Экс-депутат Рады заявил о закончившемся у ВСУ вооружении

Украинские войска с начала спецоперации России понесли большие потери, у них заканчивается боекомплект и топливо, скоро нечем будет воевать, заявил Илья Кива, ранее лишенный мандата украинского депутата.

«За 21 день ожесточенных боев ВСУ (вооруженные силы Украины) понесли большие потери личного состава, заканчивается ГСМ и БК, воевать скоро будет просто нечем и не на чем», – написал политик в своем Telegram-канале.

Кива заявил, что российская армия полностью контролирует украинское воздушное пространство, что позволяет беспрепятственно уничтожать военные и стратегические объекты. При этом, по словам депутата, призывы Владимира Зеленского к Западу о поставках систем ПВО С-300, проигнорированы.

Верховная Рада Украины 15 марта лишила мандата Киву, который был депутатом от «Оппозиционной платформы – За жизнь». Сам Кива считает незаконным голосование по его отставке, так как, по его данным, решение было принято на основании заявления о сложении им депутатского мандата по собственному желанию, которое он не писал.

Ранее сообщалось, что российские «Искандеры» уничтожили бившие по Мелитополю украинские комплексы «Точка-У».

Накануне российские Вооруженные силы уничтожили высокоточным оружием артиллерийскую батарею ВСУ из 152-мм гаубиц. В ролике, снятом с беспилотника, зафиксирован полет над полем с тремя 152-мм буксируемыми украинскими гаубицами. По гаубицам попадает снаряд, после чего поле затягивает дымом от взрыва.

По данным на 17 марта, в ходе спецоперации уничтожены более 4 тыс. объектов военной инфраструктуры, а также 181 самолет и вертолет, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня и 172 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

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