том, как кусают кусающего.

    России предстоит тяжелое время, но она восстановится и даже окрепнет в некоторых отраслях, затронутых ограничительными мерами, уверен он.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».

    В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.

    Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.

    Коментарии (44)
    Эксперт спрогнозировал последствия отказа ЕС от энергоресурсов России
    		    8 марта 2022, 14:00
    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Энергоресуры остаются за скобками санкционной борьбы России и Запада. В противном случае ЕС придется ввести лимиты энергопотребления», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Европарламенте назвали катастрофой возможный отказ от закупки газа у России.

    «Потенциальные санкционные ограничения европейских стран в закупках российского газа могут вызвать ответную реакцию Москвы, которая вообще откажется от поставок «голубого топлива», а заодно и угля. Это приведет к остановке всего рынка энергоносителей и поставит Европу на грань энергетического коллапса», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    По его словам, в этой ситуации европейские страны будут вводить лимиты на потребление электроэнергии, и примерно на половину сократят снабжение населения электричеством и теплом. «На такое не пойдет ни одно европейское государство. Все понимают: украинский вопрос санкциями не разрешить. Уверен, никто не будет запускать этот санкционный маховик», – сказал аналитик.

    Собеседник также напомнил, что любая информация даже о потенциальном ограничении в какой-то части рынка энергоресурсов незамедлительно поднимает цены на мировых рынках.

    «Например, цены недавно взлетали на фоне сообщения о возможном запрете властями США импорта российской нефти и нефтепродуктов. Но в США внутренние цены на заправках сильно завязаны на стоимость нефти на мировых рынках. Избиратели явно не скажут спасибо Байдену за происходящее. Поэтому, думаю, Вашингтон выйдет из положения тем, что запретит ввоз только нефти из России, но не нефтепродуктов», – указал он.

    Для России это тоже крайне важно – наполнять бюджет с помощью торговли углеводородами. Поэтому санкционна борьба в сфере энергетики не нужна никому, особенно учитывая, что это ни к чему не приведет в отношении Украины, добавил Юшков.

    «Происходящее заставит Европу дать полный «зеленый свет» возобновлению и развитию атомной энергетики, запуску уже остановленных энергоблоков. Кроме того, на Западе активнее будут стараться развивать ветроэнергетику, хотя в последнее время она показывает провал. России же нужно осваивать технологию строительства крупнотоннажных СПГ-заводов, чтобы переориентироваться на азиатские рынки», – подчеркнул эксперт.

    Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.

    «Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», – передает РИА «Новости» слова Мариани.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.

    В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».

    В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.

    В правительстве Болгарии также заявили, что София «можем запросить исключения, если новые санкции ЕС будут включать запрет на импорт нефти и газа из России». «Тот, кто просит о расширении санкций, хочет заставить венгерский народ платить цену за войну. Венгерское правительство не поддержит такой шаг», – заявил, в свою очередь, минфин Венгрии.

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    Коментарии (19)
    Новак допустил рост цен на нефть до 300 долларов
    		    7 марта 2022, 22:59
    Фото: Россия 24/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена может превысить 300 долларов за баррель, заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, сказал вице-премьер Александр Новак.

    «Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым – более 300 долларов за баррель, если не больше», – приводит слова Новака ТАСС.

    «При этом заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главными пострадавшими. Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает и что цены на заправках, за электричество, отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский», – подчеркнул вице-премьер.

    Новак заметил, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, которая потребляет около 500 млн тонн нефти, из них около 150 млн тонн, или 30% – из России. Также страна поставляет в ЕС еще 80 млн тонн нефтепродуктов.

    «Более того, все знают, что поставки нефти и нефтепродуктов из России сегодня являются наиболее конкурентоспособными для европейского рынка, учитывая развитую нефтепроводную инфраструктуру и логистику морских поставок», – подчеркнул вице-премьер.

    В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.

    В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?

    Коментарии (44)
    Новак заявил о праве России остановить прокачку газа через «Северный поток»
    		    7 марта 2022, 23:57
    Фото: www.gazprom.ru
    Текст: Антон Никитин

    В связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1», заявил вице-премьер Александр Новак.

    Вице-премьер подчеркнул, что в связи необоснованными обвинениями относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у России есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1», который загружен сейчас на 100%. «Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», – приводит слова Новака ТАСС.

    Ранее Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.

    В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.

    В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.

    В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?

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    Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов
    		    9 марта 2022, 03:37
    Фото: Aleksey Ivanov/
    TV Zvezda/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Отказ США от российских энергоресурсов приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а рядовые американцы, сталкивающиеся с ростом цен на бензин, еще больше пострадают, говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне.

    Как подчеркнули в диппредставительстве, в США не задумываются о том, что рестрикции – это всегда обоюдоострое оружие. «Рядовые американцы [уже] сталкиваются с растущими ценами на бензин, электроэнергию и отопление, а с введением новых санкций пострадают еще больше. Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках, негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в самих США», – приводит текст комментария посольства России ТАСС.

    «Санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла. Последние несколько недель продемонстрировали это совершенно четко. Сегодняшнее решение Вашингтона запретить закупки нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России из той же категории. Цель – продемонстрировать готовность пожертвовать собственными интересами ради того, чтобы «побольнее ударить» нашу страну».

    «России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Американской стороне пора осознать иллюзорность попыток продиктовать свою волю и заставить нас отказаться от защиты национальных интересов при помощи санкционной дубины», – подчеркнули в посольстве.

    Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим.

    Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.

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    Цена на газ в Европе дошла до рекордных 3 тыс. долларов
    		    7 марта 2022, 11:07
    Фото: Heinz-Peter Bader/Reuters
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Стоимость фьючерсов на газ в Европе в понедельник превысила 3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Цена апрельских фьючерсов по индексу хаба TTF на открытии торгов составляла 2 тыс. 366,8 доллара, котировки выросли более чем на 600 долларов меньше, чем за час, передает РИА «Новости».

    Ценовой максимум к данному моменту составил 3009,3 доллара за 1 тыс. кубометров, это на 38,7% выше расчетной цены пятницы – 2170,2 доллара.

    Ранее в понедельник сообщалось, что стоимость бензина в европейских странах стала стремительно расти.

    Ранее Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.

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    США установили предельный срок закрытия сделок с энергоресурсами из России
    		    9 марта 2022, 03:59
    Фото: Chuck Myers/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министерство финансов США установило срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля, говорится в специальной генеральной лицензии.

    В документе отмечается, что сделки, «которые совершаются в обычном порядке и необходимы для импорта в США сырой нефти, нефтепродуктов, нефтяного топлива и масел, а также продуктов их дистилляции, сжиженного природного газа, угля и продукции из угля из Российской Федерации в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 8 марта 2022 года, разрешаются до 00.01 по времени восточного побережья [США] (07.01 мск) 22 апреля 2022 года», передает ТАСС.

    При этом Минфин подчеркивает, что не запрещает американцам сделки по импорту нефти с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК). «Системы распределения, такие как в КТК, могут разделять различные источники нефти, что позволяет продавать и загружать отдельно нефть не российского происхождения», – отметили в ведомстве, пояснив, что указ позволяет импорт энергоносителей не российского происхождения, которые «следуют транзитом через территорию Российской Федерации или вывозятся из нее».

    Как пояснил представитель администрации США высокого ранга, «блокируются любые новые закупки российских энергоносителей», которые входят в опубликованный список. «Это означает, что новые контракты не будут разрешены», – указал он. По словам чиновника, «американцы не только не могут напрямую инвестировать в российский энергетический сектор, но и не могут участвовать в иностранных инвестициях, которые идут в российский энергетический сектор». Чиновник отметил, что Вашингтон «продолжает переговоры с рядом производителей и потребителей энергоносителей о дальнейших шагах, которые можно предпринять для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей».

    Представитель исполнительной власти США напомнил, что федеральное правительство «не ограничивает добычу нефти и газа» в США. «Напротив, администрация [президента США Джо] Байдена четко заявила, что в краткосрочной перспективе предложение должно соответствовать спросу внутри страны и по всему миру, пока мы переходим к безопасным экологически чистым источникам энергии будущего», – подчеркнул он, признав, что «другие страны находятся в других условиях» в том, что касается импорта нефти и СПГ из России.

    По словам представителя администрации США, решение Байдена «не будет безболезненным для американцев». «Мы делаем все возможное, чтобы снизить эти расходы», – заявил чиновник. При этом он заявил, что «не может прогнозировать [сроков падения цен на бензин в США], потому что многое из того, что сейчас происходит на энергетических рынках, является результатом» российской военной спецоперации на Украине.

    Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим. Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов.

    Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.

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    Госдеп призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей

    8 марта 2022, 16:44

    Текст: Евгений Романов

    Европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    «Мы хотим обеспечить широкую доступность энергоносителей», – цитирует РИА «Новости» госсекретаря США. 

    По его словам, в настоящее время есть значительная не только возможность, но и необходимость «окончательно избавиться от зависимости от российских энергоносителей, потому что Россия использует их как оружие».

    Он отметил, что на это потребуется «некоторое время», а учитывая изменение климата, необходимо продвижение вперед в использовании возобновляемых источников энергии.

    Ранее президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и Евросоюзу. 

    До этого депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.

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    ЕС решил не запрещать импорт российских энергоносителей

    8 марта 2022, 20:44

    Текст: Евгений Романов

    Евросоюз не намерен запрещать импорт энергоносителей из России, заявил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    «Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе», – цитирует РИА «Новости» Борреля.

    По его словам, ЕС «постоянно» ищет альтернативные источники получения газа ввиду убежденности Евросоюза в том, что у него «партнер, на которого нельзя положиться».

    Также Боррель отметил, что вступление Украины в ЕС возможно, но произойдет не сразу. 

    Он подчеркнул, что Украина не является угрозой для России, при этом ЕС «не будет подталкивать Киев к войне с Москвой».

    Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа. 

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта. 

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.

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    В США допустили запрет на импорт нефти из России

    7 марта 2022, 06:52

    Текст: Елизавета Булкина

    Палата представителей США рассматривает возможность запрета импорта нефти и энергоресурсов из России, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

    «Палата в настоящее время изучает (возможность введения – прим. ВЗГЛЯД) строгого законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию», – цитирует заявление Пелоси RT.

    Между тем, по данным агентства Киодо, власти Японии ведут переговоры с США и странами Европы о запрете на поставки нефти из России, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне событий на Украине считает необходимым выработать общую европейскую энергетическую стратегию, предназначенную для снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России.

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    Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе

    7 марта 2022, 19:49

    Текст: Ольга Иванова

    Цены на газ в Европе могут обновить сегодняшний рекорд, но не из-за Газпрома, так как компания выполняет и будет выполнять все свои контрактные обязательства и заявки со стороны зарубежных потребителей, заявил Газпром.

    «Сегодня на TTF – ключевом газовом хабе Европы – установлен исторический ценовой рекорд – 3892 долларов за тысячу кубометров газа. Цены могут быть еще выше. Но причины этого – не на стороне «Газпрома», – говорится в заявлении компании в ее официальном Telegram-канале.

    Газпром подчеркивает, что полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей, при этом украинский коридор используется на 100% в рамках транзитного договора.

    «Наша компания обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа», – говорится в сообщении.

    Итоги аукциона на площадке GSA Platform свидетельствуют, что Газпром вновь дозаказал до конца текущих газовых суток 7 марта часть мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, сообщает РИА «Новости».

    Компания ранее забронировала мощность магистрали в объеме 580 тыс. кубометров в час из предлагавшихся 3,7 млн кубометров – почти 16% доступного для бронирования объема. Пользоваться ими Газпром имеет право с 8.00 мск 7 марта до 8.00 мск 8 марта, то есть до начала новых газовых суток.

    На внутридневном аукционе Газпром дозакупил еще 1,3 млн кубометров транзитной мощности, которыми сможет воспользоваться с 22.00 мск до 8.00 мск 8 марта.

    Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах выросла более чем на 60% и превысила уже 3 тыс. 500 долларов за 1 тыс. кубометров. Через несколько часов цена приблизилась к 3 тыс. 900 долларов.

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    Суд в Швеции отклонил иск Газпрома по «Ямальскому контракту» с Польшей

    9 марта 2022, 13:45

    Текст: Наталья Ануфриева

    Апелляционный суд округа Свеа (Стокгольм) после слушаний по жалобе на финальное решение Арбитражного суда в процессе о пересмотре цены на газ, поставляемый Газпромом в Польшу по «Ямальскому контракту», вынес решение.

    Суд не поддержал жалобу российской компании, передает ТАСС.

    «Иск отклоняется», – сказали в суде.

    Ранее Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польской PGNiG на решения Еврокомиссии по итогам антимонопольных дел в отношении российского Газпрома.

    До этого сообщалось, что Газпром потребовал от Польши доплаты за поставки газа с 2017 года.

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