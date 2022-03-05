Путин назвал тяжелым решение по спецоперации на Украине

Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний в честь 8 Марта.

Путин назвал театром абсурда позицию Запада по Украине: на черное говорят белое, на белое – черное. По словам президента, решение по спецоперации на Украине было тяжелым, передает РИА «Новости».

«Было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений. Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле», – сказал Путин. Он подчеркнул, что надо было дать Донбассу говорить на русском языке и жить по-своему, но населению вместо этого организовали блокаду.

«Люди в Донбассе не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч убиты, но Запад предпочитает это не замечать все восемь лет», – заявил президент.

По его словам, сегодняшнее руководство в Киеве должно понять, что если они продолжат в том же духе, они ставят под вопрос будущность украинской государственности.

Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.