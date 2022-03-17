Основатель «Альфа-банка» остался без наличных денег

Российский бизнесмен и основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман заявил, что не может оплатить даже услуги уборщицы в Лондоне после введенных санкций Запада.

Состояние миллиардера до начала спецоперации на Украине оценивалось в 14 млрд долларов, сейчас же у него «на бумаге» осталось 10 млрд долларов, но у него нет наличных денег, передает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

Его последняя работающая банковская карта оказалась заморожена после 15 марта, когда Британия вслед за ЕС ввела против него ограничения.

«Наверное, мне стоит начать самостоятельно убираться в доме. Хорошо, что когда я был студентом, я жил в общежитии и делил комнату с четырьмя соседями. И все же после 35 лет это неожиданный опыт», – сказал Фридман.

Он заявил, что «не знает, как жить дальше», и предположил, что ЕС не осознает, как функционирует российская власть.

«Если представители ЕС считают, что из-за санкций я могу подойти к господину [президенту России Владимиру] Путину и сказать ему, чтобы он прекратил военные действия, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех очень большие проблемы. Значит, те, кто принимает эти решения, ничего не понимают в том, как устроена Россия», – заключил миллиардер.

В конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других.