В Ярославле объявили о старте кадрового проекта «Ярославский резерв»

В Ярославской области начался кадровый проект «Ярославский резерв», он направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах региона.

Инициатором проекта выступил временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Проект реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В среду в Ярославле состоялся пресс-брифинг по запуску проекта, нем участвовали Евраев, ректор Ярославского государственного университета имени. Демидова Александр Русаков и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Артем Семин.

Глава Ярославской области отметил, что внимание всех приковано к тому, что происходит на ближних рубежах. Но задача правительства Ярославской области – сохранить стабильность в регионе, поддержать бизнес, промышленность, принимать решения для людей.

«Мы не сворачиваем ни один из проектов для людей, будут реализованы все программы», – подчеркнул Евраев.

Евраев рассказал о целях проекта и подчеркнул его особую значимость для развития региона: «Этот проект нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Ярославской области – развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни всех жителей региона. Не менее важным процессом является возвращение в область квалифицированных специалистов, которые ранее не смогли найти себя в регионе. Теперь у них появляется такая возможность».

От также отметил, что проект «Ярославский резерв» станет важным элементом в процессе формирования кадровой стратегии для региона.

Незадолго до брифинга состоялось первое заседание наблюдательного совета проекта «Ярославский резерв» – особого коллегиального органа, в состав которого вошли уважаемые и авторитетные представители Ярославской области. Александр Русаков был утвержден в качестве его председателя.

В ходе брифинга он выразил надежду, что проект вызовет широкий интерес у жителей Ярославской области, а активное участие в нем талантливых специалистов позволит сформировать значительный кадровый резерв. «Я жду от этого проекта честной борьбы, борьбы активных, профессиональных, честолюбивых и при этом очень аккуратных и интеллигентных людей, которые действительно хотят посвятить себя работе в регионе на всех должностях», – поделился Александр Русаков.

Как рассказал Семин, весь процесс отбора поделен на три этапа: регистрация, заочный отбор и очная оценка. «Этап регистрации продлится с 9 марта по 12 мая. На этом этапе участники подают заявки на участие в проекте и заполняют онлайн-анкеты. В мае – июне участников, успешно прошедших регистрацию, ждет дистанционный этап. Финальный этап – очная оценочная конференция – запланирован на июль», – отметил эксперт.

Вместе с объявлением старта проекта открылась регистрация участников – подать заявку можно на сайте проекта ярославскийрезерв.рф. Сделать это могут граждане Российской Федерации в возрасте от 21 года до 55 лет включительно, с высшим образованием (не ниже уровня магистратуры), с опытом управления не менее одного года либо опытом работы по профессии, требующей наличия высшего образования, не менее трех лет.

Регистрационный этап продлится до 12 мая включительно. На этом этапе участникам предстоит выполнить первое задание – подготовить эссе. В эссе необходимо обозначить основные проблемные вопросы Ярославской области и их возможные пути решения. Эссе является обязательным условием для получения доступа к онлайн-тестированию в рамках дистанционного этапа отбора.