Патрушев указал на последствия «кровавой политики США» для Украины

Сложившаяся на Украине ситуация – следствие политики Соединенных Штатов на подавление независимых государств, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США. Американцы целенаправленно многие годы подавляли независимые государства в угоду собственным геополитическим и финансовым интересам, стремились подорвать мировой порядок, сложившийся после окончания Второй мировой войны, а также систему ООН», – цитирует Патрушева ТАСС.

Он добавил, что возникновение новых центров силы и мирового развития вызвало недовольство Соединенных Штатов, «стремившихся любыми способами сохранить свою гегемонию в мировых делах». «Как мы знаем из истории, для достижения данной цели американцы всегда развязывали войны в других регионах планеты», – добавил секретарь Совбеза.

Он напомнил о войнах в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии. В результате этих конфликтов «сотни тысяч людей лишились жизни, а миллионы стали вынужденными переселенцами». «Сейчас, когда американский внешний долг превысил 30 трлн долларов, Америка начала толкать человечество к глобальной катастрофе», – подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза указал, что США подорвали систему международного контроля над вооружениями, разрушили механизмы договоров по противоракетной обороне, обычным вооруженным силам в Европе, ракетам средней и меньшей дальности, по открытому небу. Все эти действия ставят под угрозу безопасность всей планеты.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

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