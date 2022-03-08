Врач-неонатолог оценила преимущества российских подгузников

На фоне беспокойства родителей относительно возможных перебоев с поставками иностранных детских подгузников в Россию после введения санкций врач-неонатолог рассказала о преимуществах российских подгузников.

«Все мои знакомые мамочки с маленькими детками ударились в панику: они отчаянно скупают одноразовые подгузники, искусственные молочные смеси и продукты прикорма. Причем смеси покупают даже те мамы, которые кормят деток грудью. На мой вопрос зачем, отвечают, что на всякий случай. Вдруг вся импортная детская продукция из магазинов исчезнет», – написала главный внештатный неонатолог Курской области, Полина Абезяева на своей странице в соцсети Instagram.

«Если вдруг вы тоже сейчас переживаете по поводу перебоев в поставке детской продукции, то просто вспомните, что паника – не лучший советчик. Поэтому включаем в себе здравомыслящую спокойную маму и обращаем свой взгляд в сторону российских производителей», – посоветовала главный внештатный неонатолог Курской области.

«В России на прилавках розничных или специализированных детских магазинов, а также на интернет-площадках вы встретите в основном следующие наименования одноразовых подгузников отечественных производителей: Вaby boom, «Кораблик», «Каспер», Rich baby, «Умка», Mepsi, «Ушастый нянь», «Пелегрин», – рассказала неонатолог.

«В большинстве случаев, когда мы выбираем подгузники для наших деток, у нас в голове звучат слова рекламы, которая на самом деле и делает за нас выбор. Точно так же было и со мной. А теперь я расскажу свою историю, которая не имеет к рекламе никакого отношения. Когда мой сын был маленький, я выбирала подгузники по принципу: «о, я их видела в рекламе, там сказали, что они классные». Но я была работающей мамой, и как-то раз я не успела купить подгузники и со мной поделились упаковкой «Корабликов». Больше в сторону одноразовых подгузников других фирм я даже не смотрела», – отметила врач.

«Мои дорогие мамочки, большинство представленных мною российских производителей подгузников вас приятно удивят своей ценой, а после того, как вы их опробуете в деле, то и качеством. Они все очень комфортные для малышей, обладают прекрасными впитывающими свойствами и лишены каких-либо добавок, так часто вызывающих у деток раздражение. Если вам страшно что-то менять, то попробуйте для начала хотя бы такую схему: днем используйте одноразовые подгузники отечественного производителя, а на ночь оставьте привычный для малыша вариант», – посоветовала неонатолог.

«Надеюсь, я вас убедила не скупать втридорога подгузники, из которых ваш малыш может вырасти быстрее, чем вы думаете», – отметила врач.

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