МИД назвал авантюрой поставки Словенией и Хорватией оружия на Украину

Поставки Словенией и Хорватией смертоносного оружия на Украину являются авантюрой, ее авторы должны понимать, против кого оно будет применяться, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.

«Не поддаются пониманию и заявленные как Словенией, так и Хорватией планы поставки киевскому режиму летального вооружения. Авторы этой авантюры должны отдавать себе отчет в том, против кого оружие будет применяться», – передает РИА «Новости» слова Пилипсона.

Он заявил также, что отправка наемников и поставки оружия на Украину мешают нормализации и «раскачивают» ситуацию в регионе.

«Что касается незаконной деятельности иностранцев на территории Украины, наемничества, поставок оружия, то тут наша позиция неизменна. Такого рода активность дополнительно мешает нормализации, раскачивает регион, ведет к деградации в области безопасности. Доводим эти оценки до всех партнеров», – сказал глава департамента.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олфом Шольцем обсудил цели и задачи спецоперации на Украине, а также рассказал об иностранных наемниках в рядах нацбатальонов.

Напомним, глава правительства Словении Янез Янша заявил, что средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины. Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.