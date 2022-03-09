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В Ярославле объявили о старте кадрового проекта «Ярославский резерв»
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В Ярославской области начался кадровый проект «Ярославский резерв», он направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах региона.
Инициатором проекта выступил временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Проект реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В среду в Ярославле состоялся пресс-брифинг по запуску проекта, нем участвовали Евраев, ректор Ярославского государственного университета имени. Демидова Александр Русаков и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Артем Семин.
Глава Ярославской области отметил, что внимание всех приковано к тому, что происходит на ближних рубежах. Но задача правительства Ярославской области – сохранить стабильность в регионе, поддержать бизнес, промышленность, принимать решения для людей.
«Мы не сворачиваем ни один из проектов для людей, будут реализованы все программы», – подчеркнул Евраев.
Евраев рассказал о целях проекта и подчеркнул его особую значимость для развития региона: «Этот проект нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Ярославской области – развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни всех жителей региона. Не менее важным процессом является возвращение в область квалифицированных специалистов, которые ранее не смогли найти себя в регионе. Теперь у них появляется такая возможность».
От также отметил, что проект «Ярославский резерв» станет важным элементом в процессе формирования кадровой стратегии для региона.
Незадолго до брифинга состоялось первое заседание наблюдательного совета проекта «Ярославский резерв» – особого коллегиального органа, в состав которого вошли уважаемые и авторитетные представители Ярославской области. Александр Русаков был утвержден в качестве его председателя.
В ходе брифинга он выразил надежду, что проект вызовет широкий интерес у жителей Ярославской области, а активное участие в нем талантливых специалистов позволит сформировать значительный кадровый резерв. «Я жду от этого проекта честной борьбы, борьбы активных, профессиональных, честолюбивых и при этом очень аккуратных и интеллигентных людей, которые действительно хотят посвятить себя работе в регионе на всех должностях», – поделился Александр Русаков.
Как рассказал Семин, весь процесс отбора поделен на три этапа: регистрация, заочный отбор и очная оценка. «Этап регистрации продлится с 9 марта по 12 мая. На этом этапе участники подают заявки на участие в проекте и заполняют онлайн-анкеты. В мае – июне участников, успешно прошедших регистрацию, ждет дистанционный этап. Финальный этап – очная оценочная конференция – запланирован на июль», – отметил эксперт.
Вместе с объявлением старта проекта открылась регистрация участников – подать заявку можно на сайте проекта ярославскийрезерв.рф. Сделать это могут граждане Российской Федерации в возрасте от 21 года до 55 лет включительно, с высшим образованием (не ниже уровня магистратуры), с опытом управления не менее одного года либо опытом работы по профессии, требующей наличия высшего образования, не менее трех лет.
Регистрационный этап продлится до 12 мая включительно. На этом этапе участникам предстоит выполнить первое задание – подготовить эссе. В эссе необходимо обозначить основные проблемные вопросы Ярославской области и их возможные пути решения. Эссе является обязательным условием для получения доступа к онлайн-тестированию в рамках дистанционного этапа отбора.
Жители Тувы призвали сенатора Нарусову сдать мандат
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Инициативная группа жителей Тувы возмутилась заявлениями сенатора Людмилы Нарусовой из-за ее критики действий российского военного ведомства. Тувинцы призвали Нарусову прекратить провокации или сдать мандат.
На прошлой неделе в ходе заседания Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству СФ, на котором сенаторы обсуждали введение наказания за фейки о действиях российской армии, член Совета Федерации Людмила Нарусова выступила с критикой действй Минооброны в рамках спецоперации на Украине.
В ответ инициативная группа жителей Тувы раскритиковала выступление Нарусовой и призвала сенатора либо прекратить провокации, либо сдать мандат.
«Госпожа Нарусова комфортно устроилась: имеет все привилегии, довольствие, льготы. При этом она не появляется в Туве. Но как сенатор имеет наглость выступать от нашего имени. Мы таких полномочий ей не давали», – говорится в обращении тувинцев.
В пятницу президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России.
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Названы последствия введения эмбарго на российскую нефть для США
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Эмбарго на российскую нефть для США усугубит не только энергетический кризис, но и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, заявил политолог и американист Малек Дудаков.
«Конгрессу удалось прогнуть Белый дом: Байден согласился поддержать эмбарго на импорт российской нефти, газа и угля в США. Для Америки энергетический кризис теперь только усугубляется», – написал Дудаков в Telegram.
Политолог напомнил, что еще до введения эмбарго цены на бензин в США пробили рекордный уровень и достигли исторического максимума в 4,2 долларов за галлон.
«В отдельных либеральных штатах цена бензина уже стремится к 7 долларам за галлон – для сравнения, на излете президентства Трампа топливо стоило в два-три раза дешевле. По опросам треть американцев уже стараются меньше ездить ради экономии на бензине», – отметил Дудаков.
По его мнению, эмбарго усугубит не только энергетический кризис, но и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В частности, участники рынка ожидают падения урожая в отдельных регионах на 50% и больше.
«Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю, Белый дом пообещал закупать больше энергоносителей за рубежом. Правда, переговоры с Венесуэлой по этому вопросу провалились. Байдену остаётся надеяться на перезаключение иранской сделки и начало экстренных закупок иранской нефти», – пишет он.
При этом он отметил, что в Вашингтоне в очередной раз отказались наращивать собственную добычу нефти, вряд ли они пойдут и на призывы Канады поставлять в США больше нефти в обмен на запуск трубопровода Keystone.
Также Дудаков указал, что в других сферах наблюдается похожая ситуация – например, в авиационной промышленности США: треть поставок титана для американской авиации поступала из России, теперь рост цен на металлы ставит новые рекорды.
«Байден оказался в ситуации идеального шторма: рекордная за 40 лет долларовая инфляция становится попросту неконтролируемой. Вину за это избиратели будут возлагать именно на Байдена – украинский кризис окончательно подкашивает позиции Демпартии на выборах в Конгресс в ноябре 2022», – говорится в сообщении.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказатьсяот зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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США признали наличие секретных биолабораторий на Украине
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Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – приводит ТАСС ответ заместителя госсекретаря США по политическим делам на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие.
Нуланд также был задан вопрос о том, считает ли она, что в случае какого-либо инцидента на Украине, связанного с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона. «У меня нет сомнений в этом», – ответила она. «Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать», – выступила с утверждением замгоссекретаря США по политическим делам.
Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. В этой связи Москва призвала создать в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) рабочую группу открытого состава в интересах большинства государств-участников.
Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине.
Цены на бензин в США достигли исторического максимума
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Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация.
Цена обычного неэтилированного бензина в среднем по стране достигла 4,173 доллара за галлон (3,785 литра), что является самым высоким значением за все время наблюдений, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что стоимость бензина в европейских странах стала стремительно расти. Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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Минобороны России рассказало о ходе спецоперации на Украине
Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили 32 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, три радиолокационные станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также силы Донецкой Народной Республики продвинулись в Мариуполе почти на километр, был установлен контроль над новыми населенными пунктами, передает ТАСС.
«В городе Мариуполь, после завершения режима тишины подразделения Донецкой Республики продвинулись еще на 800-900 м. Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, в течение дня взяла под контроль населенные пункты Пудовка и Нижнее. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Оленовка, Польное и Южнодонбасское. Подразделениями российских Вооруженных сил взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная», – сказал Конашенков.
Всего с начала спецоперации ВС России уничтожили почти 2,6 тыс. военных объектов Украины. «Всего за время операции уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 81 радиолокационная станция», – сказал генерал.
Конашенков добавил, что также уничтожены 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 84 беспилотных летательных аппарата.
7 марта Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины Озерное в районе Житомира.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Fitch выразило мнение о неизбежности суверенного дефолта России в валюте
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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте с «B» до «C», следует из сообщения агентства.
«Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта» – приводит текст сообщения ТАСС.
Агентство уточняет, что рейтинговое действие последовало за понижением долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до «B» с негативным прогнозом 2 марта и события, произошедшие с тех пор, по мнению Fitch Ratings, еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг. Отмечается, что дальнейшее ужесточение санкций, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу.
«В меньшей степени риск введения технических барьеров для обслуживания долга, в том числе путем прямого блокирования перевода средств или через клиринговые и расчетные системы, также несколько возрос со времени нашего последнего обзора», – сообщается в релизе агентства.
Напомним, Банк России с 9 марта ввел временный порядок операций с наличной валютой.
Накануне Fitch Group решила приостановить в России коммерческую деятельность, которая охватывает кредитные рейтинги и другие услуги, предоставляемые через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.
Напомним, 5 марта рейтинговое агентство Fitch объявило о решении понизить рейтинги 11 российских энергокомпаний, 32 российских банков и 20 российских региональных органов власти, поместив их рейтинги на пересмотр в список Rating Watch с негативным прогнозом. В тот же день Fitch понизило рейтинги 26 российских добывающих компаний, включая Газпром, «Газпром нефть», Татнефть, Новатэк, Лукойл, и поместило рейтинги 28 организаций в список Rating Watch на пересмотр с негативным прогнозом. 3 марта Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до «B» с «BBB».
Глава СНБО пригрозил закрыть небо над Украиной
Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, то Киев закроет его сам, но для этого ему необходимо вооружение, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
По его словам, Киеву именно сейчас «нужна максимально срочная и практическая помощь». Как уточнил Данилов, требуется передача боевой авиации и средств ПВО, передает РИА «Новости».
Он поблагодарил страны, поставившие Киеву оружие, «за каждый патрон, каждый голос».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
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Байден: Россия не сможет удержать Украину под контролем
Россия стремится удерживать Украину под контролем, но никогда не сможет добиться этого, заявил президент США Джо Байден.
«Уже ясно, что Украина никогда не будет победой для [президента РФ Владимира] Путина. Путин может быть в состоянии взять город, но он никогда не сможет удержать страну», – цитирует ТАСС главы Белого дома.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Посольство России сочло обвинения против Брэнсон в США частью кампании против Москвы
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Посольство России считает выдвинутые в США против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елены Брэнсон претензии частью кампании против Москвы.
Посольство заявило в Telegram, что «выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны, это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма».
Преследование Брэнсон рассматривается как враждебная акция.
«Тем самым США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», – подчеркивает посольство.
Отмечается, что официальные лица из США продолжают игнорировать призывы Москвы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к конституции страны. «Требуем прекращения гонений на соотечественников», – подчеркнули в посольстве.
Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
Работа КСОРС в США направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия.
В ноябре 2021 года КСОРС сообщил о приостановке своей деятельности в США на фоне расследования американских спецслужб о нарушениях закона об иностранных агентах. Брэнсон заявила тогда, что как минимум несколько сотен представителей русскоязычной общины в США были допрошены ФБР, передает РИА «Новости».
В данный момент она находится в России.
Обвинение считает, что с 2011 года Брэнсон продвигала интересы России, организовывала встречи для российских чиновников с американскими политиками и представителями бизнеса, при этом не уведомляя американские власти и не регистрируясь в качестве иноагента.
Ей также предъявлены обвинения в причастности к мошенническим схемам получения американских виз для российских официальных лиц.
В заявлении Минюста говорится, в ходе допроса ФБР в 2020 году Брэнсон якобы предоставила ложные показания, заявив, что никогда не получала просьб от российских чиновников координировать встречи с американскими политиками и бизнесменами.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Госдума выразила солидарность с живущими в США выходцами из нашей страны, оказавшимися под давлением властей.
Опубликованы доказательства подготовки Киевом нападения в Донбассе
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Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Приказ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины». Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины», – передает ТАСС его слова.
Генерал подчеркнул, что «на документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины».
По его словам, «в приказе, доведенном до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе».
«Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины. Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове», – разъяснил официальный представитель Минобороны.
Конашенков добавил, что «в соответствии с приказом, заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7 по 28 февраля 2022 года организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины».
«Обращаю внимание – целых пять абзацев четвертого пункта уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить «наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией», – отметил он.
Также представитель МО подчеркнул, что заместителю командующего нацгвардией по кадрам было приказано организовать «действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчиненными, информирование», при этом обеспечить «разъяснение личному составу решений руководства и важности выполнения предстоящих задач».
Он также обратил внимание на то, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения «боевых специальных задач» нацгвардейцев, показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования по критерию «готовности к риску».
Генерал добавил, что согласно приказу «все мероприятия боевого слаживания националистов было предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» в Донбассе».
Как подчеркнул Конашенков, в Минобороны хорошо помнят тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы якобы «политико-дипломатическим путем», пишет РИА «Новости».
«Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений», – заявил генерал.
Официальный представитель МО России отметил, что в приказе уделяется существенное внимание вопросам «отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации».
Конашенков заявил, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. «Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года», – сказал он.
При этом, по словам Конашенкова, вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным. «Таким образом, остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине», – сказал он.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
На Украине оценили готовность Киева на нейтральный статус страны
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Заявление партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность страны, показывает, что Киев согласился объявить нейтральный статус государства, говорится в статье украинского издания «Страна.ua».
Как передает РИА «Новости», правящая партия Украины опубликовала заявление, в котором констатировала невозможность вступления в НАТО в ближайшие годы. В Киеве заявили о необходимости заключить новый международный договор, который заменит Будапештский меморандум и будет гарантировать безопасность страны от лица «США, Турции и государств-соседей». Также вариант Украины о гарантиях безопасности предлагает Москве юридически зафиксировать признание украинской государственности и гарантировать «отсутствие угроз Киеву».
«Заявление партии «Слуга народа» очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка – как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия. По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности, которые бы дали и Запад, и Турция, и Россия», – считает украинское издание.
Издание отмечает, что хотя во время боевых действий заявление украинских властей «кажется не очень актуальным», оно может стать базой для будущих компромиссов после завершения российской спецоперации.
Накануне Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО.
Байден объявил о запрете США на импорт российской нефти
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США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа, заявил американский лидер Джо Байден.
«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине [президента России Владимира] Путина», – цитирует ТАСС Байдена.
Он подчеркнул, что это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и в стране.
«Американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина. Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе», – заявил президент.
По его словам, США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России, передает ТАСС.
При этом Байден добавил, что решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США. В частности, американский лидер признал, что в США продолжат расти цены на бензин, невзирая на усилия властей. При этом Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг.
Также Байден отметил, что американские власти намерены придерживаться своих обязательств по коллективной обороне в НАТО в свете проведения Россией специальной военной операции на Украине. Американский лидер напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен сейчас находится в Европе.
Во вторник в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен объявить о новых санкциях против России из-за спецоперации по защите Донбасса.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказатьсяот зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой
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Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой, сообщил регулятор.
«Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи», – приводит сообщение регулятора ТАСС.
В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счета. Конвертация других валют в доллар будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. ЦБ отмечает, что получить валюту можно будет в кассе банка. При этом граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. «Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт», – отмечает регулятор.
Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. «Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение», – указывает ЦБ.
По данным регулятора, в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.
Ранее аналитик и экономист Александр Разуваев призвал россиян не паниковать из-за падения курса рубля к американской и европейской валютам.
Москва заявила об отсутствии доверия публичным заявлениям Зеленского
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Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за «специфического состояния» украинского лидера, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что «всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным» в связи с «фактором достаточно специфического состояния» украинского лидера, передает радио Sputnik.
«Очевидно, что состояние неадекватное. И в каком состоянии, и какое заявление он делает – это все говорит о том, что просто нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», – отметила она.
По словам дипломата, очевидно также и то, что те тексты, которые озвучивает украинский лидер, зачитываются «с листа»: «Это кто-то все ему пишет. Учитывая, что киевский режим много лет находится в ручном управлении у США, несложно предположить, откуда идут все эти установки».
Захарова добавила, что публичные заявления на высшем уровне должны подтверждаться конструктивом украинской позиции в ходе переговорного процесса с Россией.
«Либо в качестве какого-то действительно оформленного решения, но опираться на интервью, заявления, комментарии в социальных сетях невозможно, если мы говорим об украинской стороне. Это и в лучшие времена никогда не являлось ориентиром их позиции», – сказала она.
Ранее на Украине оценили готовность Киева на нейтральный статус страны. До этого Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО.
Принцы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от разговора с Байденом
Усилия Белого Дома организовать телефонный разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена с наследными принцами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Салманом и Абу-Даби Мухаммедом бин Заид Ан-Нахьяном не увенчались успехом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных источников из Белого дома.
Байден планировал обсудить с наследными принцами Саудовской Аравии и ОАЭ ситуацию на рынке нефти и цены на бензин. Одной из основных тем разговора также являлся вопрос поддержки Украины на международной арене. Несмотря на усилия аппарата президента, организовать телефонный разговор так и не удалось, пишет агентство Анадолу.
Согласно информации Wall Street Journal, отношения между Байденом и наследными принцами переживают не самые лучшие времена. Принц Саудовской Аравии недоволен позицией Вашингтона по отношению войны в Йемене, где он не может заручиться полной поддержкой США. Он также призывает США усилить давление на Иран, а также отказаться от расследования по убийству оппозиционного саудовского журналиста Джемаля Хашогги.
С другой стороны, оба принца после отказа поговорить с Байденом, имели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечается в статье.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов. Политолог и американист Малек Дудаков предупредил, что введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.