Пожарным пришлось пешком добираться до рухнувшего в Китае самолета

Пожарные добрались до места крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в Китае пешком, поскольку пожарные автомобили не смогли туда проехать.

«Пожарная охрана города направила на место происшествия 25 пожарных машин и 117 пожарных. Но, поскольку место крушения в горах, пожарные машины не смогли доехать, и пожарные прибыли на место пешком», – цитирует РИА «Новости» издание Global Times.

Крушение самолета подтвердило управление гражданской авиации КНР.

Там пояснили, что борт сначала потерял связь над городским округом Учжоу во время выполнения рейса Куньмин-Гуанчжоу. На борту находились 132 человека, 123 пассажира и девять членов экипажа.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет.

По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. В генконсульстве России в Китае сообщали, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.