Эксперт оценил влияние санкций на производство космического питания

Санкции не окажут никакого влияния на производство питания для космонавтов Роскосмоса, поскольку используется только отечественные продукты, заявил директор Научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор по обеспечению питанием экипажей космических объектов Виктор Добровольский.

«Никаких проблем нет. У нас полная автономность. Наше сырье и все продукты только отечественные. У нас в России для космического питания все есть», – приводятся слова Добровольского на сайте Роскосмоса.

«Мы как работали в штатном режиме, так и продолжаем работать. Никаких синтетических и прочих добавок (при изготовлении питания для космонавтов) не используем, потому что медики не разрешают», – добавил конструктор.

По его словам, основу рациона питания космонавтов Роскосмоса на борту Международной космической станции составляют сублимированные продукты, получаемые путем удаления влаги из свежезамороженных продуктов в условиях вакуума. Эта технология позволяет сохранить в них питательные вещества, микроэлементы, витамины, естественный запах, вкус и первоначальную форму, а также хранить еду без всяческого ущерба для качества несколько лет. Для приготовления такой пищи космонавтам достаточно добавить в нее горячую или холодную воду.

Уточняется, что часть блюд оставляют в первозданном виде, расфасовывая в консервные банки разного объема. Ежедневный рацион питания космонавтов рассчитан на соблюдение оптимального соотношения по белкам, жирам и углеводам. Повторяемость блюд происходит каждые 16 суток. При этом существуют дополнительные наборы питания, которые каждый космонавт может заказать по результатам дегустации на свой вкус для индивидуализации еды и восполнения недостающей калорийности, сообщили в госкорпорации.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия создавала защиту от санкций Запада.