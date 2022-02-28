Песков сказал, как Путин относится к персональным санкциям

Российский президент Владимир Путин равнодушно относится к введению против него персональных санкций, но сам факт объявления санкций против главы государства абсурден, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Относится он достаточно индифферентно. В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее. Но всем известно, что никаких активов кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа, и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что само введение санкций в отношении главы государства абсурдно и недальновидно.

Также представитель Кремля сказал, будет ли Россия вводить персональные санкции в отношении западных лидеров.

«Ответы России, я уже говорил, они будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и наших собственных интересов», – пояснил Песков, отвечая на этот вопрос, передает ТАСС.

Ранее ЕС ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, в их числе оказались министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД Мария Захарова, руководитель RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

До этого США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе против президента России Владимира Путина.