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Минобороны: Нацисты планируют подорвать емкости с химикатами в школе в Николаевской области
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Нацисты в ряде населенных пунктов Украины готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Сумах на химическом заводе «СумыХимПром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России», – цитирует РИА «Новости» Мизинцева.
По словам генерала, готовятся провокации в поселке Котлярово Николаевской области с применением ядовитых химических веществ.
«Для этого в здание местной начальной школы уже завезены емкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск», – добавил генерал.
Российская сторона заранее предупреждает весь цивилизованный мир и международные организации о подготовленных циничных провокациях украинских властей, в которых, если они будут реализованы, опять обвинят российских военнослужащих, как это ранее уже неоднократно происходило, подчеркнул Мизинцев.
«Все это творится при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Европейского союза, которые рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики», – указал генерал.
Ранее в Минобороны России заявили, что боевики «Азова» планируют теракты во Львове против сотрудников диппредставительств США и других стран.
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Зеленский заявил, что пора восстанавливать территориальную целостность Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с Россией призывом восстанавливать территориальную целостность Украины.
Зеленский сказал, что наступило «время встречаться» и «говорить». По его мнению, «пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», передает РИА «Новости».
Он сообщил, что в пятницу из Мариуполя удалось вывезти более 9 тыс. человек, всего по гумкоридорам за время их работы – свыше 180 тыс.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что «переговоры могут продлиться несколько недель или даже дольше из-за взаимоисключающих правовых вопросов». Он сказал, что основными требованиями украинской стороны являются «прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование по вопросу спорных территорий», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg TV.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Напомним, Россия и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он заявил, что стороны в ходе переговоров максимально сблизили свои позиции по теме нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО. Он добавил, что продвижение переговорных позиций по теме денацификации и демилитаризации можно оценить «по-разному».
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Вучич напомнил Западу про Югославию
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Запад «пудрит мозги» сербам, которые видят, что в ситуациях вокруг Югославии и Украины применяются двойные стандарты, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич напомнил, что Сербия «осудила нарушение территориальной целостности Украины». Однако «людям в Сербии неясно», как ЕС и Запад, которые «пудрят сегодня мозги» сербам, «не вспомнили об этом в 1999 году», передает ТАСС со ссылкой на TV PRVA.
«Как вы сегодня показываете коляски, в которых нет детей, которые убиты, но не показывали в 99-м коляски, в которых не было Милицы Ракич, Бояны Тошович, Сани Миленкович (дети, убитые во время бомбежек НАТО) и всех остальных?» – заявил он.
Вучич заявил, что «в голове народа сейчас все перемешивается». «Кто был жертвой, а кто нарушал международное право, без резолюции СБ ООН принимал жестокие решения против Сербии?» – заявил он, отметив, что Москва не вводила санкции против Сербии и всегда поддерживала Белград на международных площадках, включая вопрос непризнания Косово.
Он отметил, что новые санкции Совета ЕС в сфере энергетики запрещают импорт в Сербию нефти и химикатов для ее переработки, так как Нефтяная индустрия Сербии и нефтеперерабатывающий завод Панчево принадлежат государству и российской «Газпром нефти». «Решение Совета ЕС для нас очень тяжелое, странное, ищем выходы», – приводит его слова РИА «Новости».
Вучич сказал, что Сербия де-факто столкнулась с западными санкциями, хотя формально они против нее не вводились. «Вы понимаете, когда я получил эту бумагу два или три дня назад, то сначала сел с ними разговаривать. Я верю Урсуле фон дер Ляйен, Шарлю Мишелю, Оливеру Варгейи, это хорошие люди. Знаете, какой был ответ? Для изменения такого решения нужно, чтобы 27 государств ЕС это поддержали, но это никогда не произойдет, всегда кто-то будет против, мы никогда это не отменим», – рассказал он.
Президент Сербии заявил: «Можете ли вы понять гнев того, кто представляет Сербию, когда он слышит: «Нам разрешено ввозить российскую нефть, нам разрешено сотрудничать с Газпромнефтью, а Сербии и третьим странам нельзя!».
Вучич также прокомментировал сообщения о взрывных устройствах на бортах самолетов национального авиаперевозчика из Сербии в Россию: «В печенках у меня уже эти самолеты. Что будем делать, если каждый раз вынуждены возвращать самолет из Суботицы в Белград. Ложные сигналы о взрывных устройствах отправляют иностранные спецслужбы».
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
Президент Сербии также рассказал, что страна получает российский газ практически бесплатно: «Та цена, которая у нас есть за 6 млн кубометров ежедневно – это минимальная цена. Как будто бесплатно получаем, 270 долларов за 1 тыс. кубометров – это практически бесплатно, имея в виду, что сегодняшняя цена на бирже – 1160 долларов». Объемы сверх 6 млн кубометров Сербия оплачивает по биржевым ценам.
Ведущая программы привела данные, согласно которым Сербия потратила бы 6 млрд евро на закупку газа по биржевым ценам, а весь бюджет страны составляет 14 млрд евро. Вучич ответил, что такие закупки потребовали бы огромных средств, страна бы «этого не выдержала».
Напомним, Вучич заявил, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление. Вучич указывал, что Сербия проголосовала за резолюцию с осуждением операции России на Украине на Генеральной Ассамблее ООН. При этом он напомнил, что страна – единственная в Европе, кто не ввел санкции против России.
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Мэрия Мелитополя: Местные жители сдали членов теробороны новым властям
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В числе тех, кто сбежал из Мелитополя, были и местные украинские силовики, они бросили оружие и полицейские машины, сообщил депутат Запорожского облсовета Евгений Балицкий, который во временной администрации города отвечает за координацию местной власти с российскими силовыми структурами.
Балицкий рассказал газете ВЗГЛЯД, что в городе нет «прокуратуры, нет судов, поэтому полноценно силовики выполнять функции не могут». При этом «недавно была сумасшедшая ситуация – когда украинские власти ушли, включая всех силовиков». По его словам, «все службы, которые отвечали за безопасность города, ушли». В офисах «все было повреждено, компьютеры и прочее оборудование», а «оружие было брошено, бросили и полицейские машины». Он похвалил сотрудников МЧС, которые «остались с мелитопольцами, сейчас помогают».
По словам Балицкого, массового бегства жителей из города не было, «уехали в основном сотрудники прокуратуры, полиции, служащие мэрии», то есть «те, кто были «при кормушке», и которым «было, что терять». Также сбежали «те, кто впрямую финансировали «Правый сектор*» и подобные организации, либо был еще как-то связан с ними».
«Надо сказать, что таких было мало. Мы же типичный город Юго-Востока, у нас здесь никогда не было много сумасшедших «нациков». Практически не было тех, кто уходил служить в «Айдар», «Азов» и другие нацбаты», – заявил он.
Балицкий сказал: «По приказу киевских властей у нас пытались создать территориальную оборону, желающих записаться нашлось не больше десятка. Да и то, этих людей сразу сдали – когда в мэрию вошли «добрые люди», свои же и сдали теробороновцев. Такая классика украинского жанра».
Напомним, в Мелитополе, освобожденном российскими войсками, в работу вступила временная администрация. И.о. мэра стала депутат горсовета Галина Данильченко, которая ранее состояла в Партии регионов. Помогает ей «комитет народных избранников». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обвинил Балицкого в измене, пригрозив ему суровым наказанием.
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На Украине обвинили Порошенко в происходящей военной операции в стране
Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в создании одной из предпосылок для проведения специальной военной операции России – закрепления в Конституции Украины положения о курсе в НАТО.
«Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию», – приводит слова Арестовича издание «Украинские новости», передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать факт, что, несмотря на слова об открытых дверях, альянс не намерен принимать Украину в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Украина оттягивает свой нейтралитет.
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Лавров: Спецоперация на Украине сорвала антироссийский проект Запада
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Российская специальная операция на Украине сорвала антироссийские планы Запада, поэтому он сорвался с цепи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».
«Это все лишь доказывает одно – проект «анти-России» сорвался операцией, целью которой президент поставил, во-первых, обеспечение безопасности людей на Донбассе, а во-вторых, устранение угроз Российской Федерации, накапливавшихся в виде милитаризации Украины и ее нацификации. Когда поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы, видите, как с цепи сорвались», – приводит ТАСС слова министра.
Также Лавров подчеркнул, что Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом: посмотрит, как они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали.
«Продолжаем мы, конечно, быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему санкции против России напугали союзников США – Саудовскую Аравию, которая готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Напомним, Россия и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он заявил, что стороны в ходе переговоров максимально
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Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожен подземный склад боеприпасов ВСУ
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Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», – передает ТАСС его слова.
Как ранее заметил американский журналист издания The American Conservative, Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Командир «Мрии» обвинил в гибели самолета руководство ГК «Антонов»
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Капитан крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия», уничтоженного в Гостомеле, Дмитрий Антонов рассказал, как в январе руководству госпредприятия «Антонов» предлагали спасти самолет, но топ-менеджмент предприятия предпочел спастись сам.
По словам работника предприятия, руководством госкомпании «Антонов» не было принято решения о перегоне самолета за границу. Он рассказал, что еще 26 января к менеджерам госпредприятия «Антонов» поступило предложение от представителей Агентства технического обслуживания и снабжения НАТО (НАМСА) перебазировать весь аэропорт в Лейпциг. Сделать это было предложено вместо с персоналом, запчастями и самолетами.
«Ответа на этот вопрос не последовало. Решение о перегоне принято не было. Ни самого огромного самолета «Мрии», ни маленьких самолетов Ан-28, Ан-26, А-н-74. Решение не было принято, так как отсутствовал топ-менеджмент компании, который который бодренько за две недели до военных действий уехал в Лейпциг и оккупировал офис Antonov Logistics Salis», – рассказал командир «Мрии» Telegram-каналу «Политика Страны».
Напомним, в ходе боевых действий под Киевом Украина собственными руками уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», доставшийся стране в наследство от СССР. Этот лайнер появился как элемент космической программы Союза. «Домашний» аэродром концерна «Антонов» в 25 километрах к северо-западу от центра украинской столицы был занят бойцами российского спецназа 24 февраля, в первый же день спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в Одесской области
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Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» ликвидировал центры радио- и радиотехнической разведки вооруженных сил Украины в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Напомним, американский журналист издания The American Conservative отметил, что Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Экс-командующий ВДВ: Стратегические резервы российской армии не введены на Украину
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Российская армия пока обходится без использования стратегических резервов в ходе спецоперации на Украине, заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Крупные подразделения российской армии сосредоточены возле границ Украины и участия в боевых действиях пока не принимают. То есть до использования стратегических резервов дело не дошло», – рассказал он в интервью газете ВЗГЛЯД.
При этом Шпак отметил, что в операции участвуют все соединения ВДВ. «Не полным, разумеется, составом, но судя по характеру выполнения десантниками задач на разных участках, их там приличное количество», добавил он.
Кроме того, по словам генерала, спецназ ВДВ тоже участвует в операции. В первую очередь это 45 бригада специального назначения, ряд других подразделений, разведроты дивизий и бригад. У них особые задачи, та же блокировка Чернобыльской АЭС – дело рук спецназовцев.
«Слухи о появлении десантного спецназа в том или ином месте распространяются на Украине очень быстро – противник старается покинуть свои позиции, чтобы избежать боевого контакта с десантниками. У спецназа там «дурная слава» – действуют быстро и жестко», – заключил Шпак.
Прикрывший своим Ка-52 вертолеты с десантом летчик рассказал подробности боя
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Летчик, который посадил подбитый вертолет и держал круговую оборону, рассказал подробности инцидента.
«Бой вели в районе 10 минут, потому что мы первые вышли. Нам нужно было продержаться до прихода основных сил и не дать расчетам ПЗРК передислоцироваться для встречи основной группы. Зенитной артиллерией вывели из строя главный двигатель, после этого вертолет уже не мог выполнять полет. Приняли решение о посадке ближе к своим войскам», – публикует рассказ летчика телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
«Далее через лесополосу посадили вертолет, удалили информацию и заняли оборону вокруг вертолета, чтобы не дать до него добраться боевикам. Мы выскочили из вертолёта, упали в поле и там потихонечку перемещались. Вели беспокоящий огонь, чтобы ни у кого желания не было к нам подходить», – рассказал летчик. Он добавил, что сейчас у него одно желание – вновь вернуться в свой вертолет: «Техсостав с машиной поработает и я её заберу обратно».
Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52, обеспечивавшей высадку десанта на одном из украинских военных аэродромов. Командир ведущего Ка-52 попал под огонь ПЗРК и прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Экипаж совершил вынужденную посадку и держал круговую оборону до прибытия второй ударной группы вертолетов.
Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован. Благодаря героизму экипажей передовой группы десантирование прошло без потерь, сообщило Минобороны.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Генерал ВДВ объяснил тактику российских войск в ходе спецоперации на Украине
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Никакого «блицкрига» на Украине российская сторона не предполагала, хоть это и было вполне осуществимо, заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Не стояло задачи с ходу взять Киев или, к примеру, Одессу. Это было бы вполне осуществимо, но эффект здесь был бы скорее политический, а не военный, к капитуляции противоположной стороны он бы не привел», – рассказал эксперт в интервью газете «ВЗГЛЯД».
По его словам, задача заключалась в том, чтобы оказать помощь ДНР, провести на Украине демилитаризацию и денацификацию. Именно эти задачи Россия сейчас успешно выполняет, продвигаясь вперед, заявил он.
Военная тактика включает в себя определенные методы противодействия противнику, все исходя из обстановки.
«Вышел на заданный рубеж – закрепился и осмотрелся, жди дальнейших указаний. Нет такой команды, чтобы к исходу дня что-то взять и захватить», – рассказал эксперт.
Он отметил важность сохранить жизни мирных жителей при продвижении российских войск через густонаселенные районы. Именно поэтому есть замедление наступательного порыва на юго-востоке Украины, где есть большая группировка украинской армии, прикрывающаяся гражданским населением, говорит Шпак.
Генерал ВДВ объяснил, почему не применялось десантирование с самолетов в Гостомеле
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Во время операции по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле не применялось десантирование с самолетов, так как в этом не было необходимости, объяснил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.
«Десантники великолепно справляются с поставленными задачами по захвату важных объектов с применением других вариантов доставки войск. Задействуются при необходимости вертолеты, когда требуется оперативность при выполнении задач, большей частью это продвижение по земле на бронетехнике – стремительными рейдами в тыл противника. Здесь присутствует и элемент безопасности, ведь в первые дни специальной операции украинские средства ПВО не были выведены из строя и существовал риск их воздействия на военно-транспортные самолеты», – рассказал генерал.
При этом Шпак добавил, что «не было необходимости в высадке крупного оперативного десанта на глубину в 100 километров, с задействованием большого количества самолетов военно-транспортной авиации (ВТА).
По его словам, операцию провели силами в 200 человек, которых скрытно перебросили вертолетами с территории Белоруссии. «Там расстояние всего километров 60-70, подлетное время минут 20», – сказал он.
По словам генерала, все случилось неожиданно для украинских военных. «А это уже залог успеха. Парашюты даже в ночном небе были бы демаскировкой и могли попасть под огонь неприятеля. Опять же средства доставки в виде самолетов ВТА было бы проще обнаружить», – отметил он.
Также Шпак объяснил, почему операция по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле называется одной из самых успешных. «Там взлетно-посадочная полоса позволяет принимать тяжелые военно-транспортные самолеты всех типов. В стратегическом плане это важный объект, который нужно было именно взять под контроль, а не разрушить, его еще можно использовать для переброски наших войск и боевой техники. Там же находится и крупный авиазавод с большими производственными мощностями, где можно наладить производство самолетов», – сказал он.
Генерал добавил, что Гостомель находится на левой стороне Днепра, напротив Киева. «То есть нашим войскам уже не требуется форсировать водную преграду, чтобы выйти к нему по суше, там уже все контролируют российские десантники», добавил он.
По словам Шпака, операция оказалась уникальной, как раз «в стилистике ВДВ». «Десант ограниченными силами высадился на аэродроме, занял ключевые точки для обороны объекта и принял бой в ожидании подкрепления. Все как по учебнику, так учат в ВДВ. Прибавить к этому можно высочайший профессионализм и мужество десантников, которые смогли выполнить задачу и противостояли превосходящим силам противника», – заметил он.
Резюмируя, генерал отметил прекрасный результат операции. «Результат прекрасный – захват стратегически важного аэродрома, плюс взятие под контроль мостов через Днепр в районе Киева, которые националисты планировали взорвать. Оценка – «отлично»!», – заключил Шпак.
Минобороны Украины признало потерю выхода к Азовскому морю
Украина лишилась выхода к Азовскому морю, заявило украинское минобороны.
Военное ведомство Украины признало, что российские силы «частично достигли успеха в Донецком оперативном районе». Как заявили в украинском минобороны, Украину «временно лишили выхода к Азовскому морю», передает РИА «Новости».
Напомним, Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой.
Трасс усомнилась в возвращении Абрамовича в Британию
Российский бизнесмен Роман Абрамович вряд ли сможет когда-либо вернуться в Великобританию, заявила глава МИД страны Лиз Трасс.
Трасс заявила, что ей «крайне сложно» представить снятие санкций с российских бизнесменов. Они, как заявила министр, «позволили» главе российского государства Владимиру Путину «делать то, что он делает», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
Напомним, Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». Британия ввела санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Попавшим под санкции запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране заморожены.
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США не исключили введения санкций против Китая за поддержку России
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США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Псаки сказала, что у США «есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены и санкции – один из инструментов». По ее словам, Байден ясно изложил китайскому лидеру возможные последствия. Однако США не собираются озвучивать эти варианты публично, поскольку сохранение их между официальными лицами считается более эффективным. Как заявила Псаки, США все еще обеспокоены, что Китай может предоставить помощь России в контексте спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».
Другой высокопоставленный представитель администрации США заявлял, что глава американского государства Джо Байден «дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России». При этом чиновник не уточнял, идет ли речь о санкциях, заявив, что не будет «обсуждать публично возможности» США.
Он добавил, что Байден обещал реакцию не только от США, «но и от всего мира». По словам чиновника, Байден не говорил Си Цзиньпину о конкретных ожиданиях США о действиях, которые мог бы предпринять Пекин в контексте ситуации вокруг Украины, предоставив это решение лидеру Китая.
Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.
Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Она пояснила, что США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.
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