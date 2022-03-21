Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern упал на юге Китая

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет.

Центральное телевидение Китая сообщило, что пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе, это вызвало лесной пожар, передает РИА «Новости».

Генеральное консульство России в Гуанчжоу не располагает информацией о российских гражданах на борту.

Возраст упавшего Boeing 737 составлял менее семи лет, авиакомпания эксплуатировала его с 2015 года, передает ТАСС.

По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров.

По данным открытых источников, авиакомпания China Eastern основана в 1988 году со штаб-квартирой в Шанхае. Воздушный флот авиакомпании составляет 601 гражданское судно, в том числе 151 самолет Boeing 737 в различных модификациях. Средний возраст самолетов Boeing 737 авиакомпании China Eastern составляет 7,7 лет.

В июле 2021 года грузовой Boeing 737 упал возле Гавайских островов, оба пилота спаслись.