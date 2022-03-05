Москве пообещали резкое похолодание

В ближайшие дни в городе ожидается похолодание, а солнечная погода сменится облачной. Устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов в Москве прогнозируется примерно 15-17 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На первый взгляд, по его словам, погода в столице производит впечатление пришедшей весны. «По ночам она довольно морозная, зато очень теплая днем. В среднем температура будет немного выше нормы, и птицы у нас весело поют, и снежный покров активно уменьшается. С этой точки зрения можно говорить о приходе весны, тем более что на календаре 3 марта», – передает «Вечерняя Москва» его сообщение.

Однако, как заявил Леус, с точки зрения метеорологии ситуация противоположная – весна приходит тогда, когда наблюдается устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль. «Даже по новой климатической норме, построенной на данных эпохи глобального потепления за последние 30 лет, в Москву весна приходит в третьей декаде марта примерно 20–22 числа. Согласно прогнозам, в этом году этот процесс может произойти 15–17 марта», – отметил он.

Леус обратил внимание, что в ближайшее время погода ухудшится. «Сегодняшний день будет заключительным солнечным днем. В последующие дни на погоду в столице будет влиять сначала один из циклонов, который будет проходить по югу европейской России, своим северным краем заденет столицу, а в начале следующей недели будет другой циклон, который будет перемещаться по северу и северо-востоку европейской России», – добавил он.

Резюмируя, метеоролог рассказал, что облаков станет больше, а вероятность осадков увеличится. Они не будут значительными, однако в ближайшие пять-семь дней местами пройдет небольшой снег. «При этом температура, особенно на следующей неделе, будет менее высокой и, скорее всего, окажется на один-два градуса ниже положенной нормы по климату», – заключил Леус.

В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. Утром в столице будет 2 градуса ниже ноля. К обеду в Москве потеплеет до минус 1 градуса.