ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии

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5 марта, суббота | Последнее обновление — 09:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российская сторона объявила режим тишины на Украине
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Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждёт суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются.
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Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины.
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И что, в те страшные годы весь мир сплотился против агрессора? На Америку были наложены беспрецедентные санкции? Иностранные активы американцев и американского государства были заблокированы, арестованы и конфискованы?
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии
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Вооруженные силы Украины в субботу утром обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии, сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 8.00 по направлению н.п. Водяное – г. Донецк: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм. Зафиксирован обстрел в 08.10 со стороны ВФУ по направлению н.п. Славное – г. Донецк: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», – говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.
В пятницу в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Украинские войска в 13.15 выпустили десять мин запрещенного калибра 120 миллиметров по населенному пункту Докучаевск в ДНР.
До того в СЦКК сообщили, что украинские войска за истекшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, всего выпустили 323 единицы боеприпасов.
В Госдуме заявили о бегстве Зеленского в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну, сейчас он находится в Польше, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он – в Польше», – написал Володин в Telegram-канале.
До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева во Львов, находится под охраной неонацистов, а все видео, которые публикует в соцсетях, записаны заранее.
В недавнем своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что «нужно немедленное усиление санкций против страны-ядерного террориста, нужно немедленное закрытие неба над Украиной».
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Украинские войска нанесли удар из «Точки-У» по штабу «Азова» в Мариуполе
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Украинские войска нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точки-У» по штабу спецотряда «Азова» в Мариуполе, более 20 боевиков уничтожены, заявила народная милиция ДНР.
Причиной удара стали противоречия между командованием украинских войск и националистических подразделений, в частности полный отказ группы «Азов» подчиняться и согласовывать свои действия с командованием украинских войск. Ранее в результате столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» был тяжело ранен командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Содоль. По машине Содоля открыли огонь на одном из украинских блокпостов. Генерал в срочном порядке был эвакуирован из Мариуполя на вертолете.
«По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения «Азов» на юго-западе Мариуполя вооруженными силами Украины был нанесен удар ОТР «Точка-У». В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники», – передает РИА «Новости» сообщение народной милиции.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Сатановский: Россия не простит Германии отправки оружия на Украину
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«Германии никто никогда не забудет поставки оружия на Украину. Поэтому то, что сейчас говорит Шольц, не имеет никакого значения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня.
«Они могут принимать в НАТО кого угодно. Это уже совершенно неважно сейчас. Чтобы отправлять оружие на Украину или боевиков ЧВК, Германии ничего не мешает», – считает политолог Евгений Сатановский.
«И если Шольц думает, что кто-нибудь в России когда-нибудь забудет Германии оружие на Украине, то он глубоко ошибается», – подчеркнул собеседник.
«Сейчас совершенно неважно, что говорят и кто говорит в НАТО. Неважно даже то, что говорят американцы. Военная операция началась, ее надо заканчивать. Если она не закончится на Украине, то ее надо заканчивать там, где заставят военные обстоятельства», – полагает эксперт.
«Но вести операцию надо до того момента, пока безопасность России не будет установлена ее собственными вооруженными силами. А все, что будет этому препятствовать, надо уничтожать», – заключил Сатановский.
В четверг канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня. «Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова Шольца в интервью телеканалу ZDF.
Шольц также заявил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не та тема, которую стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации на Украине. Кроме того, Германия одобрила поставку 2700 зенитных ракет типа «Стрела» Украине. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что на Украину из ФРГ уже прибыло 500 ракет Stinger и 1000 гранатометов Panzerfaust.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Румынии заявила, что государства Евросоюза обсудят запрос Украины, касающийся членства в ЕС, но главное сейчас – завершить конфликт.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью «денацификации и демилитаризации» Украины. Страны Запада осудили это решение, потребовали отвода войск и ввели санкции против российских компаний и банков. Олаф Шольц говорил, что военное вмешательство НАТО в ситуацию было бы ошибкой. На фоне военной операции Украина подала заявку на вступление в Евросоюз, позднее ее примеру последовали Грузия и Молдавия.
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Минобороны заявило о «чудовищной провокации Киева» на Запорожской АЭС
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Киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«28 февраля Вооруженными силами России был взят под контроль город Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии еще до прихода российских подразделений покинули объект и скрылись в неизвестном направлении», – передает его слова РИА «Новости».
Российские военнослужащие взяли под охрану объекты станции и прилегающую территорию. В течение пяти прошедших дней персонал Запорожской АЭС продолжал плановую работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.
«Однако прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около двух часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы», – сказал Конашенков.
«Для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», – добавил представитель Минобороны.
Он пояснил, что огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия. Конашенков заявил, что при побеге из здания украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.
Прибывшие на АЭС пожарные потушили возгорание, станция работает в штатном режиме. «Прибывшими к корпусу пожарными расчетами возгорание помещений было ликвидировано. В момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме», – сказал представитель оборонного ведомства.
Целью Киева было обвинить Россию в создании радиационного очага поражения на ЗАЭС, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате [президентом Украины Владимиром] Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников», – добавил он
На брифинге Конашенков рассказал о продолжении наступления войск ЛНР и ДНР.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Ямполь – Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск», – сказал он.
«Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до восьми километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка. Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполя и взяла под контроль завод имени Ленина», – добавили в МО.
По данным ведомства, ВС России уничтожили более 1800 военных объектов Украины с начала военной спецоперации.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций», – сказал генерал.
Кроме того, российские войска уничтожили 49 самолетов ВСУ на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что российские военные заняли площадку Запорожской АЭС.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС в городе Энергодар. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.
Президент США Джо Байден поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к России «прекратить военные действия» в районе станции и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту. Британский премьер Борис Джонсон экстренно созвал СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Тем временем Украина обратилась в МАГАТЭ из-за «серьезной ситуации» на Запорожской АЭС. Белый дом и Минэнерго США привлекли к оценке ситуации на Запорожской АЭС Пентагон.
Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные «Джавелины»
Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
В ролике демонстрируются подбитый танк Т-80, у которого полностью слетела и размоталась по дороге правая гусеница. Эжектор на дуле танка замотан голубой изолентой, по всей видимости, для идентификации своей техники, пишет РИА «Новости».
Также на трассе у поселка Лебидинский показаны два брошенных украинскими военными ПТРК «Джавелин». Демонстрируются позиции украинских войск – мощные блиндажи, в том числе укрепленные бетонными брусами.
Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники.
Российский беспилотник уничтожил пункт «Айдара» в ДНР
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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского батальона «Айдар» в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
Пункт был уничтожен с помощью расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Иноходец» («Орион»), передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В ролике запечатлен полет беспилотника с камеры самого аппарата, работа системы наведения и последовавший авиаудар.
«Орион» («Иноходец») – российский средневысотный БПЛА большой продолжительности полета разработки компании «Кронштадт». На беспилотнике предусматривается установка до четырех ракет «воздух – земля», крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/ч, максимальная высота полета – 7,5 км, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки БПЛА – до 250 кг.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России.
На прилегающей к АЭС территории украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. Из окон тренировочного центра по военнослужащим был открыт шквальный огонь. При побеге из здания диверсанты устроили пожар. После нападения возгорание ликвидировали, радиационный фон на станции нормальный.
Также войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка, продолжено сужение кольца окружения под Мариуполем, взят под контроль завод имени Ленина.
Жительница Закарпатья о беженцах из Киева: Водку пьют, венгерский не уважают
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Жительница Закарпатья Ангелина Перегенська выразила возмущение, что беженцы из Киева жалуются на условия, «сидят в барах, цедят водяру», хамят местным жителям, не уважают венгерский, при этом уже хотят всем управлять.
«А теперь поговорим про беженцев… У нас очень тяжелая ситуация в стране и мы тоже были бы рады, чтобы нам помогали. Но мы в Закарпатье стараемся предоставить [беженцам] и бесплатную еду, и жилье, и помогать всем, чем можем от всей души. Что мы получаем взамен?! Я не говорю о всех, но большинство – сидят в барах, цедят водяру…», – выразила возмущение жительница Закарпатья в видеообращении к своим подписчикам.
«Они тут пару дней, а уже хотят нами управлять! Я слышала, что заходили в магазин – а у нас многие говорят по венгерски – я слышала, как они начали говорить мужчине: «Какого х… ты говоришь по венгерски?» Ты будешь нам рассказывать, как нам говорить и что нам делать?...» – выразила возмущение жительница Закарпатья.
«Мы стараемся помочь, чем можем, а людей еще и не устраивает. Они все жалуются, что их не устраивают условия... Если вы киевляне, то вам что, все не подходит?» – возмутилась девушка.
Ранее в Молдавии пожаловались на беженцев с Украины.
Напомним, в четверг Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число беженцев с Украины за неделю превысило 1 млн человек. Конфликт на Украине спровоцировал волну внутренних переселенцев и беженцев, выехавших в сопредельные страны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему беженцы с Украины поразили Европу хамством.
В ноябре прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в разрушении Украины и предсказал появление миллионов беженцев.
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Украинский олигарх найден мертвым в Британии
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В графстве Суррей в Великобритании в своем доме обнаружен мертвым украинский миллиардер Михаил Уотфорд (настоящая фамилия Толстошея).
Полиция Суррея сообщила, что тело 66-летнего олигарха было найдено в понедельник недалеко от Вирджиния-Уотер, между Слау и Уокингом, к западу от Лондона.
«Нам позвонили около полудня в понедельник, 28 февраля, после сообщений об обнаружении тела мужчины по адресу Портнолл Драйв, Вентворт», – сообщили в полиции изданию The Guardian.
Британские правоохранители на данном этапе расследования не считают смерть подозрительной. Журналисты британских СМИ также назвали смерть олигарха «необъяснимой, но не подозрительной».
The Sun предполагает, что душевное состояние Уотфорда могло пошатнуться из-за спецоперации России на Украине, передает «Царьград».
В свою очередь Daily Mail отмечает, что олигарх заработал состояние на нефтяных и газовых доходах и развивал свой бизнес в Британии. При этом с Украины он уехал, сменив фамилию.
Уотфорд приобрел дома на Итон-сквер в Белгравии, в центре Лондона, особняк стоимостью 18 млн фунтов стерлингов в Вирджиния-Уотер, графство Суррей. Рд объектов недвижимости в Вентворте он приобрел недавно.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Кадыров назвал борьбу с нацистами на Украине джихадом
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинским военнослужащим с просьбой вступить в борьбу с националистическими батальонами, и назвал борьбу с нацистами на Украине джихадом.
Говоря о нацбатальонах, Кадыров обратился к украинским солбатам. «Ребята, мы знаем, что они, как фашисты, стреляют вам в спину, создали заградительные отряды. Разберитесь с ними сами, а лучше оставьте их нам. Вы братья-славяне! Мы хотим, чтобы у ваших матерей всегда были любимые сыновья. Идите домой! Скоро все закончится, и мы будем жить в дружбе, как раньше. Не мешайте нам. Мы не остановимся. У нас приказ, у нас джихад», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также обратился к «шайтанам из националистических батальонов», и отметив, что российские войска ищут тех, кто убивал мирных жителей Донбасса и причастен к преступлению в Одессе.
«Вы слышали приказ нашего Верховного главнокомандующего покарать тех, кто убивал мирных людей в Донбассе, Одессе? И мы это сделаем. У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных – тех, кто давал присягу народу Украины», – добавил Кадыров.
Ранее в пятницу украинские войска нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точки-У» по штабу спецотряда «Азова» в Мариуполе. В результате удара более 20 боевиков были уничтожены.
Причиной удара стали противоречия между командованием украинских войск и националистических подразделений, в частности полный отказ группы «Азов» подчиняться и согласовывать свои действия с командованием украинских войск. До этого в результате столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» был тяжело ранен командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Содоль, сообщали в Народной милиции ДНР.
О боях ВСУ и националистов сообщалось и ранее – в первый день спецоперации.
Стало известно о подрывах мостов на границе Украины и Приднестровья
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На приднестровском участке молдавско-украинской границы подорван железнодорожный мост через реку Кучурган, сообщают СМИ Приднестровья.
«Взрыв зафиксирован на территории Украины вблизи села Павловка (Украина) и поселка Первомайск (Приднестровье) на железнодорожном мосту через реку Кучурган», – цитирует сообщение агентства «Новости Приднестровья» ТАСС.
Взрыв повредил опору моста, теперь сооружение провисло и непригодно к эксплуатации.
Между тем Telegram-канал «Sputnik Молдова» сообщил, что это уже второй случай подрыва моста.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России.
На прилегающей к АЭС территории украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. Из окон тренировочного центра по военнослужащим был открыт шквальный огонь. При побеге из здания диверсанты устроили пожар. После нападения возгорание ликвидировали, радиационный фон на станции нормальный.
Столтенберг: На Украине не должно быть самолетов и солдат НАТО
Североатлантический альянс считает, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться на Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве», – цитирует его ТАСС.
Столтенберг также добавил, что НАТО не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не распространился за ее пределы, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Он подчеркнул, что альянс изучит последствия конфликта на Украине для евроатлантической безопасности.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее Столтенберг спрогнозировал развитие ситуации на Украине, отметив, что в ближайшие дни ситуация на Украине будет ухудшаться. Кроме того, по его словам, НАТО не желает конфликта с российской стороной и настаивает на дипломатическом решении украинского конфликта.
В пятницу Минобороны заявило, что Киев почти полностью утратил способность управления администрациями областей и районов Украины.
Накануне Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник.
Минобороны предупредило о подготовке украинскими националистами провокации в Харькове
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Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных журналистов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«По подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района, в частном секторе между домами размещены системы залпового огня. Местным жителям (в том числе детям) националисты запрещают покидать свои дома», – заявил представитель ведомства.
Установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских Вооруженных сил, находящихся вне города. Целью провокации, по словам Конашенкова, является вызов ответного огня от российской артиллерии по жилому сектору Харькова.
«Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам», – подчеркнул он.
Ранее Конашенков сообщал, что киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России.
До этого в Минобороны отмечали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.
Стас Михайлов выступил в поддержку спецоперации России на Украине
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Российский эстрадный певец Стас Михайлов поддержал в соцсетях спецоперацию России на Украине.
«Господа, если таковые и остались? Что с нами? Неужели так искусно, удобно, вкусно, тепло, продуманно и трусливо мы зарабатываем свое место под солнцем? Где вся наша интеллигенция? Где вся наша «псевдоэлита»? Почему мы все молчим? С каких пор мы стали бояться называть себя русскими? Я горжусь тем, что родился и живу в стране, которая победила фашизм! Сейчас мы не должны молчать! Сейчас мы должны быть вместе!», – написал Михайлов в Instagram.
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Он отметил, что злится «не на тех, кто прикрывается красивыми лозунгами и цитатами, а на тех людей, которые ведут против нас информационную войну».
«Россия никогда не вела войну с Украиной и никогда не будет воевать с украинским народом. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Она освобождает наших братьев от «людей», которые не могут ей управлять, от «людей», которые ведут ее в пропасть (...)
В данный момент мы должны все объединиться и поддержать нашего президента, потому что у него сейчас очень непростое время – практически весь «прогрессивный запад» объявил ему войну, а значит и каждому из нас», – добавил артист.
Михайлов подчеркнул, что «Россию никогда и никто не любил, но всегда боялись и будут бояться, а значит и будут уважать».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.
Зеленский раскритиковал НАТО за отказ закрыть небо над Украиной
Украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
«НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной! Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале политика.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил со схожим заявлением, допустив, что НАТО расплатится за свою слабость.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
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Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС
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Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС, заявили в военной администрации области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования.
«Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации – Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС остается в норме.
«По состоянию на 7.00 (8.00 мск) радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозу жизни и здоровью населения. Территориальными структурными подразделениями государственного учреждения «Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ» проведены плановые мониторинговые исследования радиационного фона», – указано в сообщении.
Как отмечает ведомство, установлено, что радиационный гамма-фон не превышает свойственный для этой территории естественный фон: Энергодар-9-12 мкР/час; Мелитополь-9-12 мкР/час; К-Днепровка - 11.2 мкР/ч; Бердянск, Орехов, Токмак, Черниговка, Андреевка-12.5 мкР/час; Пологи гамма-фон 11-14 мкР/час; Васильевка 16 мкР/час.
Кроме того, уровень радиации после пожара в районе Запорожской АЭС остается в норме и в Молдавии, сообщение РИА «Новости» пресс-службы молдавского правительства.
«В условиях пожара на Запорожской АЭС повышения уровня радиации не произошло и опасности для населения нет. Международное агентство по атомной энергии сообщает, что уровень радиации в районе находится в норме... Данные министерства окружающей среды показывают, что уровень радиации в Молдавии не повышается», – говорится в сообщении.
Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС в городе Энергодар. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.
Президент США Джо Байден поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к России «прекратить военные действия» в районе станции и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту. Британский премьер Борис Джонсон экстренно созвал СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Тем временем Украина обратилась в МАГАТЭ из-за «серьезной ситуации» на Запорожской АЭС. Белый дом и Минэнерго США привлекли к оценке ситуации на Запорожской АЭС Пентагон.
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