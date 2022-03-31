«Алмаз-Антей» решил впервые показать на выставке в Ереване ЗРС «Витязь» и ЗРК «Викинг»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит зенитную ракетную систему (ЗРС) С-350Е «Витязь», зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг» и мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант» на международной выставке оборонных технологий ArmHighTech 2022, которая пройдет с 31 марта по 2 апреля в Ереване, сообщили в пресс-службе концерна.

«Впервые на ArmHighTech 2022 можно увидеть ЗРК «Викинг» и ЗРС С-350Е «Витязь», – передает ТАСС сообщение компании.

В концерне отметили, что «Витязь» вызывает все больший интерес у иностранных заказчиков. «Эта система способна эффективно поражать не только существующие средства воздушного нападения, но и перспективные. Она превосходит «одноклассников» по количеству ракет в боекомплекте и отличается повышенной помехозащищенностью радиолокационного комплекса, который благодаря круговому режиму работы может отслеживать обстановку одновременно со всех направлений», – подчеркнули в пресс-службе.

Также впервые на ArmHighTech «Алмаз-Антей» представляет натурный образец универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант», который отличается возможностью многократного применения мишеней, имитирующих основные современные средства воздушного нападения.

Кроме того, концерн покажет на выставке в Ереване ЗРС С-400, ЗРК «Бук-М2Э», «Сосна», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», «Оса-АКМ1» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1».

В холдинге добавили, что особое внимание на выставке делегация «Алмаз-Антея» уделит представлению широких возможностей концерна по сервисному и послепродажному обслуживанию поставляемой техники, ее модернизации и утилизации, а также по обучению специалистов в сфере эксплуатации и ремонта.

В пресс-службе Рособоронэкспорта сообщили, что Россия впервые на международной оборонной выставке ArmHighTech 2022 в Ереване представит автоматы Калашникова АК-15 и АК-203.

«Среди новинок российской оборонной промышленности впервые на ArmHighTech 2022 будут показаны модернизированные боевые и военно-транспортные вертолеты, танк Т-90МС, универсальная бронированная инженерная машина, боевые машины на базе универсальной колесной платформы «Бумеранг», а также автоматы Калашникова АК-15 и АК-203», – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что Рособоронэкспорт представит модели авиационной техники, в том числе вооружений для сухопутных сил, средств ПВО, стрелкового оружия и защищенных автомобилей различного назначения. Также компания покажет средства радиолокационной борьбы с малоразмерными беспилотниками. Всего на выставке планируется представить около 300 наименований продукции.

Запланирована широкомасштабная демонстрация инновационных разработок и готовых решений в области современного вооружения и военной техники. Кроме того, в Ереване «Рособоронэкспорт» представит широкие возможности российской промышленности по модернизации ранее поставленной продукции, в том числе в рамках совместной деятельности.

III Международная выставка вооружения и оборонных технологий ArmHighTech 2022 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

Напомним, в марте 2018 года заместитель гендиректора компании Сергей Ладыгин заявил, что Рособоронэкспорт впервые предложил на экспорт новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг» (типа ЗРК «Бук-М3»), дальность стрельбы которого увеличена в полтора раза по сравнению с предшественником.