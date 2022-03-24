Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины превысило 400 тыс. человек

Более 400 тыс. человек прибыли в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины, сообщили силовых структурах.

«Всего в Россию с территории Донбасса и Украины эвакуированы 402 тыс. человек, в их числе свыше 84 тыс. детей», – сообщил источник ТАСС. Он уточнил, что только за минувшие сутки границу Российской Федерации пересекли 17,8 тыс. человек.

Ранее в четверг СБ ООН не принял резолюцию России по гуманитарной ситуации на Украине. За российский проект резолюции, соавторами которого выступили Белоруссия, КНДР и Сирия, проголосовали Россия и Китай, против – ни одного члена Совбеза, воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ).

Накануне в МИД РФ обвинили Киев в насильственном отправлении беженцев в ЕС и запрете эвакуироваться в Россию. Кроме того, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал о расстреле боевиками нацбатов мирных жителей в Харькове за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове, Сумах и Запорожье. Он также сообщил, что Россия доставила на Украину более 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.