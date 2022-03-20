Китай назвал позицию по Украине объективной и справедливой

Позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна и справедлива, и то, что она находилась на правильной стороне истории, покажет время, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Позиция Китая объективна и справедлива, соответствует чаяниям большинства стран, и время покажет, что позиция Китая находится на правильной стороне истории», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

По словам Ван И, ранее лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом четко и всесторонне изложил позицию КНР по украинскому вопросу. Как отметил глава китайского МИДа, самый важный посыл заключается в том, что для решения кризиса и обеспечения стабильности на европейском континенте необходимо отказаться от менталитета холодной войны, от блокового противостояния, на практике сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру региональной безопасности.

Министр иностранных дел КНР подчеркнул важность того, чтобы все стороны вместе продвигали разрешение кризиса посредством диалога и переговоров, чтобы как можно скорее прекратить огонь и боевые действия и избежать жертв среди гражданского населения.

Он отметил, что Китай всегда выступал в качестве силы для поддержания мира во всем мире.

«Это коренится не только в исторических и культурных традициях Китая, но и в последовательной внешней политике Китая. Китай будет и впредь выносить независимые суждения, исходя из существа дела, объективно и справедливо», – пояснил дипломат.

Кроме того, Ван И обратил внимание на то, что Китай никогда не приемлет никакого внешнего принуждения и давления, а также выступает против любых необоснованных обвинений и подозрений в своей адрес.

Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.

Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Она пояснила, что США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.

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