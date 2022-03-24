Политолог оценил список вероятных стран – гарантов безопасности Украины

«Им придется собраться за одним столом, причем с участием России, и договориться на многостороннем уровне. Иных вариантов нет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Киев предложил США, Германии, Великобритании, Франции и Турции стать гарантами безопасности Украины.

«Интересно, что в этом списке нет Польши. Мне кажется, официальный Киев не расценивает Польшу как серьезного игрока в сфере безопасности. Кроме того, большая часть стран из этого списка обладает ядерным оружием. Почему там оказалась безъядерная Турция? Возможно, Зеленский рассматривает Эрдогана как явного сторонника Украины, а во-вторых, Турция – это вторая армия НАТО после США», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Что касается того, согласятся эти страны на предложения Киева или нет – здесь надо смотреть на то, о каком уровне гарантий идет речь. Власти Украины боятся повторения истории с Будапештским меморандумом, который на деле оказался всего лишь декларацией о намерениях. Теперь же официальный Киев хочет видеть документ с юридическими обязательствами. А такие договоры, как правило, предусматривают ратификацию на уровне парламентов, что затрудняет их принятие», – добавил политолог.

«Также речь могла бы идти о «пакетной сделке», когда все страны-гаранты собираются вместе с Россией и договариваются на многостороннем уровне о гарантиях безопасности. Там же могут быть учтены вопросы мониторинга, верификации и иных проверок военных объектов на территории Украины, включая концентрацию войск. Там же должны быть учтены встречные гарантии для России и Донбасса», – пояснил эксперт.

«Поэтому здесь все зависит от желания украинских властей и готовности других держав учесть интересы России и соответствовать ожиданиям Москвы. Мало ли, чего еще захотят в Киеве? Вдруг они в итоге захотят подписать с Вашингтоном документ по типу Договора безопасности между Японией и США, который подразумевает размещение американских баз на территории страны? На это никто не пойдет», – заключил Кортунов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о переговорах с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией о гарантиях безопасности. Среди прочего дипломат рассказал, что обсуждается только этот вопрос, а остальное – часть переговоров между Москвой и Киевом. По словам Кулебы, все страны положительно отнеслись к идее, однако итогового решения пока нет.

«Если кто-то нападет на Украину, то те страны, которые обеспечивают ее гарантии безопасности, в течение 24 часов предоставят Украине все необходимое оружие, примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции», – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба El Pais.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в первую очередь Киеву необходимо получить гарантии безопасности, а затем на референдуме будет поднят вопрос Донбасса и Крыма.

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