Минцифры предложило госорганам завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте»

Эксперт: Отключением контекстной рекламы в РФ Google заявил о желании работать в стране

«Это очень грамотное решение. Google показал, что бизнес все-таки для них важнее политики», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, комментируя решение Google приостановить в России продажу контекстной рекламы. Так компания ответила на требование Роскомнадзора прекратить распространение фейков.

«Если бы они не сделали этого, то доступ к YouTube на территории России был бы ограничен. А сейчас Google показала, что она все-таки бизнес-компания. Ее решение лежит где-то посередине – ни нашим, ни вашим. Она заняла выжидательную позицию», – считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

При этом эксперт обратил внимание, что американская компания предпочла вовсе отключить рекламу, а не заниматься ее модерацией на предмет выявления ложной информации. «В Google побоялись обвинений в свой адрес со стороны Украины и международного сообщества в целом, в случае если IT-гигант начал бы блокировать большое количество рекламы с украинской стороны. Пользовали наверняка обвинили бы Google в том, что компания заняла пророссийскую позицию. Поэтому они просто взяли и отключили рекламу совсем. Таким образом они показывают, что никого не поддерживают», – пояснил собеседник.

Зыков отметил, что Роскомнадзор, который до последнего момента «ввел гибкую и лояльную политику по отношению к американским корпорациям», теперь занимает более жесткую позицию. «Ведомство на протяжении многих лет пыталось уговорить зарубежных IT-гигантов перенести в Россию свои сервера, начать исполнять требования российского законодательства. Но как мы видим, это не подействовало, в том числе и на Facebook. Но что касается Google, то здесь в целом очень позитивный результат. Компания послала сигнал о желании работать в России. От них не было никакого заявления о том, что они уходят из РФ или вводят персональные санкции в отношении кого-либо», – подчеркнул руководитель АППСИМ.

Зыков добавил, что крупнейшие зарубежные IT-компании активно участвуют в развязанной против России информационной войне и распространяемые в соцсетях фейки и провокации серьезно дестабилизируют общество. «Фейки оказывают очень серьезное воздействие на аудиторию, особенно в такое непростое время как сейчас, когда у людей нервы на пределе. Любая ложная информация капает на мозги и в итоге у кого-то могут возникнуть эмоциональные и другие психологические проблемы. Рано или поздно это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а кто-то, в крайнем случае, может пойти митинговать. Поэтому фейки несут в себе серьезную угрозу и с ними необходимо работать», – подытожил Зыков.

В пятницу стало известно о решении американской компании Google приостановить работу сервиса контекстной рекламы Google Ads в поисковике и видеохостинге YouTube на российской территории. «Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу Google Ads», – сообщили в корпорации Alphabet.

Такое решение последовало после требования Роскомнадзора к Google прекратить распространять фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил России на Украине.

Также в пятницу Совет Федерации одобрил принятый Госдумой законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации про Вооруженные силы России и их дискредитацию. Нарушителям грозит до 15 лет лишения свободы. В Генпрокуратуре заявили, что источником призывов к проведению «антивоенных» акций в России зачастую являются организации, признанные экстремистскими.

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