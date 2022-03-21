Названа вероятная причина крушения Boeing 737 в Китае

Крушение самолета авиакомпания China Eastern Airlines в Китае могло произойти из-за отказа двигателя рухнувшего Boeing 737, сообщают китайские СМИ.

О возможном отказе двигателей сообщила китайская газета «Хуаньцю шибао», передает ТАСС.

При этом авиационный эксперт, главный редактор издания «Ханкун чжиши» Ван Янъань указал, что делать какие-либо окончательные выводы сейчас рано, нужно расшифровать показания черных ящиков.

«Если судить по информации о самолете, то у нас нет данных о переговорах пилотов с диспетчерами. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом», – подчеркнул главред.

Между тем издание «Пэнпай» заявило, что крушение Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой за 11,5 лет, до этого гражданская авиация КНР проводила полеты без таких происшествий, передает РИА «Новости».

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.

По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. В генконсульстве России в Китае сообщали, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.