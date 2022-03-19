Минобороны: Нацисты планируют подорвать емкости с химикатами в школе в Николаевской области

Нацисты в ряде населенных пунктов Украины готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Сумах на химическом заводе «СумыХимПром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России», – цитирует РИА «Новости» Мизинцева.

По словам генерала, готовятся провокации в поселке Котлярово Николаевской области с применением ядовитых химических веществ.

«Для этого в здание местной начальной школы уже завезены емкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск», – добавил генерал.

Российская сторона заранее предупреждает весь цивилизованный мир и международные организации о подготовленных циничных провокациях украинских властей, в которых, если они будут реализованы, опять обвинят российских военнослужащих, как это ранее уже неоднократно происходило, подчеркнул Мизинцев.

«Все это творится при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Европейского союза, которые рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики», – указал генерал.

Ранее в Минобороны России заявили, что боевики «Азова» планируют теракты во Львове против сотрудников диппредставительств США и других стран.

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