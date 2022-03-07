Новая Зеландия решила ввести санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу

Новая Зеландия объявила о введении санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы минобороны Сергея Шойгу.

В заявлении новозеландского МИД говорится, что речь идет о введении запрета на въезд в страну для лиц, связанных со спецоперацией на Украине. Всего в опубликованном списке значатся около 100 человек, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США вводят санкции против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц, а также против пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

В четверг сенаторы-республиканцы США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, в США началось обсуждение санкций против энергосектора России.

Напомним, что ЕС ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, в их числе оказались министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД Мария Захарова, руководитель RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

До этого США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе против президента России Владимира Путина. Позже Песков рассказал, как Путин относится к персональным санкциям.