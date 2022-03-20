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Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка комплексом «Вихрь»
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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации по защите Донбасса.
Отмечается, что действие было совершено противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» вертолетом армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, передает РИА «Новости».
«Звено вертолетов Ка-52, в ходе огневой поддержки наступающих войск, с режима висения, противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» уничтожили танки противника без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тыс. м», – говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны России добавили, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.
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На Украине обвинили Порошенко в происходящей военной операции в стране
Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в создании одной из предпосылок для проведения специальной военной операции России – закрепления в Конституции Украины положения о курсе в НАТО.
«Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию», – приводит слова Арестовича издание «Украинские новости», передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт, что, несмотря на слова об открытых дверях, альянс не намерен принимать Украину в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Украина оттягивает свой нейтралитет.
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Украинский губернатор похвастался хорошим настроением после гибели десантников ВСУ
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Губернатор Николаевской области Виталий Ким на следующий день после гибели украинских десантников в результате ракетного удара по зданию штаба 79 десантной бригады ВСУ в Николаеве похвастался хорошим настроением.
Отметим, по данным украинских СМИ, в результате ракетного удара по зданию штаба 79 десантной бригады ВСУ в Николаеве погибло не менее 40-50 военнослужащих. Всего в разрушенных помещениях могло находиится около 200 военных. О пострадавших среди гражданских лиц не сообщалось.
Тем временем губернатор Николаевской области Ким, прославившийся своими ежедневными эфирами в соцсетях, рассказал жителям, что у него сегодня было «радостное событие – борщ и жаркое… поэтому спать я буду довольный и сытый».
Днем ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович посоветовал украинцам из двух «версий реальности», где одна – «власть сдала Мариуполь» и вторая – «власть – заботится о Мариуполе», просто верить во вторую. А то, что, ВСУ уже не будут пытаться пробиться к Мариуполю, так, по словам Арестовича, уже полстраны под контролем российских войск.
Лавров: Спецоперация на Украине сорвала антироссийский проект Запада
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Российская специальная операция на Украине сорвала антироссийские планы Запада, поэтому он сорвался с цепи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Это все лишь доказывает одно – проект «анти-России» сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и ее нацификации. Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались», – приводит ТАСС слова министра.
Также Лавров подчеркнул, что Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом: посмотрит, как они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали.
«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему санкции против России напугали союзников США – Саудовскую Аравию, которая готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Командир «Мрии» обвинил в гибели самолета руководство ГК «Антонов»
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Капитан крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия», уничтоженного в Гостомеле, Дмитрий Антонов рассказал, как в январе руководству госпредприятия «Антонов» предлагали спасти самолет, но топ-менеджмент предприятия предпочел спастись сам.
По словам работника предприятия, руководством госкомпании «Антонов» не было принято решения о перегоне самолета за границу. Он рассказал, что еще 26 января к менеджерам госпредприятия «Антонов» поступило предложение от представителей Агентства технического обслуживания и снабжения НАТО (НАМСА) перебазировать весь аэропорт в Лейпциг. Сделать это было предложено вместо с персоналом, запчастями и самолетами.
«Ответа на этот вопрос не последовало. Решение о перегоне принято не было. Ни самого огромного самолета «Мрии», ни маленьких самолетов Ан-28, Ан-26, А-н-74. Решение не было принято, так как отсутствовал топ-менеджмент компании, который который бодренько за две недели до военных действий уехал в Лейпциг и оккупировал офис Antonov Logistics Salis», – рассказал командир «Мрии» Telegram-каналу «Политика Страны».
Напомним, в ходе боевых действий под Киевом Украина собственными руками уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», доставшийся стране в наследство от СССР. Этот лайнер появился как элемент космической программы Союза. «Домашний» аэродром концерна «Антонов» в 25 километрах к северо-западу от центра украинской столицы был занят бойцами российского спецназа 24 февраля, в первый же день спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Экс-командующий ВДВ: Стратегические резервы российской армии не введены на Украину
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Российская армия пока обходится без использования стратегических резервов в ходе спецоперации на Украине, заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Крупные подразделения российской армии сосредоточены возле границ Украины и участия в боевых действиях пока не принимают. То есть до использования стратегических резервов дело не дошло», – рассказал он в интервью газете ВЗГЛЯД.
При этом Шпак отметил, что в операции участвуют все соединения ВДВ. «Не полным, разумеется, составом, но судя по характеру выполнения десантниками задач на разных участках, их там приличное количество», добавил он.
Кроме того, по словам генерала, спецназ ВДВ тоже участвует в операции. В первую очередь это 45 бригада специального назначения, ряд других подразделений, разведроты дивизий и бригад. У них особые задачи, та же блокировка Чернобыльской АЭС – дело рук спецназовцев.
«Слухи о появлении десантного спецназа в том или ином месте распространяются на Украине очень быстро – противник старается покинуть свои позиции, чтобы избежать боевого контакта с десантниками. У спецназа там «дурная слава» – действуют быстро и жестко», – заключил Шпак.
Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожен подземный склад боеприпасов ВСУ
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Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», – передает ТАСС его слова.
Как ранее заметил американский журналист издания The American Conservative, Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Прикрывший своим Ка-52 вертолеты с десантом летчик рассказал подробности боя
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Летчик, который посадил подбитый вертолет и держал круговую оборону, рассказал подробности инцидента.
«Бой вели в районе 10 минут, потому что мы первые вышли. Нам нужно было продержаться до прихода основных сил и не дать расчетам ПЗРК передислоцироваться для встречи основной группы. Зенитной артиллерией вывели из строя главный двигатель, после этого вертолет уже не мог выполнять полет. Приняли решение о посадке ближе к своим войскам», – публикует рассказ летчика телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
«Далее через лесополосу посадили вертолет, удалили информацию и заняли оборону вокруг вертолета, чтобы не дать до него добраться боевикам. Мы выскочили из вертолёта, упали в поле и там потихонечку перемещались. Вели беспокоящий огонь, чтобы ни у кого желания не было к нам подходить», – рассказал летчик. Он добавил, что сейчас у него одно желание – вновь вернуться в свой вертолет: «Техсостав с машиной поработает и я её заберу обратно».
Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52, обеспечивавшей высадку десанта на одном из украинских военных аэродромов. Командир ведущего Ка-52 попал под огонь ПЗРК и прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Экипаж совершил вынужденную посадку и держал круговую оборону до прибытия второй ударной группы вертолетов.
Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован. Благодаря героизму экипажей передовой группы десантирование прошло без потерь, сообщило Минобороны.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в Одесской области
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Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки вооруженных сил Украины в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Напомним, американский журналист издания The American Conservative отметил, что Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Войска ДНР освободили Угледар
Военные ДНР на 19 марта освободили 98 населенных пунктов на территории республики, а также город Угледар, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 19 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР освободила 98 населенных пунктов, включая Угледар», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что силы Донецкой народной республики освободили уже 97 населенных пунктов.
В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.
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В Одессе задержали украинского журналиста Юрия Ткачева
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Главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев сообщил о своем задержании, написав, что за ним пришли.
«За мной пришли, было приятно пообщаться», – написал он в своем Telegram-канале.
Позже он завел еще один канал, в котором объяснил, что у него забрали всю технику и телефон, пообещав делиться подробностями дальше.
Однако позже украинская правозащитница Оксана Челышева потдвердила факт задержания Ткачева, но при этом заявила, что все заявления о том, что он открыл новый канал в Телеграме после своего, якобы, освобождения из СБУ - ложь.
«Я смогла связаться с женой Юрия Оксаной. Он сказала, что Юрий находится на допросе в СБУ, а у неё нет возможности войти в ресурсы мужа, потому что все компьютеры в руках СБУ», – написала она в своем Facebook.
Ранее главный редактор издания «Таймер-Одесса» Юрий Ткачев обратился к украинским журналистам с просьбой соблюдать правила русского языка и правильно писать аббревиатуру ДНР. По его мнению, написание «ДНР» в кавычках является не «политкорректным», а безграмотным вопреки мнению украинских патриотов.
Генерал ВДВ объяснил тактику российских войск в ходе спецоперации на Украине
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Никакого «блицкрига» на Украине российская сторона не предполагала, хоть это и было вполне осуществимо, заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Не стояло задачи с ходу взять Киев или, к примеру, Одессу. Это было бы вполне осуществимо, но эффект здесь был бы скорее политический, а не военный, к капитуляции противоположной стороны он бы не привел», – рассказал эксперт в интервью газете «ВЗГЛЯД».
По его словам, задача заключалась в том, чтобы оказать помощь ДНР, провести на Украине демилитаризацию и денацификацию. Именно эти задачи Россия сейчас успешно выполняет, продвигаясь вперед, заявил он.
Военная тактика включает в себя определенные методы противодействия противнику, все исходя из обстановки.
«Вышел на заданный рубеж – закрепился и осмотрелся, жди дальнейших указаний. Нет такой команды, чтобы к исходу дня что-то взять и захватить», – рассказал эксперт.
Он отметил важность сохранить жизни мирных жителей при продвижении российских войск через густонаселенные районы. Именно поэтому есть замедление наступательного порыва на юго-востоке Украины, где есть большая группировка украинской армии, прикрывающаяся гражданским населением, говорит Шпак.
Болтон обвинил Байдена и НАТО в стратегической ошибке на Украине
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Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что глава американской администрации Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, постоянно заявляя, что Запад ни в коем случае не будет вмешиваться в ситуацию на Украине.
«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск», – приводит слова Болтона ТАСС. Такое мнение он высказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности выразил мнение, что это было «большой ошибкой». «Если бы [действующий] президент [США] Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», – полагает Болтон. Он выразил мнение, что руководству России лучше не позволять заглядывать в карты противника.
Болтон заявил о необходимости выработки нового подхода к РФ – «стратегии Рональда Рейгана», которая бы заключалась в сочетании жесткой позиции и поддержки оппозиции. «Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как «Радио Свобода*» (признана в РФ СМИ-иноагентом). Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации», – заявил он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
В четверг администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Вместе с этим канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил возможность установления бесполетной зоны над Украиной, так как это бы означало прямую военную конфронтацию НАТО с Россией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден считает, что создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к войне с Россией.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.
Между тем в МИДе заявляли о вербовке иностранцев за рубежом для участия в боевых действиях на Украине против России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Генерал ВДВ объяснил, почему не применялось десантирование с самолетов в Гостомеле
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Во время операции по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле не применялось десантирование с самолетов, так как в этом не было необходимости, объяснил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Десантники великолепно справляются с поставленными задачами по захвату важных объектов с применением других вариантов доставки войск. Задействуются при необходимости вертолеты, когда требуется оперативность при выполнении задач, большей частью это продвижение по земле на бронетехнике – стремительными рейдами в тыл противника. Здесь присутствует и элемент безопасности, ведь в первые дни специальной операции украинские средства ПВО не были выведены из строя и существовал риск их воздействия на военно-транспортные самолеты», – рассказал генерал.
При этом Шпак добавил, что «не было необходимости в высадке крупного оперативного десанта на глубину в 100 километров, с задействованием большого количества самолетов военно-транспортной авиации (ВТА).
По его словам, операцию провели силами в 200 человек, которых скрытно перебросили вертолетами с территории Белоруссии. «Там расстояние всего километров 60-70, подлетное время минут 20», – сказал он.
По словам генерала, все случилось неожиданно для украинских военных. «А это уже залог успеха. Парашюты даже в ночном небе были бы демаскировкой и могли попасть под огонь неприятеля. Опять же средства доставки в виде самолетов ВТА было бы проще обнаружить», – отметил он.
Также Шпак объяснил, почему операция по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле называется одной из самых успешных. «Там взлетно-посадочная полоса позволяет принимать тяжелые военно-транспортные самолеты всех типов. В стратегическом плане это важный объект, который нужно было именно взять под контроль, а не разрушить, его еще можно использовать для переброски наших войск и боевой техники. Там же находится и крупный авиазавод с большими производственными мощностями, где можно наладить производство самолетов», – сказал он.
Генерал добавил, что Гостомель находится на левой стороне Днепра, напротив Киева. «То есть нашим войскам уже не требуется форсировать водную преграду, чтобы выйти к нему по суше, там уже все контролируют российские десантники», добавил он.
По словам Шпака, операция оказалась уникальной, как раз «в стилистике ВДВ». «Десант ограниченными силами высадился на аэродроме, занял ключевые точки для обороны объекта и принял бой в ожидании подкрепления. Все как по учебнику, так учат в ВДВ. Прибавить к этому можно высочайший профессионализм и мужество десантников, которые смогли выполнить задачу и противостояли превосходящим силам противника», – заметил он.
Резюмируя, генерал отметил прекрасный результат операции. «Результат прекрасный – захват стратегически важного аэродрома, плюс взятие под контроль мостов через Днепр в районе Киева, которые националисты планировали взорвать. Оценка – «отлично»!», – заключил Шпак.
Минобороны: Боевики «Азова» планируют теракты во Львове против дипломатов США
Боевики «Азова» планируют теракты во Львове против сотрудников диппредставительств США и других стран. Об этом заявил сдавшийся российским военнослужащим сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям.
Украинские нацисты из батальона «Азов» (запрещен в России) планируют совершить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран и представить это как якобы целенаправленную атаку российских военных, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова передает РИА «Новости».
По его словам, главная цель провокации – усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны и предоставления Киеву дополнительного вооружения. Он пояснил, эти данные были получены от сотрудника главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям, который добровольно сдался российским военным.
«Офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран», – сказал Конашенков.
Он добавил, что руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает.
Ранее житель Мариуполя рассказал о действиях «Азова» внутри города.
Газета ВЗГЛЯД писала, что фейки о российских авиаударах в Мариуполе стали главным оружием «Азова».
На Украине заявили о вывозе оборудования 50 предприятий в западные регионы страны
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Власти Украины вывезли из восточных и центральных регионов на запад страны производственные мощности 50 предприятий, сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Из горячих точек страны уже перемещено 50 предприятий.Количество заявок на эвакуацию постоянно растет. На сегодняшний день их уже700», – написала Шуляк в Telegram-канале, передает ТАСС.
С просьбой эвакуировать их обращаются представители пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, топливной, химической промышленности, а также медицины и машиностроения. Предпочтение, по словам Шуляк, отдают стратегически важным предприятиям и компаниям, которые производят товары первой необходимости.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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