США передают украинским войскам часть средств противовоздушной обороны советского производства, которые они тайно скупали «десятилетия назад», сообщила газета Wall Street Journal.

Сообщается, что среди отправленного вооружения – зенитный ракетный комплекс «Оса», однако систему С-300, полученную в свое время из Белоруссии, американцы направлять на Украину не планируют, пишет Wall Street Journal, передает РИА «Новости».

Также, по данным WSJ, США приобретали единичные экземпляры средств ПВО, которые Советский Союз использовал сам и продавал в другие страны в ознакомительных целях.

США и их союзники предоставили Украине сотни переносных зенитных ракетных комплексов, которые эффективны против авиации, действующей на малых высотах. Теперь они ищут знакомые украинским силам средства борьбы с более высотными целями, сказано в публикации.

Ранее в Госдуме призвали Конгресс США объявить импичмент Байдену, поскольку оружие, которое США поставляет на Украину, попало в руки нацистского батальона «Азов».

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.

Напомним, администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.

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