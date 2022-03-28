Песков указал на необходимость поддержания перемирия в Карабахе

В ситуации с Нагорным Карабахом необходимо обеспечить выполнение режима перемирия всеми сторонами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Этот вопрос нужно задавать нашим военным, они в контакте с азербайджанской стороной, с армянской стороной. И, безусловно, сейчас главное обеспечить продолжение режима выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей», – цитирует Пескова РИА «Новости».

В субботу Минобороны информировало, что ВС Азербайджана вошли в зону ответственности миротворческого контингента России на территории Нагорного Карабаха, по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух было нанесено четыре удара беспилотником типа «Байрактар ТБ-2»; командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации, азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск.

В тот же день Москва призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана на высшем уровне.

В четверг Армения обвинила Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе. Во вторник МИД Армении заявил, что Азербайджан в условиях небывалых снегопада и холодов перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонных разговорах обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

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